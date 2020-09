Pane Babiši, dáte? Emma Smetana... PL přinášejí zcela neznámý incident z ledna 2016. Šokující, zarážející

reklama

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte činnost současné vlády Andreje Babiše? 1 32% 2 48% 3 4% 4 5% 5 11% hlasovalo: 10743 lidí

Web Extra.cz doprovodil její sugestivní status titulkem o tom, že Smetana tvrdě kritizuje Andreje Babiše, Michala Davida, a dokonce i Karla Gotta.

Jak jsme uvedli, psal se podzim roku 2016.

Vraťme se do právě zmíněného období.

Andrej Babiš byl tehdy 1. místopředseda vlády Bohuslava Sobotky, zastával pozici ministra financí České republiky a samozřejmě vládnul pevnou rukou hnutí ANO. V tom čase byl také jasně semknutý s Agrofertem a společností MAFRA, která v našem příběhu hraje také svou roli, byť okrajovou.

Mocné firmy Agrofertu mohl Andrej Babiš řídit do ledna 2014 a do roku 2017 i vlastnit. Posléze byly převedeny do svěřeneckých fondů AB private trust I a AB private trust II.

Psali jsme: Umělec Mádl opovrhuje premiérem. V roce 2016 jej přitom prosil o astronomickou dotaci 7 500 000 korun na svůj film. A tu mu Babiš poslal

Pro úplnost dodejme, že svěřenským správcem fondu AB private trust I je Zbyněk Průša, současný předseda představenstva Agrofertu a.s. Svěřenský fond AB private trust II je spravovaný právníkem a členem představenstva společnosti Alexejem Bílkem.

Toho roku se mimochodem Agrofertu dařilo. Finanční ředitelka Petra Procházková získala prvenství v anketě TOP 25 žen českého byznysu, blonďatá členka představenstva Simona Sokolová se umístila v desítce žebříčku nejvlivnějších žen Česka. Magazín Agrofertu byl zvolen nejlepším časopisem v zemi a společnost odvrátila desítky IT a hackerských útoků. Agrofert ve zmíněném roce proinvestoval v rámci koncernu 18 miliard korun, šlo zejména o oblasti chemie a potravinářství, nakoupil Lužanskou zemědělskou, Agrodružstvo Kačice nebo Zemspol Kyjov. Bylo toho moc, co vedení Babišem vybudovaného gigantu slavilo.

Andrej Babiš vs. Emma Smetana v DVTV - Kdo vyhrál? Na to si musíte odpovědět sami...

To však byl samotný konec roku 2016.

Vraťme se nyní na jeho začátek. Zde totiž klíčovou úlohu sehrála někdejší elegantní a vstřícně přijímaná tvář moderátorky Emmy Smetany.

Ta pro Novu začala pracovat v roce 2012, její pracovní poměr v televizi skončil k 31. květnu 2016. A v listopadu se s Novou začala soudit. Jako důvod, proč měla být výpověď neplatná, uvedla, že byla v té době již týden či dva těhotná. Případ se dostal až k Nejvyššímu soudu. Nižší instance jí sice dávaly za pravdu, CET 21 (vlastník TV Nova) se však odvolala a Nejvyšší soud v září 2018 rozhodl, že Smetana stížnost na to, že byla vyhozena neprávem, dala pozdě. Měla ji podat do července, podala ji v listopadu, a proto soud rozhodl, že jí peníze za dobu, kdy její pracovní poměr neměl skončit, nepatří.

Psali jsme: Emmě Smetaně na Nově říkali vyl***alka. To proto, že… „Horší ženskou jsem nezažil. I po letech se štítím vzpomínat.“ Je toho víc. Mnohem víc

Emma Smetana je obecně považována za členku takzvané pražské kavárny. Hrdě se hlásí k symbolům Václava Havla, nemá ráda komunisty, nemá ráda ANO a Andreje Babiše. Také proto začal tento článek citací jejího opovržení.

Stop.

Jak to ale vypadá, když jdou emoce stranou a před očima se objeví naditá portmonka? O tom ParlamentnímListům.cz povyprávěl svědek následující události.

„Emma Smetanová, protože tak jí na Nově říkali všichni, jelikož to bylo její úřední jméno, přišla zkraje roku 2016 za tehdejším vedením stanice s dotazem, zdali by mohla moderovat ples," uvedl náš přímý zdroj. Ten nechtěl být z pochopitelných důvodů jmenován, jeho identitu redakce samozřejmě zná.

Anketa Věříte, že ODS a TOP 09 půjdou do sněmovních voleb společně? Ano 3% Ne 11% Je mi to jedno 86% hlasovalo: 7623 lidí

Na Nově podle našeho očitého svědka zavládlo zděšení.

„Odpověď přišla okamžitě, byla pochopitelně zamítavá," uvedl. Reakce moderátorky? „Ona to nechápala. Namítala, že nechápe, proč by nemohla jít do Obecního domu moderovat Babišovu akci, na to jí bylo řečeno, že peníze jsou sice hezká věc, ale ona dělá nezávislou novinářku nejsledovanější televize v zemi a toto je jednoznačný střet zájmů, který nebude vedení zpravodajství tolerovat," dodal šokující skutečnost náš přímý svědek. Dle jeho slov tento incident zaznamenalo více lidí na Nově a stal se veřejným tajemstvím za zdmi televize.

ParlamentníListy.cz se s dotazem obrátily také na Agrofert.

„Je to pro nás nová informace. Není nám nic známo o tom, že by paní Smetana měla moderovat nějakou naši společenskou akci. Pokud vím, nikdo z Agrofertu s ní přímo nejednal, ani o to neusiloval. Na druhou stranu spolupracujeme s několika produkčními agenturami a nelze vyloučit, že některá z těchto agentur ji mohla předběžně oslovit s nabídkou na moderování některé z našich společenských akcí," řekl redakci PR manažer a tiskový mluvčí koncernu Karel Hanzelka.

Psali jsme: Emma Smetana prošla. Odešla. Naříkala. Bylo zle Škrobená Emma S., největší Evropanka. Pocit rebelie. Výsměch moderátorce, okouzlené mladým hercem Sáhl jí na zadek! Ona sice řekla, že jí to nevadí, ale... Emma Smetana slyšela tvrdá slova o herci Kramárovi. Ten možná přijde o kšeft Emma Smetana nechala promluvit ženu, která „loví“ dezinformace pro Facebook. Nesmí prý udeřit na politiky, přesto padlo jedno jméno

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.