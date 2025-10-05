Pavel k voličům: Nejprve Sněmovna a demise Fialy, pak nová vláda

Prezident Petr Pavel absolvoval první kolečko povolebních jednání s některými zástupci politických stran. Jednal se šéfem hnutí ANO Andreje Babišem, s předsedou ODS Petrem Fialou, s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, se šéfem lidovců Markem Výborným a s předsedou STAN Vítem Rakušanem.
V neděli odpoledne, konkrétně po 16. hodině, Petr Pavel promluvil k voličům. Ještě jednou poděkoval všem, kteří k volbám přišli, protože tím projevili odpovědnost za budoucnost České republiky. Výsledky voleb potvrdily, že většina občanů si nepřeje extrémní politické názory a také si přeje zachování prozápadního směřování země,“ začal Pavel.
Pokud jde o probíhající jednání, Pavel prý chce vědět, jaké představy mají jednotliví předsedové stran. Jinými slovy, prý si mapuje prostor.
„Pokud jde o pověření k sestavení vlády, tak k tomu je ještě daleko,“ pravil v této souvislosti prezident Petr Pavel.
Zdůraznil, že nejprve se ustaví nová Sněmovna, poté stávající vláda podá demisi a na její místo nastoupí vláda nová.
Pavel také prozradil, že jednal s Andrejem Babišem o tom, zda hledá cestu, jak postupovat v souladu se zákonem a vyřešit svůj střet zájmů. „Těch možností je několik a některé mi i ukázal,“ prozradil Pavel s tím, že Babiš je připraven respektovat zákon.
Kromě toho zdůraznil, že trvá na členství Česka v EU a v NATO, protože k těmto institucím v tuto chvíli neexistuje žádná lepší alternativa.
„Další mou prioritou je zachování institucí demokratického státu. Ať už je to role veřejnoprávních médií, role veřejných vysokých škol, role bezpečnostních složek a jejich nezávislost, nezávislost justice, státních zastupitelství. To jsou parametry, které budu sledovat při všech svých rozhovorech, které povedou k sestavení nové vlády,“ uvedl prezident Pavel.
Uvedl, že probíhají jednání mezi ANO, SPD a Motoristy, a Petr Pavel počítá s tím, že se dozví, jaké jsou priority těchto stran.
autor: Miloš Polák