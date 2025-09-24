Padl skutečný důvod, proč Zdeněk Pohlreich nechce k volbám

24.09.2025 12:35 | Komentář

Zdeněk Pohlreich nejde k volbám a provládní agitátoři mu nadávají. Ne tak exposlankyně ODS, komentátorka a galeristka Kateřina Dostálová. Ta soudí, že ti, kteří chodili do Pohlreichových restaurací pro „sváteční radost“, už na to prostě nemají. A i ten zbytek chce trestat současnou vládu, uvedla pro ParlamentníListy.cz.

Padl skutečný důvod, proč Zdeněk Pohlreich nechce k volbám
Foto: Repro Youtube
Popisek: Známý restauratér Zdeněk Pohlreich

Manažeři sociálních sítí stran současné vládní koalice mají napilno. V rámci volební kampaně vydávají jeden status za druhým namířený tu proti Babišovi, tu proti SPD, tu proti STAČILO! Jenže potichu roste další problém. A tím jsou nevoliči.

Trend odstartoval v srpnu moderátor a podcaster Michal Půr, kterého podle jeho slov k rozhodnutí dohnali mimo jiné „radikální liberálové“. Na jeho adresu pak začaly pršet dotazy, jak může nevolit, když „jde o všechno“, západní směřování Česka je v ohrožení a podobná předvolební rétorika a samozřejmě také výčitky.

Na to Půr reagoval, že negativní motivace na něho nefunguje. „Fungovala by v zásadě jediná věc. Pozitivní a realistická vize Česka spolu se seznamem zákonů připravených ke schválení. Někdo to máte?“ zeptal se.

K Půrově postoji se přidal známý šéfkuchař a restauratér Zdeněk Pohlreich. Ten v rozhovoru s Čestmírem Strakatým uvedl, že se letošních voleb určitě neúčastní. „Moje znechucení tou taškařicí, které se říká předvolební kampaň, dosáhlo takový úrovně, že jsem si to pro sebe zhodnotil, že je nejčistší se na tom vůbec nepodílet,“ prohlásil.

Strakatý vznesl argument, že pak za Pohlreicha bude volit někdo jiný. „Mně je to úplně fuk. Je to moje právo, neni to povinný, já se můžu rozhodnout, jak chci. A tohle je prostě můj postoj, protože nechci vybírat a nechci si tím politickým vývojem kazit náladu. Mě to vlastně nezajímá. Já to můžu glosovat, můžu si o tom myslet, co chci, ale v hloubi duše mě to vlastně nezajímá,“ sdělil mu Pohlreich. Strakatý poznamenal, že dřív to vypadalo, že politika restauratéra zajímá. A ten odvětil, že „lepší už to nebude“. Dodal, že si také neumí představit, že by z Česka odcházel kvůli tomu, jaké se tu hrají politické hry, od kterých se snaží izolovat. Uvedl, že se tu má dobře.

I Pohlreich se dočkal reakcí. Komik Jan Špaček mu vzkázal, že když nepůjde volit, tak on už nikdy nezavítá do jeho Café Imperial. Do kterého se podle svých slov tedy stejně nechystal. „V každém případě, Zdeňku, vaše chování má své dopady, takže přemýšlejte o tom, co uděláte 3. a 4. října u voleb. Je to fakt hrozně důležité,“ vzkázal. A byly i horší vzkazy.

„Zdeňku, věděl jste, že váš imbecilní názor, že nejít volit, když se člověku nelíbí předvolební kampaň a neztotožňuje se prakticky s žádnou stranou, vedl v roce 1935 k tomu, že volby v ČSR vyhrál předseda Henlein? Jste reálně takový hlupák, nebo jste se skamarádil s Babišem?“ vzkazoval mu kavárník Lukáš Valenta.

Strašení výsledkem voleb se skutečně zdá hlavní metodou, kterou podporovatelé vlády chtějí dosáhnout toho, aby ti, kdo nehodlají volit, nakonec k urnám zamířili. Používá ho například Ludwigův takzvaný Štít demokracie nebo koordinátor telefundraisingu Antonín Pášma z Milionu chvilek pro demokracii.

O tom, z čeho pocity Zdeňka Pohlreicha a dalších vycházejí, promluvila pro ParlamentníListy.cz někdejší poslankyně ODS, galeristka a nyní komentátorka Kateřina Dostálová. Svěřila se s konverzací s jedním známým, který jí řekl: „Kateřino, mně je z Petra Fialy tak blbě, že je mi úplně jedno s kým bude Babiš po volbách vládnout, protože já ho už nemůžu ani vidět.“

„Je to pocit, který má řada z nás včetně Zdeňka Pohlreicha. Jenomže u něj to musí být umocněno tím, že jeho byznys je kvalitní jídlo. Původní střední třída, která k němu chodila pro sváteční radost, na to nemá a tomu zbytku je nevolno a chce trestat,“ podotýká pak Dostálová sama za sebe a jako příklad dává třeba rozhovor Ondřeje Kanii, taktéž u Čestmíra Strakatého.

„Bude trestat volbou Babiše nebo Pirátů nebo nevolbou. Osobně si myslím, že jde o lidi schopné a tvůrčí, kteří se poprvé setkali s Ursulou v českém vydání. Pokrytectví, lež a hlavně bezuzdné utrácení cizích peněz bez jakékoliv sebereflexe a představy, co bude dál. Asi tak,“ popsala Petra Fialu a jeho vládnutí.

A k přesvědčování nevoličů se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také komentátor Petr Holec. „To jsou naši typičtí ‚demokrati‘, co se stejně jako premiér Fiala samozvaně jmenují těmi správnými demokraty, a pak se chovají jako mizerní totalitáři. My máme v ústavě právo nevolit, takže nutit lidi k volbám je protiústavní. To jim ale vůbec nevadí, spíš naopak. Chovají se stejně jako za komunistické totality, když Veřejná bezpečnost nebo její hrdé Pomocné stráže dohlížely na lidi, aby šli volit KSČ. Ale to u tábora totalitního ‚dobra‘ nikoho už nepřekvapí,“ nešetřil dotyčné.

Psali jsme:

Volný pád českých potravin o 81 %. Před volbami uhodilo
Zaříznou spojení stran? Ševčík vytáhl na světlo dávné rozhodnutí
„Musíme konečně zastavit mafiánizaci státu,“ burcuje Prokop ze STAČILO!
„Jsem v šoku.“ Hřib perlil před pečovatelkami. Konečná roztrhala Piráty na kusy

 

Zdroje:

https://t.co/I9d5ferwIO

https://t.co/JSgCi9wMLp

https://t.co/T5PUeEDD4h

https://twitter.com/InsiderCz?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Lukas__Valenta/status/1957910964306911232?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/michalpur/status/1952972047224594910?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/michalpur/status/1954961338503193055?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ziggystarlink/status/1970428111625036180?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Holec , nevolit , politika , restaurace , volby , Pohlreich , Dostálová , restauratér , Půr , Strakatý , šéfkuchař , volby 2025 , Štít demokracie , Pohlreich volby , Pohlreich politika

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Máte pochopení pro ty, kdo v těchto volbách zůstanou doma?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Karel Šebesta

MUDr. Zdeněk Hřib byl položen dotaz

Můžete být víc konkrétní?

Jak nám chcete pomoci zvládnout rostoucí životní náklady a rozhýbat naši stagnující ekonomiku? Přijde mi, že toto vlastně motto nebo slib je vlastně spíš klišé, že to tvrdíte všichni a naše situace se nelepší, spíš naopak. A bylo tomu tak i když jste byli ve vládě.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Podzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodinyPodzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodiny Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Padl skutečný důvod, proč Zdeněk Pohlreich nechce k volbám

12:35 Padl skutečný důvod, proč Zdeněk Pohlreich nechce k volbám

Zdeněk Pohlreich nejde k volbám a provládní agitátoři mu nadávají. Ne tak exposlankyně ODS, komentát…