Pardubice? Ruský scénář. „Štít demokracie“ jde do akce

20.03.2026 22:08 | Monitoring
autor: Naďa Borská

Kdo stojí za teroristickým žhářským útokem v Pardubicích stále není jasné. Ve veřejném prostoru se přetřásají různé verze. Zvažuje se útok pod falešnou vlajkou, stopy prý vedou do Ruska. Tuto verzi začala masivně šířit skupina Štít demokracie. Jiní po zapálení prázdné tovární haly odkazují ke slavnému filmu Vrtěti psem.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Hasicí přístroj, ilustrační foto

K žhářskému útoku na průmyslovou halu v Pardubicích se krátce po incidentu přihlásila skupina označující se jako The Earth Earthquake Faction (EEF). V prohlášení doprovázeném videem, na němž maskované osoby rozlévají hořlavinu a zapalují halu, skupina útok označila za akci proti spolupráci LPP Holding s izraelskou zbrojovkou Elbit Systems. Podle svého vyjádření zasáhla „epicentrum izraelského zbrojního průmyslu v Evropě“ a protestovala proti výrobě dronů, které údajně slouží „sionistickému násilí a genocidě v Gaze“. 

Ovšem objevují se i jiné verze. Server Seznam Zprávy přichází s možností, že stopa by mohla vést do Ruska nebo Íránu. Expert na politický extremismus Jan Charvát upozorňuje, že EEF nemá žádnou dohledatelnou historii, webová doména skupiny je registrována na Islandu.

Útok vůbec nemuseli spáchat propalestinští aktivisté, ale třeba skupiny, které bojují v zájmu íránského režimu. Ten nyní čelí vojenským útokům USA a Izraele. „Z časového pohledu by to dávalo větší smysl,“ soudí Charvát. Za útokem by podle něj mohlo stát také Rusko.

Seznam Zprávy také informují o tom, že mohlo jít o „operaci pod falešnou vlajkou“. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odmítl podobné spekulace komentovat s odkazem na probíhající vyšetřování.

Ještě intenzivněji propaguje verzi ruské akce pod falešnou vlajkou skupina Štít demokracie. 

Přestaňte opakovat lež, že při teroristickém útoku v Pardubicích šlo o „pro palestinské extremisty“, je to naprosto očividně z pera ruských tajných služeb, útok pod cizí vlajkou,“ vzkazuje skupina, která před ruskými útoky varuje pravidelně. Jejich expertem na tuto oblast je Roman Máca, veterán Jandových Evropských hodnot. 

Sdílí názor experta Tomáše Dvořáka o rukopisu tajných služeb, a také jeho postřeh, že některé věty v manifestu skupiny, která se k činu přihlásila, vypadají jako překlad z ruštiny.

Štít demokracie vybízí, ať se informace o ruské stopě rozšíří mezi co nejvíce lidí.

Demonstrace a ruský plyn

Internetový glosátor Petr Markvart nabízí úplně jinou stopu. „Organizace, o které nikdo nikdy neslyšel, zapálí v Pardubicích prázdnou halu a opentlí to slovníkem jako z akčních filmů. Opozice ihned reaguje, že se nesmí krátit rozpočet na obranu a zítřejší demoška má konečně hlavní námět a náplň. Do té doby ještě někdo musí přijít s tím, že zahraniční spojenecké zpravodajské služby nám daly informaci, že generál russské tajné jednotky 90210 byl spatřen v Hradci Králové na kafi. Takže viník je jasný a my přece v této situaci NEBUDEME kupovat russský plyn i kdybychom měli zavřít továrny a sami bídně umrznout,“ napsal na svém facebookovém účtu.

A na závěr podotkl: „Je to až únavně stejný. Vrbětice, Vrbětice, to jsou ale vrtětice (psem).“ Odkázal tím na slavný film Vrtěti psem, v němž americký prezident ve snaze odpoutat pozornost od svého sexuálního skandálu rozpoutá válku.

Psali jsme:

Babiš o požáru po bezpečnostní radě: Ve hře jsou čtyři verze
Po požáru v Pardubicích se mluví o terorismu. „Jen hlupák teď sebere peníze tajným službám,“ vzkazuje lidovec
„V České republice zahořela továrna“. Co píše svět o požáru Pardubicích
Ohrožení USA: Na jejich území jsou spící agenti Íránu

 

Mgr. Štěpán Slovák byl položen dotaz

Jak to chcete zařídit v praxi?

Tvrdíte, že by ti, co třeba sportují, zdravě jí, starají se o své zdraví měli být zvýhodňováni a naopak. Jak to ale chcete zjistit? Taky tvrdíte, že třeba když někdo po operaci jater pije alkohol, nemůže to zůstat jen tak. Co jako navrhujete? Aby si operaci zpětně zaplatil? Nebo jak ho chcete potres...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

