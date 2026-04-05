Papež Lev XIV.: Bůh není na straně války. Vzkaz i pro Trumpa

05.04.2026 9:51 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Lev XIV., stávající papež, vyzval k ukončení válek na Ukrajině i v Íránu a požádal věřící, aby se zavázali k tomu, že budou usilovat o rozkvět harmonie na celém světě. Papež o Květné neděli zdůraznil, že Bůh nenaslouchá modlitbám těch, kteří vedou válku nebo se odvolávají na Boha, aby ospravedlnili své násilí.

Foto: Vatican Media
Popisek: Robert Francis Prevost, zvolil papežské jméno Lev XIV.

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

3%
94%
3%
hlasovalo: 10140 lidí
Papež Lev XIV. vyzval věřící, aby se zavázali, „aby velikonoční dary harmonie a míru mohly růst a vzkvétat všude a vždy po celém světě“, v čase, kdy si připomínáme vzkříšení Ježíše Krista. Papež Lev také nazval hřích „těžkou bariérou, která nás uzavírá a odděluje od Boha a snaží se v nás zabít jeho slova naděje“. Vyzval věřící, aby se pokusili tyto balvany odvalit ze svých duší stejně, jako byl z Ježíšova hrobu odvalen balvan, když došlo ke zmrtvýchvstání. „Nenechme se jimi paralyzovat!“ žádal papež věřící.

O papežově výzvě informovala řada médií včetně serveru Politico.

Nejen vzhledem k válkám na Ukrajině a Íránu jde o nelehkou výzvu.

Papež o Květné neděli zdůraznil, že Bůh nenaslouchá modlitbám těch, kteří vedou válku nebo se odvolávají na Boha, aby ospravedlnili své násilí. „Ježíš je Král míru, který odmítá válku, kterého nikdo nemůže použít k ospravedlnění války.“ Tuto část jeho projevu citovala americká zpravodajská stanice CNN, která také připomněla, že papež vyjádřil naději, že stávající prezident USA Donald Trump také najde nějakou cestu k míru.

„Myslím, že papež Lev říká, že bychom se měli mít na pozoru před triumfálním předpokladem, že Bůh je na naší straně, a to i ve válce, která je morálně nelegitimní,“ doplnil kardinál Robert McElroy, arcibiskup Washingtonu, D.C.

Server Euronews upozornil, že papež Lev XIV. oslavil svůj první Velký pátek tím, že se stal prvním papežem po desetiletích, který osobně nesl dřevěný kříž po všech 14 zastaveních v Koloseu. Navázal tak na Jana Pavla II., který po svém zvolení papežem dělal totéž, dokud mu to dovolovalo zdraví. Kupříkladu předchůdce současného papeže, papež František, kříž nenesl, ale doprovázel průvod. Nést kříž mu nedovolovalo jeho zdraví a pokročilý věk. 

Článek obsahuje štítky

Írán , Jan Pavel II. , Rusko , Ukrajina , USA , válka , Velikonoce , zahraničí , CNN , Trump , Politico , Euronews , válka na Ukrajině , válka v Íránu

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vidíte situaci stejně jako stávající papež Lev XIV.?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Jana Černochová byl položen dotaz

Vážená paní exministryně

nedávno jste prohlásila, že USA jsou náš největší spojenec. Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Bělorusko John Coale právě Evropany vulgárně označil za „bandu sr*čů“. Co tomu říkáte, když o Vás takto mluví Váš největší spojenec? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevoNedostatek vitaminu D dává tělo velmi hlasitě najevo Vitaminové doplňky stravy mohou zkracovat délku životaVitaminové doplňky stravy mohou zkracovat délku života

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

18:40 EU tamhle. Tady je hašišácký stát! V zemi, kde Trump sklízí „duchovní fakáče“

„Největší ego chodící po téhle zemi. Všechno musí být podle něj. A když narazí, tak se chová jako gu…