Policie ČR informovala, že zadržela tři osoby podezřelé z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. Dva podezřelí byli dopadeni na území České republiky, třetí na Slovensku za spolupráce tamních úřadů. U zadržených v ČR probíhá vazební řízení, zároveň policie pracuje na vydání osoby ze Slovenska. Mezi zadrženými jsou občané ČR a USA a pátrání po dalších podezřelých pokračuje i za pomoci zahraničních partnerů. Informace zveřejnila Policie ČR na svém oficiálním účtu na síti X.
1/3 !?Můžeme potvrdit zadržení tří podezřelých z úmyslného zapálení objektu v Pardubicích. Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce se slovenskými kolegy a tamní prokuraturou na Slovensku, další dvě na našem území.— Policie ČR (@PolicieCZ) March 24, 2026
Požár vypukl minulý týden v brzkých ranních hodinách ve skladovací hale v průmyslové zóně v Pardubicích. Oheň se rychle rozšířil i na sousední administrativní budovu. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, přivolána byla i chemická laboratoř. Incident se obešel bez zranění, škody jsou však značné.
Podle dosavadních informací vyšetřovatelé pracují s verzí úmyslného zapálení, přičemž jednou z prověřovaných variant je i možný teroristický útok. Do případu se zapojily nejen policejní složky, ale i specializované útvary a zpravodajské služby. Bezpečnostní rada státu se situací rovněž zabývala.
Případ zároveň otevírá otázky směrem k činnosti zpravodajských služeb. Jak zaznělo v článku na ParlamentníchListech.cz, „pokud se jednalo o teroristický útok, (…) Koudelka měl o té skupině vědět a zabránit její činnosti.“ Další zdroj z bezpečnostního prostředí pak upozorňuje, že „pokud šlo o akci cizí moci nebo teroristické skupiny, pak ano, BIS tomu měla zabránit.“
Bývalý šéf vojenských zpravodajců Andor Šándor však mírní očekávání: „Nemůžeme si tajné služby idealizovat… reálné možnosti nejsou ani zdaleka takové, jako vidíme ve filmech.“
Ukrajina (válka na Ukrajině)
