Pardubice? Ruský scénář. „Štít demokracie“ jde do akce

K žhářskému útoku na průmyslovou halu v Pardubicích se krátce po incidentu přihlásila skupina označující se jako The Earth Earthquake Faction (EEF). V prohlášení doprovázeném videem, na němž maskované osoby rozlévají hořlavinu a zapalují halu, skupina útok označila za akci proti spolupráci LPP Holding s izraelskou zbrojovkou Elbit Systems. Podle svého vyjádření zasáhla „epicentrum izraelského zbrojního průmyslu v Evropě“ a protestovala proti výrobě dronů, které údajně slouží „sionistickému násilí a genocidě v Gaze“.
Ovšem objevují se i jiné verze. Server Seznam Zprávy přichází s možností, že stopa by mohla vést do Ruska nebo Íránu. Expert na politický extremismus Jan Charvát upozorňuje, že EEF nemá žádnou dohledatelnou historii, webová doména skupiny je registrována na Islandu.
Útok vůbec nemuseli spáchat propalestinští aktivisté, ale třeba skupiny, které bojují v zájmu íránského režimu. Ten nyní čelí vojenským útokům USA a Izraele. „Z časového pohledu by to dávalo větší smysl,“ soudí Charvát. Za útokem by podle něj mohlo stát také Rusko.
Seznam Zprávy také informují o tom, že mohlo jít o „operaci pod falešnou vlajkou“. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odmítl podobné spekulace komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování.
Ještě intenzivněji propaguje verzi ruské akce pod falešnou vlajkou skupina Štít demokracie.
„Přestaňte opakovat lež, že při teroristickém útoku v Pardubicích šlo o „pro palestinské extremisty“, je to naprosto očividně z pera ruských tajných služeb, útok pod cizí vlajkou,“ vzkazuje skupina, která před ruskými útoky varuje pravidelně. Jejich expertem na tuto oblast je Roman Máca, veterán Jandových Evropských hodnot.
Sdílí názor experta Tomáše Dvořáka o rukopisu tajných služeb, a také jeho postřeh, že některé věty v manifestu skupiny, která se k činu přihlásila, vypadají jako překlad z ruštiny.
Štít demokracie vybízí, ať se informace o ruské stopě rozšíří mezi co nejvíce lidí.
Demonstrace a ruský plyn
Internetový glosátor Petr Markvart nabízí úplně jinou stopu. „Organizace, o které nikdo nikdy neslyšel, zapálí v Pardubicích prázdnou halu a opentlí to slovníkem jako z akčních filmů. Opozice ihned reaguje, že se nesmí krátit rozpočet na obranu a zítřejší demoška má konečně hlavní námět a náplň. Do té doby ještě někdo musí přijít s tím, že zahraniční spojenecké zpravodajské služby nám daly informaci, že generál russské tajné jednotky 90210 byl spatřen v Hradci Králové na kafi. Takže viník je jasný a my přece v této situaci NEBUDEME kupovat russský plyn i kdybychom měli zavřít továrny a sami bídně umrznout,“ napsal na svém facebookovém účtu.
A na závěr podotkl: „Je to až únavně stejný. Vrbětice, Vrbětice, to jsou ale vrtětice (psem).“ Odkázal tím na slavný film Vrtěti psem, v němž americký prezident ve snaze odpoutat pozornost od svého sexuálního skandálu rozpoutá válku.
