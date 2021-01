Pan premiér si ta čísla vymýšlí? Moravec znovu pálil do Babiše

Ve druhé hodině Otázek Václava Moravce se sešli bývalý ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch a lékařka Zdeňka Němečková Crkvenjaš z ODS. Exministr Vojtěch uznal, že nemocnice na tom nejsou dobře a už dopředu varoval, že se to v žádném případě nezlepší, ani když koronavirová vlna ustoupí. Paní doktorka exministrovi přitakala. A varovala, že už dnes se lidé bojí chodit do nemocnic, což má své následky. Poté popsala své neveselé zkušenosti s registrací své tety k očkování.

V českých nemocnicích je situace už natolik zlá, že pomocnou ruku podávají hasiči, vojáci, policisté i dobrovolníci z jiných profesí. Lékaři a sestry už jsou vyčerpaní.

Vojtěch před kamerami uznal, že už se odkládají nejen operace kloubů či kyčlí, ale pokud to jen trochu jde, tak i operace nádorů. „Principiálně to není správné, ale je to nezbytné,“ upozornil Vojtěch.

Uznal však, že tyto výkony bude třeba jednoho dne odpracovat, takže až se zlepší covidová situace, nemocnice zůstanou nadále pod velkým tlakem.

Lékařka Zdeňka Němečková Crkvenjaš dala Vojtěchovi za pravdu.

Vojtěch se potom pokusil přehodit řeč na pozitivnější notu a prohlásil, že registrační systém k očkování funguje. Má prý jen dětské nemoci. „To jsou dětské nemoci, ale neodsuzoval bych ho jako nefunkční,“ řekl.

Zdeňka Němečková Crkvenjaš nabídla trochu jiný pohled. Má prý nemocnou tetu ve věku 85 let a bohužel se ji nepodařilo registrovat k očkování, ani když jí s tím paní doktorka pomohla, protože systém v jednu chvíli prostě spadl a pak už se registrovat nedalo.

„Já jsem tam dokonce klikala na nějaký obrázek zebry, nevím, kolik seniorů by to zvládlo. Já úplně nerozumím tomu, proč se nevyužila data zdravotních pojišťoven, které umí, když jim řeknete, dejte mi data pacientů osmdesát plus, tak ony to umí a rozešle se jim dopis,“ sdělila lékařka.

Adam Vojtěch konstatoval, že bude možné zapojit praktické lékaře, až se na trh dostane vakcína od firmy Astra Zeneca.

Vojtěch také uklidňoval, že očkování běží, každý čtvrtek jsou předávána data veřejnosti a premiér Babiš čísla zveřejňuje ještě častěji.

Nad tím Moravec pozvedl obočí. „Pan premiér si ta čísla vymýšlí, když jsou zveřejňována každý čtvrtek?“ zeptal se Moravec.

„Já si nemyslím, že on si vymýšlí. Ve čtvrtek bylo zveřejněno, že bylo očkováno 70 tisíc lidí, tak pan premiér měl v sobotu asi nějakou aktualizaci,“ vysvětloval Vojtěch.

Paní doktorka v tomto systému vidí slabost státu. Když se premiér pídí po tom, kolik lidí bylo přesně očkováno, místo toho, aby řešil zásadní komplexní otázky, nevidíme podle dámy v přímém přenosu nic menšího, než je rozklad státu.

„To ukazuje na to, že pan premiér je jen mikromanažer a já nevím, jestli je to dobře... protože tady narážíme na to, že už jsme v nějakém rozkladu systému státu,“ varovala lékařka.

Důrazně také varovala před předčasným rozvolňováním protiepidemických opatření, protože v nemocnicích není dostatek lůžek a personálu pro další pacienty. Proto žádá lidi, aby ještě vydrželi tvrdá opatření. I když chápe rozčarování lidí. „Nespěchala bych s otevíráním škol, ale zase nevidím důvod neotevřít malé obchody, kde k těm nákazám nedochází,“ uvedla Crkvenjaš.

Vojtěch doplnil, že nejsme v situaci, ve které bychom si mohli dovolit rozvolňovat zákazy.

