Pardubický žhář dopaden? Policie zadržela cizince, padá otázka na BIS

24.03.2026 17:23 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Policie oznámila zadržení tří podezřelých ze žhářského útoku v Pardubicích, mezi nimiž jsou i cizinci. Vyšetřování dál pracuje s verzí úmyslného činu, ve hře je i terorismus. Případ zároveň otevírá nepříjemné otázky směrem k BIS a jejímu šéfovi.

Foto: Youtube/The_Aftershock
Popisek: Požár výrobní haly dronů v Pardubicích

Policie ČR informovala, že zadržela tři osoby podezřelé z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. Dva podezřelí byli dopadeni na území České republiky, třetí na Slovensku za spolupráce tamních úřadů. U zadržených v ČR probíhá vazební řízení, zároveň policie pracuje na vydání osoby ze Slovenska. Mezi zadrženými jsou občané ČR a USA a pátrání po dalších podezřelých pokračuje i za pomoci zahraničních partnerů. Informace zveřejnila Policie ČR na svém oficiálním účtu na síti X.

 

 

Požár vypukl minulý týden v brzkých ranních hodinách ve skladovací hale v průmyslové zóně v Pardubicích. Oheň se rychle rozšířil i na sousední administrativní budovu. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, přivolána byla i chemická laboratoř. Incident se obešel bez zranění, škody jsou však značné.

Podle dosavadních informací vyšetřovatelé pracují s verzí úmyslného zapálení, přičemž jednou z prověřovaných variant je i možný teroristický útok. Do případu se zapojily nejen policejní složky, ale i specializované útvary a zpravodajské služby. Bezpečnostní rada státu se situací rovněž zabývala.

Případ zároveň otevírá otázky směrem k činnosti zpravodajských služeb. Jak zaznělo v článku na ParlamentníchListech.cz, „pokud se jednalo o teroristický útok, (…) Koudelka měl o té skupině vědět a zabránit její činnosti.“ Další zdroj z bezpečnostního prostředí pak upozorňuje, že „pokud šlo o akci cizí moci nebo teroristické skupiny, pak ano, BIS tomu měla zabránit.“

Bývalý šéf vojenských zpravodajců Andor Šándor však mírní očekávání: „Nemůžeme si tajné služby idealizovat… reálné možnosti nejsou ani zdaleka takové, jako vidíme ve filmech.“

Psali jsme:

Kde byl Koudelka s BIS, když v Pardubicích hořelo? Padla nepříjemná otázka
Před 60 dny založili novou firmu. Pak? Požár
Ministr Metnar: Policie v tuto chvíli pracuje stále se čtyřmi verzemi vzniku požáru
Babiš o požáru po bezpečnostní radě: Ve hře jsou čtyři verze



 

 

Zdroje:

https://twitter.com/PolicieCZ/status/2036428476882854219?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Kde-byl-Koudelka-s-BIS-kdyz-v-Pardubicich-horelo-Padla-neprijemna-otazka-788915

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Neziskovky

Ohledně kontrol neziskovek každý tvrdí něco jiného. Proč jasně nedefinujete ty, kterých se to tedy bude týkat a nezveřejníte to? Nebo jste to zveřejnili? Kde? Určitě je v nějakých případech kontrola na místě a je správná, ale co když to ohrozí ty, které dělají opravdu záslužnou práci? Mluví se třeba...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Další články z rubriky

Rajchl: „Navádí k zapálení mého domu. Uvnitř jsou děti.“ Viník znám

17:38 Rajchl: „Navádí k zapálení mého domu. Uvnitř jsou děti.“ Viník znám

Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen na kandidátní listině SPD) podal trestní oznámení na aktivistu…