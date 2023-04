Pád vlády? Hrozí to! Už i Pehe spráskl ruce nad Fialou

Politolog Jiří Pehe varuje, že pokud vláda Petra Fialy nezlepší komunikaci a zejména systémově nevyřeší aktuální ekonomickou situaci, může padnout podobně jako předchozí vlády se zapojením ODS mezi lety 2006 až 2013. Nespokojení voliči pětikoalice by podle něj mohli v příštích volbách podpořit hnutí ANO, zvláště pokud by zůstal Andrej Babiš v pozadí. „Mohlo by se dost dobře stát, že příští vládu bude skládat ANO třeba právě s ODS,“ říká Pehe.

Pehe v rozhovoru pro Britské listy hodnotil katastrofické kroky vlády Petra Fialy, kvůli čemuž už kabinet nekritizuje jen opozice, ale i čím dál větší část zklamaných voličů pětikoalice. „Vláda určitě nevládne způsobem, který by dával nějakou naději, že získá na svoji stranu potřebné množství voličů, aby dokázala odrazit nápor těch nesystémových stran. Samozřejmě se to může zlepšit, vláda má ještě dost času,“ říká Pehe.

Klíčovým problémem je podle něj zejména špatná komunikace. „Ten problém je zejména nedostatečná komunikace od členů vlády, což souvisí s nedostatkem pevného vedení ze strany premiéra Fialy. Tam není nikdo, kdo by nabízel jasný leadership, aby ta komunikace vlády složené z pěti stran byla jednotná. A to má být premiér. Jsme tady svědky toho, kdy každý ministr přichází s vlastními návrhy, které hodí do veřejného prostoru, proti tomu se pak vymezí jiný ministr, a to působí velmi rozvratně,“ má jasno Pehe.

Vláda navíc nemá jasnou koncepci ani v klíčové oblasti financí. „V oblasti financí a daňové politiky nemá vláda jasnou koncepci a opět ministr financí zmiňuje různé možnosti, jak přidat peníze do státní kasy. Ať už jde o škrty, začíná se mluvit o zvýšení některých daní, nicméně ten problém se nedá vyřešit nějakým příštipkařením, ale celkovou revizí daňového systému,“ je přesvědčený politolog.

„Tady již tři roky od zrušení superhrubé mzdy chybí v rozpočtu 100 miliard ročně a vláda se potom snaží nejrůznějšími způsoby, často velmi problematickými, tu ztrátu zaplnit. Přitom takovou díru lze zalepit jen jiným zvýšením daní, což se teď uvažuje u DPH, ale to je sociálně problematické, protože to povede ke zvýšení cen různých druhů zboží a služeb, a to postihne zase více ty chudé,“ říká Pehe s tím, že lepší způsob by byl progresivní zdanění, které se uplatňuje ve vyspělých státech.

Pehe má za to, že aby vláda mohla dát do pořádku finance jako celek, musí se snažit o celkovou reformu daňového systému. „Ten problém se nevyřeší jen tím, že se někde zvýší nějaká daň a jinde se zase sníží. To, co tady předvádí ODS, která má pod palcem finance, to se dosti podobá tomu, co jsme zažívali v letech 2010 až 2013. Není náhodou, že od roku 2006 do roku 2013, kdy se podílela ODS na vládě, taky ty všechny padly předčasně. A to stejné se může stát i tentokrát,“ varuje Pehe.

Vládní koalice má podle něj zatím to štěstí, že opoziční hnutí ANO a SPD nejsou pro většinu voličů pětikoalice alternativa, která by byla přijatelná. „Otázka je, když to bude vláda dále takto podceňovat, jak dlouho to ti lidé vydrží. I v tom takzvaném demokratickém táboře jsou měkké okraje a část lidí by si mohla říci, že konec konců Andrej Babiš tu demokracii za těch 8 let úplně nezničil, tak proč ho vlastně nevolit,“ uvažuje politolog.

„Navíc Babiš se stáhl do pozadí a možná ani sám nebude figurovat v roli kandidáta na premiéra, tak to by hrálo ještě více do karet hnutí ANO, které by se stalo přijatelnější pro další lidi. Pokud bude v čele Havlíček nebo Schillerová, tak by se také mohlo dost dobře stát, že příští vládu bude skládat ANO a třeba s ODS,“ upozorňuje politolog.

Politologickou záhadou je podle něj fakt, že aktuálně na parlamentní úrovni chybí silná levicová strana. „Voličům chybí nějaká silná levicová strana, to je taková anomálie, že ve Sněmovně nemáme žádnou levicovou stranu. Ti levicově smýšlející lidé prostě nemají koho volit, ČSSD se sama zničila svým spojením s Babišem. Přitom v každé demokracii by měla být nějaká levicová alternativa k pravici a konzervativním stranám,“ dodává Pehe.

