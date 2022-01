Pád Fialy. Proč Babiš váhá. Zní mrazivé dohady

V Podtrženo sečteno na XTV se šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl bavil hned u několika témat. Andrej Babiš podle něho ještě prezidentskou kandidaturu zvažuje, protože je tu jistá šance, že by mohl být zase premiér. Generála Pavla zase prý zničí historik Blažek. U senátora Drahoše mínil, že lepší než on je i americký prezident Biden, který někdy neví, kde je. A proč Babiš váhá s kandidaturou na Hrad? „Protože je také možné, že se objeví šance, že místo prezidentem by se Babiš mohl stát opět premiérem.“

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 11% Nemá 87% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 3883 lidí Plesl ho ujistil, že je to proto, aby mu vlasy rychleji schnuly, ne proto, aby si ho lidé nepletli s premiérem Velké Británie Borisem Johnsonem. Moderátor se ještě otázal, zda se nejedná o protest proti vládním opatřením. „Vždyť žádná nejsou, tak není proti čemu demonstrovat,“ smál se Plesl.

Jako první téma rozebírali volbu prezidenta. Plesl mínil, že je ještě brzy oznamovat kandidaturu. Když byl prezident Zeman v nemocnici, tak se zdálo, že je ten pravý čas, jenže pak do toho podle Plesla prezident kandidátům hodil svým uzdravením vidle. A dodal, že Miroslav Kalousek je potrava pro první kolo. Xaver odhadl, že Kalousek obdrží asi tak stejně hlasů, jak v minulé volbě Mirek Topolánek. Uznal, že do druhého kola se bývalý předseda TOP 09 asi nedostane, ale přesto je jeho snem vidět ve druhém kole souboj Babiš vs. Kalousek.

Zda Andrej Babiš bude kandidovat závisí dle Plesla na tom, jak si povede vláda Petra Fialy. „Já si myslím, že není rozhodnutý. Já na jeho místě bych nebyl rozhodnutý také. Protože bych čekal, jak si povede Fialová vláda, jestli bude pokračovat tak, jak začala, nebo se dá do kupy a začne nějakým způsobem vládnout. Protože je také možné, že se objeví šance, že místo prezidentem by se Babiš mohl stát opět premiérem,“ nastínil svou představu šéfredaktor MF Dnes.

Co se týče toho, kdo bude Babišův soupeř ve druhém kole, Plesl odhadl, že zatím to vypadá na generála Pavla. A argumentoval, že Pavel skutečně může sjednocovat, když se mu tak snadno podařil přechod od Varšavské smlouvy k NATO. „Jestli je tady někdo sjednotitel, tak je to generál Pavel. By mohl vytvořit světové mírové síly, dnes by mohl vést jednání mezi Putinem a... Bidenem asi ne, ten o ničem moc nerozhoduje, ale kýmkoliv, kdo rozhoduje na americké straně. Pravděpodobně by tu Ukrajinu vyřešil,“ prohodil ironicky.

Xaver mínil, že šance na úspěch generála Pavla zničí první novinář, který v titulku použije slovo „lampasák“, ale Plesl už zcela vážně namítl, že generála Pavla zničí historik Petr Blažek, který se už vyjádřil, že 30 let po revoluci nemá být prezidentem vojenský rozvědčík a hodlá se na historii Petra Pavla v armádě podívat detailněji.

Plesl také komentoval finanční požadavky Hradu vůči Džamile Stehlíkové. Odtušil, že Stehíková byla první, kdo začal tančit na hrobě prezidenta, takže si nyní chce oživlý prezident zatančit na její peněžence. „Což je docela fér,“ hodnotil a dodal, že „telepatické“ diagnózy na dálku opravdu nejsou normální.

A téma prezidentů nekončilo, ale přesunulo se do USA, k Joemu Bidenovi, který novináře, jenž se ptal na inflaci, nazval „pitomým zkurvysynem“. Podle Plesla Joe Biden vůbec nevěděl, že je na tiskové konferenci a že jsou mikrofony zapnuté, proto si „zamumlal“, co si myslel.

Xaver pak prezidentovi ke cti přičetl, že zmíněnému novináři zavolal, aby se omluvil, ale Plesl namítal, že to vůbec Biden být nemusel. „Já si nejsem úplně jistý, že to ví, že s ním volal a že s ním mluvil. Taky je možné, že to vůbec nebyl on, že mají nějakého imitátora, který volá jako Joe Biden, aby se omluvil za věci, které udělal,“ nadhodil a uvažoval, jaký poprask by byl, kdyby něco takového udělal Donald Trump vůči novináři CNN. „To hovado Trump uráží zastupitele nezávislého tisku, všechny hranice překročeny, odvolat hned!“ nastínil a srovnal, že použití vulgarit zlidštilo Petra Fialu, ale udělat něco takového Babiš, také by to byl důkaz, jaké je „hovado“.

K závěru se pak řešily vztahy ve Sněmovně, zvláště pak s ohledem na SPD. Plesl prohlásil, že to, že SPD nemá místopředsednické křeslo ve Sněmovně, je antidemokratické. „Okamura má tolik hlasů, že si to křeslo ve vedení Sněmovny zaslouží. To, že oni jim to nedali, je teda pěkný svinstvo,“ mínil a dodal, že volby jsou za necelé 4 roky.

Plesl dále komentoval prohlášení senátora Drahoše, že kdyby záleželo jen na voličích v zahraničí, tak by hnutí ANO ve Sněmovně nebylo. „Zlatý Joe Biden. Ten vypadá, že je daleko víc při smyslech než pan Drahoš,“ zhodnotil Drahošova slova ohledně korespondenční volby. „Kdyby volili jenom důchodci, tak Drahoš není v Senátu, já nevím prostě,“ oponoval a mával rukou, aby Xaver s Drahošem raději už dal pokoj.

Posledním tématem byl export dělostřelecké munice na Ukrajinu. K němu se Plesl dostal přes zprávu o Vrběticích. „Vy byste to naložil do nějakého auta nebo vlaku a vezl to někam? Když ti Rusové jsou takhle schopní a dokážou to vyhodit do vzduchu? Kde to odpálej? Já bych to vůbec neexportoval, když ti Rusové jsou tak neuvěřitelně schopní, všechno dokážou. Co když to odpálí na Slovensku? Naše munice udělá díru do země na Slovensku, když se Rusové rozhodnou, že to tak chtějí. Protože když se rozhodnou, že něco tak chtějí, tak toho prostě dosáhnou. Jsou opravdu borci, asi je podceňujeme, když dokážou takovéhle věci,“ trefoval se do oficiální verze Vrbětic Plesl.

