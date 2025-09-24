Padl skutečný důvod, proč Zdeněk Pohlreich nechce k volbám

Manažeři sociálních sítí stran současné vládní koalice mají napilno. V rámci volební kampaně vydávají jeden status za druhým namířený tu proti Babišovi, tu proti SPD, tu proti STAČILO! Jenže potichu roste další problém. A tím jsou nevoliči.
Trend odstartoval v srpnu moderátor a podcaster Michal Půr, kterého podle jeho slov k rozhodnutí dohnali mimo jiné „radikální liberálové“. Na jeho adresu pak začaly pršet dotazy, jak může nevolit, když „jde o všechno“, západní směřování Česka je v ohrožení a podobná předvolební rétorika a samozřejmě také výčitky.
Dost se mi ulevilo, když jsem se rozhodl, že letos nepůjdu volit. Hodně k tomu přispěl tenhle jev, o němž píšu v aktuálním newsletteru @InsiderCz.https://t.co/JSgCi9wMLp— Michal Půr (@michalpur) August 6, 2025
Na to Půr reagoval, že negativní motivace na něho nefunguje. „Fungovala by v zásadě jediná věc. Pozitivní a realistická vize Česka spolu se seznamem zákonů připravených ke schválení. Někdo to máte?“ zeptal se.
K nevolbě. Negativní motivace na mě nefunguje. Fungovala by v zásadě jediná věc. Pozitivní a realistická vize Česka spolu se seznamem zákonů připravených ke schválení. Někdo to máte?— Michal Půr (@michalpur) August 11, 2025
K Půrově postoji se přidal známý šéfkuchař a restauratér Zdeněk Pohlreich. Ten v rozhovoru s Čestmírem Strakatým uvedl, že se letošních voleb určitě neúčastní. „Moje znechucení tou taškařicí, které se říká předvolební kampaň, dosáhlo takový úrovně, že jsem si to pro sebe zhodnotil, že je nejčistší se na tom vůbec nepodílet,“ prohlásil.
Strakatý vznesl argument, že pak za Pohlreicha bude volit někdo jiný. „Mně je to úplně fuk. Je to moje právo, neni to povinný, já se můžu rozhodnout, jak chci. A tohle je prostě můj postoj, protože nechci vybírat a nechci si tím politickým vývojem kazit náladu. Mě to vlastně nezajímá. Já to můžu glosovat, můžu si o tom myslet, co chci, ale v hloubi duše mě to vlastně nezajímá,“ sdělil mu Pohlreich. Strakatý poznamenal, že dřív to vypadalo, že politika restauratéra zajímá. A ten odvětil, že „lepší už to nebude“. Dodal, že si také neumí představit, že by z Česka odcházel kvůli tomu, jaké se tu hrají politické hry, od kterých se snaží izolovat. Uvedl, že se tu má dobře.
I Pohlreich se dočkal reakcí. Komik Jan Špaček mu vzkázal, že když nepůjde volit, tak on už nikdy nezavítá do jeho Café Imperial. Do kterého se podle svých slov tedy stejně nechystal. „V každém případě, Zdeňku, vaše chování má své dopady, takže přemýšlejte o tom, co uděláte 3. a 4. října u voleb. Je to fakt hrozně důležité,“ vzkázal. A byly i horší vzkazy.
„Zdeňku, věděl jste, že váš imbecilní názor, že nejít volit, když se člověku nelíbí předvolební kampaň a neztotožňuje se prakticky s žádnou stranou, vedl v roce 1935 k tomu, že volby v ČSR vyhrál předseda Henlein? Jste reálně takový hlupák, nebo jste se skamarádil s Babišem?“ vzkazoval mu kavárník Lukáš Valenta.
Vzkaz pro Zdeněk Pohlreich. Tohle je moje varování. Běžte volit. pic.twitter.com/T5PUeEDD4h— Jan Špaček (@ziggystarlink) September 23, 2025
Zdeňku, věděl jste, že váš imbecilní názor, že nejít volit, když se člověku nelíbí předvolební kampaň a neztotožňuje se prakticky s žádnou stranou, vedl v roce 1935 k tomu, že volby v ČSR vyhrál předseda Henlein?— Lukáš Valenta (@Lukas__Valenta) August 19, 2025
Jste reálně takový hlupák, nebo jste se skamarádil s Babišem? pic.twitter.com/I9d5ferwIO
Strašení výsledkem voleb se skutečně zdá hlavní metodou, kterou podporovatelé vlády chtějí dosáhnout toho, aby ti, kdo nehodlají volit, nakonec k urnám zamířili. Používá ho například Ludwigův takzvaný Štít demokracie nebo koordinátor telefundraisingu Antonín Pášma z Milionu chvilek pro demokracii.
O tom, z čeho pocity Zdeňka Pohlreicha a dalších vycházejí, promluvila pro ParlamentníListy.cz někdejší poslankyně ODS, galeristka a nyní komentátorka Kateřina Dostálová. Svěřila se s konverzací s jedním známým, který jí řekl: „Kateřino, mně je z Petra Fialy tak blbě, že je mi úplně jedno s kým bude Babiš po volbách vládnout, protože já ho už nemůžu ani vidět.“
„Je to pocit, který má řada z nás včetně Zdeňka Pohlreicha. Jenomže u něj to musí být umocněno tím, že jeho byznys je kvalitní jídlo. Původní střední třída, která k němu chodila pro sváteční radost, na to nemá a tomu zbytku je nevolno a chce trestat,“ podotýká pak Dostálová sama za sebe a jako příklad dává třeba rozhovor Ondřeje Kanii, taktéž u Čestmíra Strakatého.
„Bude trestat volbou Babiše nebo Pirátů nebo nevolbou. Osobně si myslím, že jde o lidi schopné a tvůrčí, kteří se poprvé setkali s Ursulou v českém vydání. Pokrytectví, lež a hlavně bezuzdné utrácení cizích peněz bez jakékoliv sebereflexe a představy, co bude dál. Asi tak,“ popsala Petra Fialu a jeho vládnutí.
A k přesvědčování nevoličů se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil také komentátor Petr Holec. „To jsou naši typičtí ‚demokrati‘, co se stejně jako premiér Fiala samozvaně jmenují těmi správnými demokraty, a pak se chovají jako mizerní totalitáři. My máme v ústavě právo nevolit, takže nutit lidi k volbám je protiústavní. To jim ale vůbec nevadí, spíš naopak. Chovají se stejně jako za komunistické totality, když Veřejná bezpečnost nebo její hrdé Pomocné stráže dohlížely na lidi, aby šli volit KSČ. Ale to u tábora totalitního ‚dobra‘ nikoho už nepřekvapí,“ nešetřil dotyčné.
autor: Karel Šebesta