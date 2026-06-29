Topolánek explodoval kvůli Pavlovi. „Jste se všichni pos*ali?“

29.06.2026 21:51 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Mirek Topolánek vytáhl historické srovnání se summitem NATO v Bukurešti a zpochybnil postup vlády Andreje Babiše vůči prezidentu Petru Pavlovi. Tvrdí, že podobný problém za jeho vlády neexistoval, přestože vztahy s prezidentem Václavem Klausem byly velmi vyhrocené. Když se do něj na síti X pustili kritici, odpovídal bez servítek a mluvil o lidech, kteří „o tom vědí úplné hovno“ či o „kreténech ve vlákně“.

Topolánek explodoval kvůli Pavlovi. „Jste se všichni pos*ali?“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Mirek Topolánek

Vláda zařadila prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Zároveň ale znovu potvrdila, že delegaci povede premiér Andrej Babiš, přestože Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidentovi v účasti na summitu nijak nebránila.

Spor mezi Hradem a Strakovou akademií nyní rozvířil i bývalý premiér Mirek Topolánek.

Na sociální síti X připomněl summit NATO v Bukurešti v roce 2008. Tehdy se české delegace účastnili prezident Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg i ministryně obrany Vlasta Parkanová. Přestože vztahy mezi některými členy delegace nebyly ideální, hlavou české delegace byl prezident Klaus, zatímco stanoviska vlády na summitu prezentoval premiér Topolánek.

„Summit NATO v Bukurešti. Klaus nesnáší Topolánka, Schwarzenberga, Parkanovou. Topolánek nemusí Klause. Má rád Karla. Ostatní v delegaci se snášejí. Hlavou delegace je Klaus. Pozici vlády prezentuje Topolánek. Řekněte mi, kde je kurva problém? Jste se všichni posrali?“ napsal k současné situaci bývalý premiér.

Topolánek se pustil i do diskutujících: „Víte o tom úplné ho*no“

Pod Topolánkovým příspěvkem se následně rozproudila živá debata. Jeden z diskutujících připomněl, že prezident Petr Pavel dříve odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem, a ptal se bývalého premiéra, zda mu prezident Václav Klaus také odmítl některého z navržených ministrů.

Jiný namítal, že Klaus na rozdíl od Pavla „nepomlouval vládu České republiky v zahraničí“. Topolánek se nad tím pozastavil a reagoval otázkou, zda si to komentující skutečně myslí.

 

 

Další diskutující tvrdil, že tehdejší vláda se s prezidentem Klausem na podobě summitu dohodla, zatímco dnes se podle něj prezident Petr Pavel s vládou domluvit nechtěl. Topolánek to odmítl.

„Ano, my jsme se jako vláda dohodli a tak to bylo. Tahle vláda se dohodnout nechtěla a vyhrotila to. Pavel se neměl s kým domlouvat. On vládu neřídí. Je pouze hlava státu a zastupuje stát navenek. Co se od mé doby nezměnilo,“ odpověděl.

 

 

Jiný komentující zase tvrdil, že skutečným důvodem sporu je snaha dostat na summit lidi z prezidentova okolí. „Spíš jde o to, aby se na summit NATO dostali lobbisté kolem prezidenta Petra Pavla,“ napsal.

„Lobisté se lepí na exekutivu,“ odvětil stručně Topolánek.

 

 

Další z komentujících připomněl, že Klaus sice Topolánka osobně nemusel, ale s politikou jeho vlády v zásadě souhlasil. 

Topolánek oponoval vlastní zkušeností. „Klaus se mnou natolik "souhlasil" a tak strašně mě miloval, že mi v březnu 2009 shodil vládu. S jeho parlamentní většinou. Přesto jsem se mu nikdy tak přitrouble nemstil jako Babiš s Macinkou,“ napsal.

 

 

Další uživatel mu vytkl, že přece dobře zná argumenty vlády, a obvinil ho z jednostrannosti. „Topolánku, neříkejte, že to nevíte, že neznáte vyjádření vlády, proč tak činí. Víte to a stejně se zeptáte. To znamená, že se neptáte, ale jen děláte antibabiš propagandu. Dost průhledné. Proč zrovna vy se chováte takto hloupě a schováváte se za novinářské otázky?“ napsal.

„Patříte tedy mezi ty, co se zbláznili. Rivalita mezi mnou a Klausem byla určitě větší než mezi Pavlem a Babišem. Víte o tom úplně hovno a filozofujete na sítích. Vyjádření vlády? Nedělejte si ze mě prdel, prosím,“ reagoval Topolánek velmi ostře.

 

 

Na závěr se zapojil ještě další diskutující, který v narážce na prezidenta Pavla napsal, že Klaus „nebyl rozvědčík, předseda ZO KSČ ani vítač sovětských vojsk v roce 1968“ a že nežádal od státu peníze pro svou manželku.

Ani tentokrát si Topolánek nebral servítky. „Ano, Topolánek je úplný blbec a nic o tom neví. Zato vy jste chytrák, který o tom ví všechno. Bože, tolik kreténů ve vlákně najednou. To je tím vedrem. Zkuste studenou vanu nebo aspoň mokrý hadr na palici. A zkuste aspoň přede mnou neadorovat Klause. Na to ho moc znám,“ uzavřel debatu.

 

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Topolánek , vláda , x , summit NATO

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