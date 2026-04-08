Pauza ve válce na dva týdny. Snad

„Bude to oboustranné PŘÍMĚŘÍ!“ napsal Trump na své platformě Truth Social. „Důvodem je, že jsme již splnili a překročili všechny vojenské cíle a jsme velmi daleko od definitivní dohody týkající se dlouhodobého MÍRU s Íránem a MÍRU na Blízkém východě.“
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová Trumpovu myšlenku rozvedla.
„Toto je vítězství pro Spojené státy, které prezident Trump a naše neuvěřitelná armáda dokázali. Úspěch naší armády vytvořil maximální vliv, který umožnil prezidentu Trumpovi a jeho týmu zapojit se do náročných jednání, která nyní vytvořila prostor pro diplomatické řešení a dlouhodobý mír,“ uvedla v příspěvku na sociální síti X.
This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.— Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026
From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.
Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have…
Trumpovo oznámení završilo bouřlivý den, kterému dominovala jeho hrozba zničením všech mostů a elektráren v Íránu, pokud Teherán znovu neotevře průliv.
Podle agentury AFP Trump také oznámil, že o íránský uran bude „perfektně postaráno“. Zprávu převzal i server Times of Israel.
Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti podle agentury Reuters vykreslila dohodu jako vítězství nad USA a tvrdila, že Trump přijal íránské podmínky pro ukončení nepřátelských akcí.
Agentura AP uvedla, že Írán a Omán budou moci vybírat poplatky za lodě proplouvající Hormuzským průlivem v rámci dvoutýdenní dohody o příměří zprostředkované Pákistánem, informovala agentura Associated Press. Zprávu převzal například i server katarské televize Al-Džazíra. Írán již dal najevo, že peníze využije na rekonstrukci země. Omán se k tématu prozatím nevyjádřil.
Dva představitelé Bílého domu potvrdili, že Izrael také souhlasil s dvoutýdenním příměřím a pozastavením bombardovací kampaně na Írán.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však oznámil, že součástí podmínek příměří není klid zbraní v Libanonu.
„Izrael podporuje rozhodnutí prezidenta Trumpa pozastavit útoky proti Íránu na dva týdny za podmínky, že Írán okamžitě otevře průlivy a zastaví všechny útoky na USA, Izrael a země v regionu,“ uvedla premiérova kancelář v prohlášení vydaném pouze v angličtině, z něhož citoval i server Times of Israel.
„Izrael rovněž podporuje úsilí USA zajistit, aby Írán již nepředstavoval jadernou, raketovou a teroristickou hrozbu pro Ameriku, Izrael, arabské sousedy Íránu a svět,“ stojí také v prohlášení.
Není však jasné, jak brzy příměří vstoupí v plnou platnost. Izraelská média informovala, že začne platit, jakmile Írán znovu otevře průliv, a že Izrael očekává, že íránské útoky budou mezitím pokračovat.
Více než hodinu po Trumpově oznámení izraelská armáda uvedla, že identifikovala rakety odpálené z Íránu, a v Tel Avivu bylo slyšet exploze zachycených raket. Země Perského zálivu, včetně Kuvajtu, Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů, také vydaly téměř současně varování a aktivovaly protivzdušnou obranu.
