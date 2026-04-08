Pauza ve válce na dva týdny. Snad

08.04.2026 7:37 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Situace na Blízkém východě se snad začíná zklidňovat. USA a Írán kývly na nabídku Pákistánu k uzavření příměří. Každá ze zemí popisuje toto příměří jinak. Důležité oznámení přišlo i z Izraele. Agentura AP uvedla, že Írán a Omán budou moci vybírat poplatky za lodě proplouvající Hormuzským průlivem.

Foto: Repro X
Popisek: Útoky na Írán - ilustrační foto

„Bude to oboustranné PŘÍMĚŘÍ!“ napsal Trump na své platformě Truth Social. „Důvodem je, že jsme již splnili a překročili všechny vojenské cíle a jsme velmi daleko od definitivní dohody týkající se dlouhodobého MÍRU s Íránem a MÍRU na Blízkém východě.“

Anketa

Jak vnímáte demonstraci Milionu chvilek na Letné?

3%
94%
3%
hlasovalo: 11379 lidí
Podle agentury Reuters Trump řekl, že Írán předložil desetibodový návrh, který je „funkčním základem“ pro jednání, a že očekává, že dohoda bude během dvoutýdenního období „finalizována a dokončena“.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová Trumpovu myšlenku rozvedla.

„Toto je vítězství pro Spojené státy, které prezident Trump a naše neuvěřitelná armáda dokázali. Úspěch naší armády vytvořil maximální vliv, který umožnil prezidentu Trumpovi a jeho týmu zapojit se do náročných jednání, která nyní vytvořila prostor pro diplomatické řešení a dlouhodobý mír,“ uvedla v příspěvku na sociální síti X.

 

Trumpovo oznámení završilo bouřlivý den, kterému dominovala jeho hrozba zničením všech mostů a elektráren v Íránu, pokud Teherán znovu neotevře průliv.

Anketa

Jste pro zastropování marží na benzinových pumpách?

84%
8%
8%
hlasovalo: 4796 lidí
S blížícím se koncem Trumpova termínu se americké a izraelské útoky na Írán zintenzivnily a zasáhly železniční a silniční mosty, letiště a petrochemický závod. Americké síly zaútočily na cíle na ostrově Chárg, kde se nachází hlavní íránský terminál pro vývoz ropy.

Podle agentury AFP Trump také oznámil, že o íránský uran bude „perfektně postaráno“. Zprávu převzal i server Times of Israel.

Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti podle agentury Reuters vykreslila dohodu jako vítězství nad USA a tvrdila, že Trump přijal íránské podmínky pro ukončení nepřátelských akcí.

Agentura AP uvedla, že Írán a Omán budou moci vybírat poplatky za lodě proplouvající Hormuzským průlivem v rámci dvoutýdenní dohody o příměří zprostředkované Pákistánem, informovala agentura Associated Press. Zprávu převzal například i server katarské televize Al-Džazíra. Írán již dal najevo, že peníze využije na rekonstrukci země. Omán se k tématu prozatím nevyjádřil.

Dva představitelé Bílého domu potvrdili, že Izrael také souhlasil s dvoutýdenním příměřím a pozastavením bombardovací kampaně na Írán.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však oznámil, že součástí podmínek příměří není klid zbraní v Libanonu.

„Izrael podporuje rozhodnutí prezidenta Trumpa pozastavit útoky proti Íránu na dva týdny za podmínky, že Írán okamžitě otevře průlivy a zastaví všechny útoky na USA, Izrael a země v regionu,“ uvedla premiérova kancelář v prohlášení vydaném pouze v angličtině, z něhož citoval i server Times of Israel.

„Izrael rovněž podporuje úsilí USA zajistit, aby Írán již nepředstavoval jadernou, raketovou a teroristickou hrozbu pro Ameriku, Izrael, arabské sousedy Íránu a svět,“ stojí také v prohlášení.

Není však jasné, jak brzy příměří vstoupí v plnou platnost. Izraelská média informovala, že začne platit, jakmile Írán znovu otevře průliv, a že Izrael očekává, že íránské útoky budou mezitím pokračovat.

Více než hodinu po Trumpově oznámení izraelská armáda uvedla, že identifikovala rakety odpálené z Íránu, a v Tel Avivu bylo slyšet exploze zachycených raket. Země Perského zálivu, včetně Kuvajtu, Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, také vydaly téměř současně varování a aktivovaly protivzdušnou obranu.

Psali jsme:

„Rozhodoval, co smí ven.“ Lukačovič! Konečná řekla víc než Babiš
Napětí roste: Íránci vytvářejí živé štíty u strategických cílů
„Zahyne celá civilizace.“ Trump přitvrdil a vyvolal kritiku
Nedostatek benzínu dělá Němcům problém. Kancléř pod palbou

 

Článek obsahuje štítky

Írán , Izrael , USA , válka , zahraničí , AP , Reuters , Omán , AFP , Trump , Al-Džazíra , Times of Israel , Hormuzský průliv

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Vyhrál podle vašeho názoru Donald Trump válku v Íránu?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Byl byste pro úplné zrušení státního financování ČT a rozhlasu?

Myslím tím zrušení poplatků i příjem peněz z rozpočtu. Já upřímně nevím, protože i když i jiné televize točí své pořady, je fakt, že ČT tvoří třeba řadu dokumentů, pořady pro děti apod., které jiné televize netvoří a byla by škoda, kdyby je netočil nikdo. Nemyslíte? Přijde mi, že ten poplatek není t...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vedlejší účinky přílišné konzumace známé cibuleVedlejší účinky přílišné konzumace známé cibule Zlozvyky ničící spokojený partnerský životZlozvyky ničící spokojený partnerský život

Diskuse obsahuje 8 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Česká advokátka volá po zabití Trumpa. Primář přizvukuje

8:50 Česká advokátka volá po zabití Trumpa. Primář přizvukuje

Možná nastal čas spáchat atentát na Donalda Trumpa, naznačila česká advokátka Lucie Hrdá, která na s…