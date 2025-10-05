Pavel k voličům: Nejprve Sněmovna a demise Fialy, pak nová vláda

05.10.2025 17:00 | Monitoring

Petr Pavel, prezident republiky, nastínil, jak vidí cestu vedoucí k vytvoření pravděpodobné příští vlády. Prozradil také, kdy by podle jeho představ měla stávající vláda Petra Fialy podat demisi.

Pavel k voličům: Nejprve Sněmovna a demise Fialy, pak nová vláda
Foto: ČT24
Popisek: Petr Pavel

Prezident Petr Pavel absolvoval první kolečko povolebních jednání s některými zástupci politických stran. Jednal se šéfem hnutí ANO Andreje Babišem, s předsedou ODS Petrem Fialou, s předsedkyní TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou, se šéfem lidovců Markem Výborným a s předsedou STAN Vítem Rakušanem.

Další kolo jednání Petr Pavel absolvuje v pondělí, tentokrát s předsedou Pirátů Zdeňkem Hřibem, s předsedou SPD Tomiem Okamurou a s předsedou Motoristů Petrem Macinkou.

V neděli odpoledne, konkrétně po 16. hodině, Petr Pavel promluvil k voličům. Ještě jednou poděkoval všem, kteří k volbám přišli, protože tím projevili odpovědnost za budoucnost České republiky. Výsledky voleb potvrdily, že většina občanů si nepřeje extrémní politické názory a také si přeje zachování prozápadního směřování země,“ začal Pavel.  

Pokud jde o probíhající jednání, Pavel prý chce vědět, jaké představy mají jednotliví předsedové stran. Jinými slovy, prý si mapuje prostor.

„Pokud jde o pověření k sestavení vlády, tak k tomu je ještě daleko,“ pravil v této souvislosti prezident Petr Pavel.

Zdůraznil, že nejprve se ustaví nová Sněmovna, poté stávající vláda podá demisi a na její místo nastoupí vláda nová.

„Se svoláním ustavující schůze Sněmovny počítám na začátek listopadu. To vytvoří politickým stranám dostatek prostoru nejen pro vnitrostranická jednání, ale i pro jednání mezi politickými stranami navzájem. Aby měly možnost si projednat nejen, kde jsou překryvy mezi jejich politickými programy, ale také jaké jsou jejich personální a jiné požadavky, a vyjasnily si celou řadu dalších souvisejících otázek,“ naznačil Pavel, co teď očekává od politiků.

Pavel také prozradil, že jednal s Andrejem Babišem o tom, zda hledá cestu, jak postupovat v souladu se zákonem a vyřešit svůj střet zájmů. „Těch možností je několik a některé mi i ukázal,“ prozradil Pavel s tím, že Babiš je připraven respektovat zákon.

Kromě toho zdůraznil, že trvá na členství Česka v EU a v NATO, protože k těmto institucím v tuto chvíli neexistuje žádná lepší alternativa.

„Další mou prioritou je zachování institucí demokratického státu. Ať už je to role veřejnoprávních médií, role veřejných vysokých škol, role bezpečnostních složek a jejich nezávislost, nezávislost justice, státních zastupitelství. To jsou parametry, které budu sledovat při všech svých rozhovorech, které povedou k sestavení nové vlády,“ uvedl prezident Pavel.

Uvedl, že probíhají jednání mezi ANO, SPD a Motoristy, a Petr Pavel počítá s tím, že se dozví, jaké jsou priority těchto stran.

Psali jsme:

Konec pětidemolice a vláda osobností, to lidé chtějí. Výzvy Babišovi ze štábu SPD
Okamura chce vnitro a obranu, Klempíř s Motoristy také do vlády. Schillerová vážila slova
Ukázala čísla: Babiš víc než Fiala, Rakušan a Hřib dohromady. Schillerová drtí Fialu
Gratulace Babišovi z celé Evropy. Slováci a Maďaři čekají posílení V4

autor: Miloš Polák

