Pane prezidente, jak je to s tou „upřímností“? Senátorka Hamplová popsala, co zažívá na vlastní kůži

reklama

Anketa Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 9614 lidí

Po 9 letech se prezident České republiky opět objevil na půdě Senátu Parlamentu ČR. „Ve svém projevu řekl mnohé. Mne zaujala slova, že se vracíme k ústavnosti… Jako by tu ústavnost do této doby nebyla. S tím nemohu až tak souhlasit, byl to právě Ústavní soud, který ústavnost v České republice mnohokrát podpořil v době covidové…“ poznamenala senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.



Dnes se naopak podle známé advokátky a senátorky o ústavnost obáváme, protože mnohé kroky vlády a mnohé výroky veřejně činných osob jsou na hraně a někdy až za hranou ústavnosti a narušují principy právního státu.

„Například valorizace důchodů. Obávám se, aby slova o ‚návratu ústavnosti‘ tedy neznamenala ve své podstatě ‚ústavnosti podle našich představ‘, s čímž bude souviset téma nových ústavních soudců. Proces jejich výběru budí totiž mezi právnickou obcí mírné rozpaky. Pak mne zaujala slova o tom, že si musíme dokázat říkat věci upřímně, tak, jak opravdu jsou. To je hezké, ale pokud by ona upřímnost neznamenala následný mediální a společenský lynč až diskriminaci... Jak se to dnes děje,“ dodala. „Zažívám to na vlastní kůži, cílená snaha provládních médií mne za každou cenu diskreditovat, třeba i na základě jedné věty vytržené z kontextu, by v civilizované společnosti nebyla prostě možná.“

I na Václaváku se lidé vyjadřovali upřímně…

I lidé na Václavském náměstí totiž vyjadřovali svou účastí upřímně svůj názor – a pan prezident je označil za „osoby, které chtějí bořit“. „Tedy upřímnost ano, ale jen souhlasná? To je trochu v rozporu s dalším příslibem, že Petr Pavel chce být prezidentem nadstranickým… Tedy nestranným. Mezi řádky i otevřeně byl také zmíněn předpokládaný vliv, mimo jiné, na moc soudní… Z toho mám z opatrnosti velké obavy,“ komentuje Hamplová.

Psali jsme: Pekarová Adamová (TOP 09): Podařila se nám velká věc 6000 svítidel v českých obcích dosud vyměnila ČEZ ESCO v rámci programu Osvětlení za korunu Vladimír Štěpán: Krize je uměle vyvolaná špatnými rozhodnutími vlády Rozvoral (SPD): Výrazná podpora mladých pracujících rodin s dětmi je naší prioritou

Podle nové senátorky tedy musíme být velmi obezřetní. A naopak na volání po upřímnosti a příslibu nadstranickosti stavět jasnou legitimitu plurality názorů, a o tato slova prezidenta se opřít. „Jinak považuji to, že pan prezident Senát navštívil, za správné. S poslanci a senátory napříč spektrem by prezident mluvit měl. Pana prezidenta jsem na neformálním setkání osobně pozdravila, přiznala jsem mu výslovně a s úsměvem, že jsem ho nevolila, ale že právě proto mu jdu podat ruku a popřát, ať se mu ve funkcí daří. Zastávám totiž názor, že i když jsou lidé někdy jiných názorů, jejich jednání a slovník mají být vždy slušné a korektní, jak tzv. na dálku, tak i ‚z oka do oka‘,“ podotýká senátorka.

Dále uvedla, že pokud myslí prezident slova, že „pojetí politiky je blízký právě konsensus, věcnost a snaha dosáhnout faktických výsledků“, pak ve své podstatě říká to samé, co organizátoři demonstrací, s nimiž však vláda zatím dialog odmítá.

Hamplová šla příkladem

„Šla jsem proto dnes při této jistě významné návštěvě v Senátu příkladem. Že i lidé odlišných názorů si mohou podat ruku, a respektovat se. Prezident mé přání přijal, troufám si říct profesionálně a s úsměvem. Kolegové kolem byli viditelně trochu překvapeni, ale jak mi pak řekli, ocenili to, jejich slovy, jako moudrý krok zralé ženy,“ popsala. „No, potěšili mne.“

To, že Hamplová je k prezidentovi republiky kritická, však neznamená, že by ho nešla osobně pozdravit i s přiznáním, že ho nevolila. „Ale že mu přeji, ať se mu daří. A že musíme začít slušnou komunikací,“ zmínila senátorka.

Podání ruky v Senátu. Foto: archiv J. Hamplová

Prezident ČR považuje Senát Parlamentu ČR za nezbytnou součást politického systému

„Našich společných úkolů však bude více. Prostřednictvím pravidelných schůzek vrcholných ústavních činitelů a ministra zahraničí chci pomoci koordinovat zahraniční politiku. Předseda Senátu bude mít na těchto schůzkách vždy důležitou roli. Obzvláště v dnešní napjaté mezinárodněpolitické a bezpečnostní situaci je naprosto nezbytné, aby ČR mluvila v zahraniční politice jedním hlasem,“ připomněl prezident Petr Pavel.

Prezident republiky se nejprve setkal s předsedou Senátu a následně s vedením a s předsedy senátorských klubů. Poté vystoupil s projevem po zahájení 9. schůze Senátu. Jedním z hlavních témat jeho projevu bylo budoucí jmenování nových soudců Ústavního soudu ČR, jelikož v letošním roce končí mandát sedmi soudcům z celkových patnácti. Pavel zdůraznil, že chce ve výběru postupovat transparentně, procesu se bude aktivně účastnit a Senátu navrhne pouze takové kandidáty, o jejichž kvalitách bude přesvědčen.

Návštěva prezidenta v Senátu. Foto: archiv J. Hamplová

Prezident řekl, že Senát považuje za nezbytnou a důležitou součást politického systému. Hrad a horní parlamentní komora mají podle něj mnoho společných rolí, mimo jiné jsou obě instituce považovány za pojistku demokracie. „Asi vás nepřekvapí, že mému pojetí politiky je blízký právě konsensus, věcnost a snaha dosáhnout faktických výsledků. Zdá se mi, že pro Senát jsou tyto hodnoty stejně důležité,“ dodal prezident Petr Pavel.

Psali jsme: Kalousek (TOP 09): Opravdu máme o 20 procent lepší veřejné služby? Garáž Klíčov DPP slaví 50 let, tuto sobotu bude otevřena pro veřejnost Petr Dufek: Recese opět potvrzena ERA modernizuje svůj systém pro sledování provozu na letišti v Dublinu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.