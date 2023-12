Párek v rohlíku, klobása z Makra. A nas*ané ksichty. Češi už radši jezdí jinam

reklama

V Dráždanech pomalu nepotkáte Němce. Čechů je tu všude kolem plno. Zvláště o adventu, přes víkend sem směřují desítky a desítky autobusových zájezdů. O „individuálech“ ani nemluvě.

„Osis“ jsou v kurzu

Už dávno se sem nejezdí jen na čumendu, ale nakupovat. „Jako do bývalé NDR,“ pochvaluje si paní ze severních Čech, která prý českým obchodníkům na náměstí nedá ani korunu. Všechno jede v eurech v sousední spolkové republice.

Klobáska na grilu vás tady v tento vánoční čas přijde tak na stovku. A to si obchodníci ve stáncích, a samozřejmě nejen v Drážďanech, ještě trochu přilepší na ceně. U nás tak máte párek v rohlíku nebo nechutnou paprikovou klobásu z makra nevalné chuti, nevalné pověsti, a ještě v den expirace. A ještě toho všeho půlku vyplyvete jako nestravitelné. Tak nám to říkají lidé, kteří už dali vale českým trhům.

Mračí se jedině tak obloha

„Atmosféra je uvolněná jako vždy,“ pochvaluje si pan Jiří. „Sasíci to prostě umějí rozbalit,“ směje se na celé kolo. „Než potkávat ty nas*ané ksichty tady u nás, tak si raději vyjedu o pár kilometrů dál a mám to s úsměvem, a ještě i s nějakou tou pozorností, když toho nakoupím více.“ To je další skutečnost, na kterou narazíte, když chcete srovnávat. „V Čechách je každej napučenej, prodejci nepříjemní, a protože nejsou lidi, berou kdekoho, aby čumákoval ve stánku a klepal kosu,“ konstatuje solidně vypadající důchodce Emil.

V Drážďanech, stejně jako v jiných německých městech, ale vidíte i druhou stranu Vánoc. Potenciální teroristickou hrozbu. Zátarasy jsou už skoro jako ve Francii. I před některými obchody, které by se někomu nemusely líbit. Třeba řeznictví, kde prodávají maso a výrobky z vepřového. A samozřejmě celá atmosféra blížících se Vánoc je islamistům trnem v oku. Jak známe Německo, policisté se většinou a celkem běžně moc neukazují, ale když je třeba, máte je tu za skutečnou chvíli. Nyní se ale okázale promenádují, aby byli vidět.

Bezpečí na prvním místě

„Že bych se nějak bála, to nemohu říct,“ konstatuje sportovkyně Alena, která sem vyjela s celým svým sportovním oddílem. „To bych nemohla ani na ulici u nás, to na vás může spadnout kus sněhu a žádný islamista tomu nepomůže.“ Jiní ale skutečně porovnávají, že letošní rok je v Německu na vánočních trzích opravdu jiný, něco je prostě ve vzduchu. Případ z Berlína je jako memento.

I v těch nejhorších sněhových časech, kdy Česko vypadalo jako Sibiř, se do německých měst jezdí. Kupodivu Drážďany nebyly ani příliš zasněžené – to ta pravá ladovská atmosféra byla v Česku. Zámek Moritzburg, kde se před drahnými léty natáčela Popelka, je plný Čechů. Tady opravdu Němce téměř nepotkáte.

Napucnout se podle libosti

Vraťme se ale do města s vánoční atmosférou, kam jezdí snad nejvíce našich občanů. Do Drážďan. Kvalitní polévku dostanete v hospůdce za 6 nebo 7 eur. Což je podstatně více než u nás, ale je jí pořádná porce. Kdo je na kebab, může si jej dát od 6 do 8 eur, což je opět cena jen o něco větší než u nás. Pivo se už blíží k našim cenám – 3,50 až 5 eur. A pěkný oběd máte pod dvacet eur. Což je sice pětistovka, ale nejde o nějaký bufítek na stojáčka, ale pěknou saskou hospůdku v centru města, příjemně vytopenou, s milou obsluhou, která vesměs rozumí česky, pokud tedy není přímo z Čech.

Drážďany, ač ne příliš daleko od Polska, Poláky příliš netáhnou. Jejich averze vůči Němcům je prostě dostatečně známá. A tak německá ekonomika žije z Čechů a Slováků, kteří v Česku pracují. Ukrajince tady nepotkáte, stejně jako neuvidíte vlajky. Kromě těch Svobodného státu Sasko.

Drahota po česku

„U nás se už nedá pořádně sednout,“ postěžuje si důchodkyně Jarmila, která táhne nákup velký jako z dob Ericha Honeckera. „V hospodách jsou Němci anebo je draho.“ Že by si Němci stěžovali, že je kolem nich spousta Čechů, jsme neslyšeli. Naopak, mnou si ruce a chápavě přikyvují nad cenami, které jsou pro ně u nás mnohdy zcela astrální. „Už k vám raději nejezdíme, je to dražší a dražší,“ konstatuje prodávající Monika v jednom z nesčetných stánků. „Svíčkovou za čtyři stovky korun, to už je moc. A bývávala za stovku, a to není tak dávno,“ konstatuje znalecky. „Abych si dala u vás nějakou pořádnou polévku, to by nemohla stát 70 korun. U nás ji máte třeba za stovku, ale je jí pořádně, že mnohdy stačí s pečivem na rychlou svačinu či oběd.“ V soutěži dršťková versus soljanka vyhrává, zdá se, opět německá polévka.

„Hlavně ale je rozdíl, kolik berete,“ připomíná Monika, která svým zjevem slovanské předky nezapře. Možná z Lužice...

Zdravíčko!

Drážďany tedy letí. A to jsme teprve před začátkem vánočních svátků. Sasové, ale i Bavoráci očekávají doslova žně z českých návštěvníků. Situaci prý může zkazit nemocnost, kdy epidemie chřipek, angín a covidu může být limitujícím faktorem pro cestovní ruch. Už nyní si němečtí důchodci opět nandávají roušky. I média si všimla, že zdravotní situace v Česku není ideální. Na rozdíl od Německa.

Proto také nemají v oblibě ty, kteří si odplivují na každém kroku. Což jsou většinou cizinci z dalekých krajů a možná také někdo z východu.

A ptáte-li se na běžence a uprchlíky, ti nejsou na trzích vidět. To byste se museli vydat na procházku městem, ale nikoliv centrem. Tady je bezpečnostní situace na rozdíl třeba od Plavna slušná. To v Lipsku si policisté „užívají“, tam jsou protesty anarchistů, ekologických aktivistů a dalších téměř na denním pořádku.

Nu vidíte – a ani jsme nezaznamenali akce omladiny z Poslední generace. „Ti jsou asi na nákupech a šopují světové značky v chrámech konzumu,“ směje se pan Jaroslav, který do Drážďan přijel až z jižních Čech. Bavorské Vánoce, stejně jako ty rakouské, zná dokonale. Tak si chtěl vychutnat Drážďany. A nebyl zklamán, asi jako naprostá většina návštěvníků z České republiky. Mnozí z nich v Sasku i přespávají, vždyť penzionek s bohatou snídaní přijde i na sedm stovek. Což je opět levnější než u nás…

