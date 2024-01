Padají jak hrušky. Lidé mezi 40 a 44 lety začali podezřele umírat

Ve Velké Británii podezřele narostl počet úmrtí lidí ve věku 40 až 44 let. Prý za to může covid a komplikace spojené s tímto onemocněním. Analytici a pojišťovny si však lámou hlavu s tím, proč lidé v této věkové kategorii „padají jak hrušky“ mnohem víc než v jiných vyspělých ekonomikách. Skloňuje se jedno slovo: covid.

Agentura Bloomberg upozornila na zvláštní věc. Analýzou britských dat dospěla k tomu, že se podezřele zvýšil počet úmrtí lidí ve věku 40 až 44 let.

„Úmrtnost osob ve věku 40 až 44 let se nejvíce zhoršila v první polovině roku 2023, ukázala analýza údajů Úřadu pro národní statistiku. Počet úmrtí na 100 000 obyvatel podle věku se ve stejném období zvýšil o 6 %, a to po dvou letech poklesu,“ napsala agentura Bloomberg.

Pojišťovnám prý tento nárůst dělá těžkou hlavu, protože se zdá, že budou muset vyplácet více peněz ze životních pojistek.

Článek v lékařském časopise Lancet z minulého měsíce naznačil, že mezi důvody by mohly patřit účinky infekcí Covid-19 spolu s tlakem na národní zdravotnickou službu v oblasti akutních onemocnění i léčby chronických nemocí.

„Mnoho zemí, včetně Spojeného království, i nadále zažívá zjevný přebytek úmrtí dlouho po vrcholech spojených s pandemií COVIDU-19 v letech 2020 a 2021. Počty nadměrných úmrtí odhadované v tomto období jsou značné. Britský úřad pro národní statistiku (ONS) vypočítal, že v roce 2022 bylo ve Spojeném království registrováno o 7,2 % nebo 44 255 více úmrtí na základě srovnání s pětiletým průměrem (bez roku 2020). To přetrvávalo do roku 2023 s 8,6 % nebo 28 024 více úmrtími registrovanými v prvních šesti měsících roku, než se očekávalo,“ uvedl časopis Lancet.

Příčin úmrtí může být víc včetně následků po prodělání onemocnění koronavirem.

Server britského listu The Guardian upozornil, že průměrná očekáváná délka života klesla na 78,6 let u chlapců narozených v letech 2020 až 2022 a na 82,6 let u dívek. „Očekávaná délka života ve Spojeném království klesla na nejnižší úroveň za posledních deset let, zejména kvůli dopadu pandemie koronaviru, ukazují údaje,“ uvedl server.

U chlapců prý klesla délka dožití o 38 týdnů ve srovnání se stejným daty mezi roky 2017 až 2019. U dívek byla naděje za stejné období 82,6 let, což je také pokles o 23 týdnů ve srovnání s lety 2017 až 2019. Úřad pro národní statistiku uvedl, že pokles byl způsoben především dopadem pandemie, kde nadměrná úmrtí prudce vzrostla.

„Ačkoli většina zemí po celém světě zažila zničující počty úmrtí na Covid-19, několik studií ukázalo, že nadměrná úmrtnost ve Spojeném království během pandemie převýšila většinu srovnatelných západoevropských a dalších zemí s vysokými příjmy,“ uvedla k tématu Veena Raleighiová, vedoucí pracovnice The King's Fund.

