Pamětník Václav Vlk o paragrafech proti dezinformátorům: Naprostá šílenost. Srovnání s normalizací

„Když soud skončil, tak jsem se obořil na JUDr. Motejla, že Škutinu neobhajoval dostatečně bojovně a že plno věcí, které Škutina napsal, je pravdivých. Byl jsem tehdy mladý, aktivní, nadšený a v mnoha věcech úplně pitomý. Pan doktor Motejl mi vysvětloval, že to, co je pravda, o tom rozhoduje komunistický soud, a kdyby obhajoval Škutinu tak, jak si představuji já, skončil by v kriminále také. V totalitním systému, pravil, tak jej uplatňují komunisté, může být pravda považována za zločin. V případě, že neodpovídá schválenému politickému směru, a na to se používá tvrzení, že i nevhodná pravda může poškodit ‚budování socialismu‘, případně ‚hanobit světovou socialistickou soustavu‘. Pak mi lehce připomenul, že má okamžitá výpověď z pracovního procesu podle § 53 odst. 1 písm. b) zákona č. 65/1965 Sb. byla v roce 1970 odůvodněna tím, že jsem hanobil internacionální pomoc státu varšavské dohody,“ vzpomíná ve svém komentáři na serveru Neviditelný pes.



Aktuální návrh Ministerstva vnitra pak podle něj „stojí na stejných myšlenkových postupech a na stejném pokusu řídit společnost podle předem daného vzoru“. „Ostatně dodnes existují lidé a politické strany, které tvrdí, že okupace Československa v srpnu 1968 byla internacionální pomoc. A moje tvrzení je lež, tedy ‚fake news‘,“ připojuje též.

Následně poukázal, že návrh, na němž pracuje skupina Úřadu vlády ČR a Ministerstva vnitra pod vládním zmocněncem pro oblast dezinformací Michalem Klímou, chce do trestního zákoníku doplnit o „trestnou činnost vědomého a záměrného šíření dezinformací s cílem významně poškodit demokratický charakter státu či jeho klíčových bezpečnostních zájmů“.



„Tento návrh zákona je skoro přesnou citací toho, proč jsem byl kdysi na hodinu jako pedagog vyhozen, proč byli v dalších letech mnozí disidenti, ale i obyčejní lidé, kteří si, jak se říká, pustili hubu na špacír, vyhazováni z práce anebo rovnou zavíráni do kriminálu,“ přirovnává Vlk starší.



Upozorňuje, že „ten návrh je tak šílený, že se ho začali děsit i Piráti“ a „i jinak obezřetní advokáti a soudci mezi řádky vysvětlují, že se jedná o naprostou šílenost, kterou se skupina fanatiků pokouší v podstatě změnit naši demokracii na tzv. řízenou demokracii“. „Tedy na diktaturu.“



Zajímavým příkladem aplikace tohoto zákona by prý bylo období covidové epidemie. „Kdo by tedy dneska stál před soudem? Ti, co se nechtěli dát očkovat, nebo ti, co chtěli nařídit povinné očkování všem a po všechny časy?“ táže se například publicista a poukazuje, že tehdy kolovalo i u odborné veřejnosti a ze strany vlády mnoho dosti protichůdných informací.

„Koho vlastně bude obviňovat policie? Ty, co tvrdili, a to včetně prezidenta, ministrů a generálů, že Rusko Ukrajinu nenapadne? Anebo ty, co tzv. šířili poplašné zprávy ve formě ‚fake news‘ a tvrdili, že Rusko chce napadnout nejen Ukrajinu, ale pokud možno i celou východní a střední Evropu? Kterou z těchto stran by naše policie postihovala za ‚fake news‘ mezi zářím 2021 a únorem 2022?“ ptá se dále.



Příkladů má být mnohem více: „Kdo bude jakýmsi útvarem, který ve spolupráci s neziskovkami navrhne stíhání za to, jak se vyvíjela otázka zastropování cen energií? Budou soudit ty, kteří od února volali po zastropování, anebo Stanjuru a Fialu, kteří do poslední chvíle tvrdili, že nic takového nebudou dělat, protože je to nesmyslné? Aby to pak nakonec udělali?“



Jde prý o to, „násilím a za pomoci policie a soudů umlčet jakékoliv kritické hlasy. A zachovat moc manipulátorům úředně diktovaného ‚veřejného mínění‘“ a s válkou na Ukrajině to „nemá nic společného“.



„Tento národ se dá pod tlakem na nějakou dobu ohnout. Ale nedá se změnit. Na to už přišli Habsburkové, když se z nás snažili udělat katolíky. Němci, když se z nás pokoušeli udělat druhořadé Němce. Komunisté, kterým se nepodařilo vybudovat socialistického člověka, i EU, která nás nepřesvědčila, že nejšťastnější na světě jsou homosexuálové a dalších padesát pohlaví a že Green Deal nám přinese tu pravou šťastnou budoucnost,“ varuje Vlk a uzavírá, že podaří-li se to Rakušanovi a Fialovi prosadit, „bude jasné, že se nejedná o demokratické politiky, ale o manipulátory toužící po moci“. A to prý „vždycky špatně dopadne“.

Že by mohl zastávat funkci národního gestora této politiky a určovat způsob, jak s takzvanými fake news bojovat, potvrdil v tomto týdnu Deníku N vládní zmocněnec pro oblast dezinformací Michal Klíma.



Vládní experti v rámci zmíněného plánu rovněž hodlají podporovat padesáti miliony korun ročně neziskové organizace, které se zabývají bojem s dezinformacemi. Sto milionů korun ročně by pak měla dostávat „nezávislá média“, která v boji s „fake news“ pomohou. „Považuji pomoc profesionálním zpravodajským a nezávislým médiím v této oblasti za velmi důležitou. Navíc poslední rána pro média byla novelizace autorského zákona, kdy tito vydavatelé přišli o peníze od Googlu,“ řekl Deníku N Klíma. Stát by měl také zaměstnat i více odborníků na dezinformace.

