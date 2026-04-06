Pár facek ministru Klempířovi. Pohrozil Hynek Čermák

Lidskoprávní aktivista Jaroslav Miko si do svého kamionu pozval herce Hynka Čermáka, který se neúspěšně ucházel o uvolněné místo v Radě ČT. Vadí mu Babišova vláda, demonstrace na Letné prý byla „příliš něžná“. Vadí mu také, že ministr Klempíř za komunismu udával. „Tak když se s ním potkám, tak mu dám pár facek,“ řekl.
„Vy jste takovej klidnej člověk, tak co tomu Turkovi, Macinkovi a Motoristům obecně na vás tak vadí?“ zajímal se Miko o začátky konfliktu mezi hercem a Motoristy. „Mám rád auta. On má rád Jaguary, já mám rád Land Rovery, a to je stejná továrna, takže jsme se občas viděli na různých setkáních landroveristů,“ řekl Čermák. Turka prý v roce 2018 i povozil v Land Roveru Discovery.
Čermák se vrátil k momentu, který naštval politiky i příznivce Motoristů. „Všiml jsem si v jednom podcastu, a to mě strašně vytočilo – to jsem netušil, že půjde do politiky –, že zkoušel na D1 Ferrari a jel rychlostí 325 kilometrů za hodinu. Což mně přišlo už moc, tak jsem udělal takové srandovní video, kde jsem to kritizoval, a řekl jsem v takové lehké nadsázce, že si myslím, že tohle je na svěrací kazajku a minimálně doživotní zákaz řízení čehokoliv.“ Pak podle něj začala mezi ním a Motoristy „válka“. Miko uvedl, že mu to připadá jako malicherný konflikt, který vznikl kvůli uraženému egu. Motoristé to hned vzali politicky, řekl Čermák. Řídí často a ročně najede 70 tisíc kilometrů. Běžně se mu stává, že stráví 8 hodin v autě, aby někde 2 hodiny hrál. Rád řídí, protože miluje svobodu.
Jaroslav Miko zmínil nedávnou demonstraci Milionu chvilek na Letné. Prý hodně lidí i mezi liberály tvrdí, že demonstrace nedávala žádný smysl, protože na ní nezazněly žádné požadavky. Zeptal se Hynka Čermáka, jak to vidí on. „Jenom tam nezazněly ty úplně zásadní věci, které se lidé poslední dobou asi bojí vyslovit,“ řekl Čermák. Davy se podle něj na Letné sešly proto, že společnost cítí ohrožení a nechce mít nic společného s fašisty ani s komunisty. S Mikem se shodli na tom, že Babiš ani Motoristé si z dění na Letné hlavu nelámou.
Čermák si myslí, že výsledek demonstrace byl příliš něžný. „Já jsem asi vyhraněnější. Mně vadí vláda hlupáků, kteří se dostali na posty, na kterých nemají co dělat. Viz můj problém s ministrem kultury. Včera jsem se dozvěděl, že nemá ani maturitu,“ řekl herec. Nedostatečné formální vzdělání se podle něj projevuje i na práci ministra kultury. Klempíř podle Čermáka nic nedělá a nikdy nevedl žádný kolektiv na špičkové úrovni. Klempířovu přiznanou spolupráci se StB nechtěl dál hodnotit, protože měl informace jen ze sdělovacích prostředků a s nimi má špatnou zkušenost – podle něj o něm často lžou. „Dejte jeden příklad,“ vyzval ho Miko. „Třeba že jsem opustil svou rodinu, to je taková běžná lež. Nebo že měřím 156 centimetrů,“ řekl herec. Upřesnil, že měří 175 cm. „Vidíte to, diváci, pan Čermák je kus chlapa,“ pochválil Miko svého hosta.
Kdyby Čermák věděl, že Klempíř udával lidi, vyřešil by to fyzicky. „Tak když se s ním potkám, tak mu dám pár facek.“
Čermákovi vadí, že dnes jsou skoro všechna média bulvární. Oba muži se shodli, že výjimkou je Česká televize. „Všechny ty články jsou víceméně za hranou,“ řekl Čermák o práci bulváru. Domnívá se, že vylhané články poškodily jeho obraz v očích veřejnosti. „Neustále tlačí takovou teorii, že třeba mé ženy se mnou žijí proto, že jsem bohatý chlap. Což je blbost, protože plat v divadle je 21 tisíc měsíčně,“ řekl. Bulvár podle něj žije z rozdmýchávání závisti a ani klasická média nijak nepřispívají ke kultivaci společnosti. Jako příklad nebezpečného vlivu uvedl pořady Výměna manželek a Naked Attraction. „Jediná obrana je vysoká kvalita vzdělání společnosti. A kdo já jsem, abych to hodnotil,“ řekl.
Mika zajímala starší Čermákova slova o tom, že když se začal vyjadřovat k věcem veřejným, jeho finanční situace tím byla omezena. Miko zmínil Ivana Vyskočila a Jaroslavu Obermaierovou, kteří dávají rozhovory např. pro ParlamentníListy.cz. „Vy jste řekl, že vám to může omezit třeba reklamní možnosti. A já jsem si říkal: Vždyť ta Obermaierová je takhle aktivní, mluví úplné nesmysly, a stejně dostává takové možnosti,“ řekl. Čermák přiznal, že už kvůli svým veřejným vystoupením o některé reklamní zakázky přišel. Ale vybíravý je i on: „Když už se pustím do reklamy na něco, tak chci ten produkt znát, chci zjistit, že to za to skutečně stojí a že se za něj opravdu můžu postavit. A takových nabídek není moc.“
řeči Čermáka o fackování nelze brát na lehkou váhu. Čermák je násilnická povaha, v červenci 2025 napadl na ulici fotografa během filmového festivalu v Karlových Varech. „Hlavičkou“ udeřil fotografa, na kterého narazil, protože ho prý fotil. Po úderu tekla fotografovi krev z nosu. Čermák má z minulosti zkušenosti a výcvik jako osobní strážce, v ochrance také pracoval.