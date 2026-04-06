Paliva v Německu zdražují navzdory opatřením. Politici mluví o selhání

Prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum, že musí otevřít Hormuzský průliv, jinak zažijí peklo. Peklo, které jako první pocítí íránské elektrárny a mosty. Nezdá se však, že by Íránci byli ochotni 47. prezidentovi USA vyhovět. Hormuzský průliv tak zůstává pro většinu plavidel neprůjezdný a přibližně 20 procent celkového světového objemu ropy neproudí z Perského zálivu do Asie a dalších míst na Zemi.
„Řídil jsem asi sedm nebo osm hodin a vydělal jsem kolem 240 000 vietnamských dongů (v přepočtu asi 194 korun za den) a pak jsem zaplatil 120 000 vietnamských dongů (v přepočtu asi 97 korun) za benzín,“ řekl Al-Džazíře Nguyen.
Server upozornil, že Vietnam za normálních okolností nakupuje až 80 procent ropy především z Kuvajtu, ale tento transport kvůli válce v Íránu momentálně stojí a ve Vietnamu kvůli tomu významně rostou ceny pohonných hmot. „Ceny nafty se více než zdvojnásobily, ceny benzinu vzrostly téměř o 30 procent,“ uvedl server katarské televize.
Nguyen serveru sdělil, že jako řidič, který se živí předáváním zakázek z bodu A do bodu B, se za současných cen pohonných hmot neuživí. Svůj motocykl proto prý na pár dní postaví do garáže a počká, jestli ceny pohonných hmot neklesnou, nebo vláda občanům nepomůže alespoň nějakými kompenzacemi.
Vietnamský premiér Pham Minh Chính už oznámil, že ekologická daň z nafty, benzinu a leteckého paliva bude pozastavena do 15. dubna, aby se pomohlo stabilizovat ceny. Ceny pohonných hmot zůstávají vysoké i navzdory tomuto opatření a napětí ve vietnamské společnosti neopadá.
Anh Dao, který vybírá jízdné na autobusové lince 13 v Ho Či Minově městě, uvedl, že provozovatel autobusů kvůli prudkému nárůstu cen pohonných hmot přichází o peníze, a to i přes zvýšení cen jízdenek o 3 000 vietnamských dongů, což je v přepočtu asi 2,4 koruny.
Jednoho rybáře v pobřežní oblasti Binh Thuan, asi 200 km od Ho Či Minova města, rostoucí ceny pohonných hmot vedly k usilovnému hledání levnějších možností pohonu jeho lodi. „Teď, když ceny pohonných hmot rostou, má to velký dopad,“ řekl rybář, který si přál zůstat v anonymitě, televizi Al-Džazíra.
„To, co jsem nedávno dokázal prodat za 800 000 vietnamských dongů (v přepočtu asi 646 korun), teď prodám jen za 650 000 vietnamských dongů (asi 525 českých korun),“ prozradil rybář.
Ekonomická situace začíná být tak špatná, že především dělníci, kteří pracují v jiných regionech, než kde žijí jejich rodiny, si nemohou dovolit pravidelně se vracet za svými dětmi a zůstávají poblíž svých pracovišť.
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Anketa
Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?
Vingroup, největší vietnamský konglomerát, minulý měsíc informoval úřady, že chce zastavit plány na výstavbu největší elektrárny na zkapalněný plyn v zemi a místo toho investovat finanční prostředky do projektu obnovitelných zdrojů energie, uvádí se v dopise, který zveřejnily tiskové agentury Bloomberg a Reuters.
„Namísto závodu na LNG požádala Vingroup ministerstvo průmyslu, aby zvážilo investiční plán hybridního projektu obnovitelných zdrojů energie v kombinaci se systémem bateriového ukládání energie (BESS). Systém BESS ukládá elektřinu z obnovitelných zdrojů, aby maximalizoval jejich využití vypouštěním energie během špičky,“ upozornila agentura Reuters.
„Prudký nárůst cen LNG, k němuž dochází v důsledku válečných přerušení dodávek od klíčového vývozce – od Kataru – a zesilující konkurence mezi asijskými kupci o omezený objem dodávek, zdůraznil významná rizika pro projekty závislé na dovozu, jako je navrhované zařízení společnosti Vingroup na výrobu energie z LNG v Haiphongu,“ napsala agentura Bloomberg.
Novozélandský premiér Christopher Luxon před pár dny podle agentury Reuters také uvedl, že plánovaný terminál LNG, s jehož výstavbou se na ostrově počítalo, bude realizován pouze v případě, že to bude dávat smysl z obchodního hlediska.
Napětí však dále narůstá nejen ve Vietnamu či na Novém Zélandu, ale mnohem blíž k Česku. Německý deník Bild tvrdí, že u našich západních sousedů probíhá u čerpacích stanic bezmála „cenové šílenství“.
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Anketa
Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?
Od 1. dubna mohou ceny pohonných hmot u čerpacích stanic v Německu růst jen jednou denně. Vždy v poledne. Snižovat ceny paliv lze kdykoliv. A přesto ceny pohonných hmot napříč Německem raketově rostou. Navzdory konkurenčnímu prostředí, které by mělo fungovat i v Německu.
Michael Kießling (CSU), mluvčí parlamentní skupiny CDU/CSU pro cestovní ruch v Bundestagu, proto ve vyjádření pro deník Bild vyzval Federální úřad pro boj s kartely, aby před Velikonocemi zakročil.
„Dovolená není důvodem k nečinnému přihlížení. Úřad pro boj s kartely musí jednat. Člověk má dojem, že ropné společnosti se snaží o mocenský boj se státem,“ konstatoval Michael Kießling.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.