Paní redaktorko, to není pravda... Janu Bobošíkovou pozvali do studia a moderátorka hned narazila. Vážná chyba

Bývalá europoslankyně Jana Bobošíková přišla do studia Prima CNN. Pořad „K věci“ však začal hrubou chybou CNN Prima NEWS. Hned v úvodu totiž zaznělo, že se Jana Bobošíková snaží už třináct let vrátit do politiky. Jana Bobošíková, která vede do voleb Volný blok v Praze, se proti tomuto tvrzení ostře ohradila: „Paní redaktorko, když dovolíte, já jsem opravdu ráda přijala pozvání do CNN Prima NEWS, ale neočekávala jsem, že ten úvodní vstup začne jasnou nepravdou. Vy říkáte, že se třináct let snažím vstoupit do vysoké politiky. Prosím, to vůbec není pravda. Já jsem naposledy kandidovala ve volbách v roce 2013 a nyní jsem osm let vůbec neusilovala o žádný politický post, takže abychom byli přesní, můj mandát europoslankyně skončil v roce 2009 a poté jsem se čtyři roky snažila o voličskou přízeň. Pak jsem byla osm let úplně mimo politiku, takže není to tak, že třináct let usiluje o poslanecký mandát.“

Zjevně zaskočená moderátorka se tedy alespoň zeptala, proč Jana Bobošíková kandiduje.

„Já si myslím, že je nutné, aby v České republice a v českém prostředí zaznívaly věci, které já už říkám neměnným způsobem možná patnáct let. A sice, že je třeba, aby ČR byla suverénní zemí, že je třeba, abychom měli vyrovnaný rozpočet, a že je nutné, abychom se bránili proti migrační krizi, a také že je nutné, aby Česká televize patřila koncesionářům, nikoliv jejím zaměstnancům. A to všechno jsou věci, které já říkám kontinuálně a chci, aby i tento hlas zněl na české politické scéně,“ odpověděla Bobošíková.

Zmínila také, že s Hanou Lipovskou v Institutu svobody a demokracie upozorňovaly už před rokem a půl na hrozbu prudkého nárůstu inflace – a to v době, kdy ostatní ekonomové, včetně členů bankovní rady České národní banky, tvrdili pravý opak. Prozradila, že účast ve volbách začala plánovat už před dvěma lety, když s Lipovskou Institut svobody a demokracie zakládaly, protože volby jsou nejlepší příležitostí k tomu, jak promluvit do toho, co se v České republice děje: „Impulsem bylo postupné zadlužování a hlavně postupná ztráta svobod a také touha říkat občanům, co se děje v Evropské unii, a napomoci k tomum abychom z EU odešli,“ doplnila Bobošíková.

Druhou část pořadu CNN Prima NEWS věnovala spojení Jany Bobošíkové s Volným blokem. Podle Bobošíkové si poslanec Lubomír Volný velmi dobře uvědomuje, v jakém stavu je nyní svoboda v ČR, jak je ohrožena, a dělá všechno pro to, aby k dalšímu ohrožování svobody nedocházelo: „A navíc je to člověk odvážný, který se nebojí věci pojmenovávat a který se nebojí doslova jít s kůží na trh.“ S Lipovskou ji prý na možné spolupráci s Volným blokem lákala také možnost vytvořit ekonomický program, protože na něčem takovém společně pracují už několik let.

Následně se obě dámy ve studiu CNN Prima NEWS věnovaly obstrukcím Lubomíra Volného ve Sněmovně. Jana Bobošíková je označila za odvážné a upozornila, že řečniště nerozbil ve Sněmovně Volný, nýbrž policie, která ho ze sálu vynášela: „Pro mě je to sympatický krok, mnohem sympatičtější ve srovnání s tím, když předseda Poslanecké sněmovny (Radek Vondráček z ANO) slaví v téže místnosti narozeniny a na tomto pultíku mimo jednání parlamentu tančí a hraje na kytaru a pak nechává vyvádět svého kolegu, který nedělá nic jiného, než že se drží pultu a mlčí.“ Kolegyně Volného pak také odsoudila předsedu Sněmovny Radka Vondráčka z hnutí ANO za to, že nechal vypnout kamery, aby občané nemohli vidět v přímém přenosu, co se tam skutečně děje.

Redaktorka se nesouhlasně zeptala, co by tedy podle Bobošíkové bylo opravdu za hranou. Jana Bobošíková odpověděla, že za hranou bylo třeba Schwarzenbergovo spaní ve Sněmovně, protože v práci se nespí. Prozradila také, že občané, se kterými se setkávají po celé republice u volebního autobusu, prý Volnému radí, aby byl ještě tvrdší.

Sama Bobošíková sice neví, jestli je pro lidi čitelná a jestli si ji dokážou zařadit, ale drží se prý stále stejných názorů: „Malý, ale silný stát, žádná Lisabonská smlouva, vystoupení z EU, žádná společná azylová politika, žádná společná sociální evropská politika, žádná společná zdravotní politika EU.“

Tyto hodnoty moderátorka pořadu „K věci“ označila za „krajně pravicové“. Proti tomu se však Bobošíková ostře ohradila a upozornila, že kritizuje třeba přidávání státním úředníkům nebo to, že poměr starobního důchodu vůči průměrné mzdě je nižší, než byl v 90. letech.

A proč vlastně Bobošíková přijala v roce 2008 často kritizovanou nominaci na prezidentku za KSČM? „Tehdy, pokud si vzpomenete, byli dva kandidáti. Americký občan Jan Švejnar a Václav Klaus. A já jsem udělala všechno pro to, aby na Pražském hradě byl český občan Václav Klaus. Vím, že jsem za to zaplatila. Vím, že za to možná budu platit znovu, ale mně to za to stálo. Já jsem přesvědčena, že i díky tomu kroku – nejen, ale i díky tomu kroku - zůstal nadále na Hradě český občan prezident Václav Klaus.“ S komunisty však prý přece jen, i když je pravicovou političkou, měla určité styčné body: „V té době probíhaly útoky na ČR ze strany sudetoněmeckého landsmanšaftu a tam jsme s komunisty měli naprosto stejný názor. Probíhaly útoky na jadernou energetiku, tam jsme měli naprosto stejný názor. A pokud jde o nejrůznější témata typu poslaneckých výhod, tak s tehdejším kolegou, dnes už zesnulým poslancem Randsdorfem, jsme byli jediní dva čeští europoslanci, kteří se vzdali veškerých poslaneckých výhod, pokud jde o tzv. důchodový fond.“

Dále se Bobošíková dotkla svého údajného střídání politických stran. Poprvé, úspěšně, kandidovala do Evropského parlamentu jako nezávislá. Poté, s výjimkou prezidentské kandidatury, kandidovala vždy za svou stranu Suverenita, která se v čase různě přejmenovávala a která se dnes jmenuje Volný blok. Upozornila také na to, že jiní politici na rozdíl od ní kandidují častěji a strany skutečně mění: někdejší předseda Zelených Martin Bursík kandidoval během své politické kariéry za šest různých stran a třeba Hana Marvanová začínala za Občanské fórum, pak kandidoval za ODS nebo Unii svobody. Nyní je v Magistrátu hlavního města Prahy za STAN a chce do Senátu kandidovat za Piráty.

V poslední části pořadu „K věci“ dostala Bobošíková dotaz, zda se bojí migrace. „Pokud budeme součástí Evropské unie, která si absolutně neví s migrací rady, pak ano,“ odpověděla kandidátka Volného bloku a dodala, že se obává nelegální migrace, nikoli řízené migrace legální. Pokud to navíc bude nutné, pak se bude muset Česká republika zachovat podobně jako Maďarsko nebo Litva, kteří dnes na hranicích kvůli masové nelegální migraci z arabských zemí musí stavět ploty. Aktuální obavy Babiše o bezpečnost ČR jsou však podle Bobošíkové jen populismus. Kdyby premiér myslel ochranu ČR vážně, tak by bránil třeba i energetickou bezpečnost naší země. Předsedkyně EU Ursula von der Leyenová by si prý měla „nasadit velkou šaškovskou čepici a schovat se pod zem“, protože ve svém projevu o Stavu Evropské unie „byla za šaška,“ zakončila rozhovor zostra Jana Bobošíková.

