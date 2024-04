PRO jde do eurovoleb. Podívejte se na pestrou kandidátku

reklama

Kandidátkou číslo 2 je ekonomka a lektorka Ivana Turková, předsedkyně kontrolní komise a členka předsednictva strany PRO. "Má kandidatura se opírá o dvě zásadní roviny. A to rovinu mateřskou a rovinu ekonomickou. Záměrně jsem tu rodinu dala na první místo. Protože mi opravdu není lhostejné, jak budou žít naše děti a naši vnuci v zemi, ve které se narodili. Je to pro mě zcela zásadní věc, protože jsem víc než ekonom matka a babička. Proto tato otázka je pro mě zásadní. V současné době je Evropský parlament naplněn těžce prounijními federálními stoupenci, ekologickými fanatiky a zároveň válečnými štváči," zmínila Turková. Hrozba války a migrace je obrovská a útočí na tradiční hodnoty a rodiny jako takové.

Kandidátem číslo 3 je advokát, emeritní hejtman Jihomoravského kraje a předseda strany PRO za jižní Moravu Michal Hašek. "Strana PRO není opozice jenom jako. Strana PRO je skutečnou opozicí, která chce přinést pro Českou republiku, ale i pro EU změnu. My nejsme opozice, která se v malostranských palácích těší do vládního chomoutu, možná i s některými stranami té stávající pětidemolice, kterou od řečnického pultíku jakoby kritizuje v Poslanecké sněmovně," podotkl mimo jiné Hašek.

Kandidátem číslo 4 je lékař Marek Zeman, bývalý primář FN Královské Vinohrady. "Mnozí se mě ptají, proč jako lékař vstupuji do politiky a proč se o to vůbec zajímám. Je to proto, že jsem bytostně svázán s Českou republiku, pracuji tady, žiju tu skoro 60 let. A vůbec mi není lhostejné, co se nyní u nás a v Evropě odehrává. V devadesátých letech, když vznikala EU, tak vznikala jako nástupce EHS. Ovšem jako do vínku dostala jeden zásadní úkol. A to postupnou cestu k evropské federaci. Domnívám se, že to je cesta do pekla, a že v žádném zájmu ČR není, abychom se na tomto kroku nebo krocích podíleli," sdělil.

Kandidátem číslo 5 je profesor Ivo Budil, vysokoškolský pedagog, emeritní děkan filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni.

Dalším kandidátem je tanečník, choreograf, režisér Petr Zuska, nebo také ekonomka a dlouholetá komunální politička, starostka Klára Liptáková. "Naše země bude tak silná, jak silné budou naše rodiny," řekla mimo jiné Liptáková.

Za hnutí PRO se pak chce do Evropského parlamentu dostat také Milan Loprais či olympijský vítěz, kapitán z Nagana Vladimír Růžička. "Rozhodl jsem se kandidovat za stranu PRO do europarlamentu z důvodu toho, že bych chtěl, aby se určitě zlepšily podmínky sportovců, českých, a národních zájmů," řekl velmi stručně Růžička.

