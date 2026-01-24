Pan prezident je už v kampani, uzavřel Babiš spor s Pavlem o stíhačky

Prezident Petr Pavel vyjádřil jisté zklamání kolem chování ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD), který na sebe loni upozornil během tiskové konference, když otevřeně označil Rusko za agresora, vyjádřil podporu Ukrajině i muniční iniciativě a uvedl, že je připraven na Ukrajinu osobně odjet. Následně však čelil tlaku ze strany vedení SPD, po kterém svá původní slova v podstatě vzal zpět.
„Mně to trochu zamrzelo, protože v době, kdy jsme spolu mluvili ještě před jmenováním vlády, tak jsme se naprosto shodli v těch základních principech, které on potom na tiskové konferenci na druhém nádvoří Hradu oznámil. Následně za to byl kritizován vedením SPD. Následně potom byla zveřejněna videa s ním, ve kterých do značné míry pan ministr popřel to, co předtím řekl. Je to bohužel znakem určité nedůvěryhodnosti, kterou asi občané očekávají od svých ministrů a od vysokých politiků,“ uvedl prezident v rozhovoru pro televizi Nova.
Zůna musí být konzistentnější, míní prezident
Zároveň zdůraznil, že právě od ministra obrany lidé v současné bezpečnostní situaci očekávají jasné a čitelné postoje, protože prostředí se podle něj rozhodně nevyvíjí dobře. V této souvislosti dodal, že klíčová je dlouhodobá konzistence výroků i činů. „Každopádně bude dobré, když v některých věcech bude konzistentnější, tak aby i veřejnost se mohla spolehnout, že to, co se říká, tak také platí,“ dodal prezident.
Bitevní letouny L-159 jsou součástí protivzdušné obrany státu, která je prioritou. Na úterním jednání sněmovního branného výboru to řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). O část strojů stojí Ukrajina. Podle Zůny mají letadla nalétánou zhruba pětinu životnosti a jejich prodej by nebyl z českého pohledu vzhledem k jejich bojové a užitné hodnotě vůči nižší zbytkové hodnotě výhodný. Prodej v pondělí odmítla i vláda.
Říkat „nemáme, neprodáme“ je v této situaci nefér
V politické debatě se mezitím otevřela také otázka možného prodeje čtyř letounů L-159 Ukrajině, které v uplynulých dnech Kyjevu nabídl prezident Petr Pavel. Ten však v rozhovoru pro televizi Nova zdůraznil, že při své lednové návštěvě Ukrajiny nedal žádný konkrétní příslib ohledně poskytnutí těchto českých letounů.
Avšak upozornil, že Ukrajina dnes nutně potřebuje celou řadu vojenských prostředků, včetně letounů L-159, a odmítavý postoj považuje v dané situaci za problematický. „Ukrajina jakýkoliv prostředek, ať to jsou řízené střely, drony proti dronům, případně L-159, které zamýšlely použít proti větším dronům, opravdu nutně potřebuje. Postoj, který bych vyjádřil slovy nemáme, neprodáme, sami máme málo, je za takově situace neférový,“ domnívá se.
Ministr obrany Jaromír Zůna v této souvislosti v týdnu zdůrazňoval, že česká armáda nemůže Ukrajině prodat čtyři letouny L-159. Argumentoval přitom nejen loňským stanoviskem Nejvyššího kontrolního úřadu, ale také názorem náčelníka generálního štábu Karlem Řehkou podle nichž jsou tyto stroje důležité pro zachování obranyschopnosti Česka.
Ze čtvrtečního vyjádření prezidenta Petr Pavel však vyplynulo, že podle dřívějších vyjádření armády by případný prodej čtyř letounů L-159 Ukrajině českou obranyschopnost nenarušil. Proti prodeji se postavila také vládní koalice.
Babiš: prezident vede volební kampaň
Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje debatu o možnosti poskytnout Ukrajině čtyři bojové letouny L-159 za „umělý problém“. Na sobotním sněmu hnutí ANO uvedl, že nechce plýtvat energií na spory, prezident, který oznámil záměr obhajovat svůj mandát, podle jeho slov vede „volební kampaň“.
„Chápu, že pan prezident je už v kampani. Nechci čerpat energii na nějaké spory. Chci čerpat energii pro plnění našeho programu,“ podotkl Babiš a dodal, že pojede příští týden ve čtvrtek na základnu taktického letectva v Čáslavi kvůli názorům vojáků na letouny L-159.
Náčelník generálního štábu Karel Řehka v pátek uvedl, že armáda byla připravena letouny Ukrajině vyčlenit. Případné dodání vojenské techniky na Ukrajinu je podle něj výhradně politickým rozhodnutím.
Na jeho páteční vyjádření Babiš zareagoval slovy, že šéf armády by udělal lépe, kdyby mlčel. „On by se měl zařadit, měl by vědět, kam patří,“ prohlásil premiér. Zopakoval, že téma letounů pro Ukrajinu považuje za uzavřené. „Jednou provždy, žádná L-159 není a nebude,“ uvedl premiér.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.