Topolánek explodoval kvůli Pavlovi. „Jste se všichni pos*ali?“

Vláda zařadila prezidenta Petra Pavla a jeho doprovod do české delegace na summit NATO v Ankaře. Zároveň ale znovu potvrdila, že delegaci povede premiér Andrej Babiš, přestože Ústavní soud předběžným opatřením vládě uložil, aby prezidentovi v účasti na summitu nijak nebránila.
Spor mezi Hradem a Strakovou akademií nyní rozvířil i bývalý premiér Mirek Topolánek.
Na sociální síti X připomněl summit NATO v Bukurešti v roce 2008. Tehdy se české delegace účastnili prezident Václav Klaus, premiér Mirek Topolánek, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg i ministryně obrany Vlasta Parkanová. Přestože vztahy mezi některými členy delegace nebyly ideální, hlavou české delegace byl prezident Klaus, zatímco stanoviska vlády na summitu prezentoval premiér Topolánek.
„Summit NATO v Bukurešti. Klaus nesnáší Topolánka, Schwarzenberga, Parkanovou. Topolánek nemusí Klause. Má rád Karla. Ostatní v delegaci se snášejí. Hlavou delegace je Klaus. Pozici vlády prezentuje Topolánek. Řekněte mi, kde je kurva problém? Jste se všichni posrali?“ napsal k současné situaci bývalý premiér.
Topolánek se pustil i do diskutujících: „Víte o tom úplné ho*no“
Pod Topolánkovým příspěvkem se následně rozproudila živá debata. Jeden z diskutujících připomněl, že prezident Petr Pavel dříve odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem, a ptal se bývalého premiéra, zda mu prezident Václav Klaus také odmítl některého z navržených ministrů.
Jiný namítal, že Klaus na rozdíl od Pavla „nepomlouval vládu České republiky v zahraničí“. Topolánek se nad tím pozastavil a reagoval otázkou, zda si to komentující skutečně myslí.
Opravdu?— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 29, 2026
Další diskutující tvrdil, že tehdejší vláda se s prezidentem Klausem na podobě summitu dohodla, zatímco dnes se podle něj prezident Petr Pavel s vládou domluvit nechtěl. Topolánek to odmítl.
„Ano, my jsme se jako vláda dohodli a tak to bylo. Tahle vláda se dohodnout nechtěla a vyhrotila to. Pavel se neměl s kým domlouvat. On vládu neřídí. Je pouze hlava státu a zastupuje stát navenek. Co se od mé doby nezměnilo,“ odpověděl.
Čtete to po sobě? Ten protimluv? Tu hloupost?— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 29, 2026
Ano, my jsme se jako vláda dohodli a tak to bylo. Tahle vláda se dohodnout nechtěla a vyhrotila to. Pavel se neměl s kým domlouvat. On vládu neřídí. Je pouze hlava státu a zastupuje stát navenek. To se od mé doby nezměnilo.
Jiný komentující zase tvrdil, že skutečným důvodem sporu je snaha dostat na summit lidi z prezidentova okolí. „Spíš jde o to, aby se na summit NATO dostali lobbisté kolem prezidenta Petra Pavla,“ napsal.
„Lobisté se lepí na exekutivu,“ odvětil stručně Topolánek.
Lobbisté se lepí na exekutivu.— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 29, 2026
Další z komentujících připomněl, že Klaus sice Topolánka osobně nemusel, ale s politikou jeho vlády v zásadě souhlasil.
Topolánek oponoval vlastní zkušeností. „Klaus se mnou natolik "souhlasil" a tak strašně mě miloval, že mi v březnu 2009 shodil vládu. S jeho parlamentní většinou. Přesto jsem se mu nikdy tak přitrouble nemstil jako Babiš s Macinkou,“ napsal.
Anonymní chytráky miluji. Nikdy jsem žádnou parlamentní většinu vlastně neměl.— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 29, 2026
Klaus se mnou natolik "souhlasil" a tak strašně mne miloval, že mi v březnu 2009 shodil vládu. S jeho parlamentní většinou. Přesto jsem se mu nikdy tak přitrouble nemstil jako Babiš s Macinkou.
Další uživatel mu vytkl, že přece dobře zná argumenty vlády, a obvinil ho z jednostrannosti. „Topolánku, neříkejte, že to nevíte, že neznáte vyjádření vlády, proč tak činí. Víte to a stejně se zeptáte. To znamená, že se neptáte, ale jen děláte antibabiš propagandu. Dost průhledné. Proč zrovna vy se chováte takto hloupě a schováváte se za novinářské otázky?“ napsal.
„Patříte tedy mezi ty, co se zbláznili. Rivalita mezi mnou a Klausem byla určitě větší než mezi Pavlem a Babišem. Víte o tom úplně hovno a filozofujete na sítích. Vyjádření vlády? Nedělejte si ze mě prdel, prosím,“ reagoval Topolánek velmi ostře.
Patříte tedy mezi ty, co se zbláznili. Rivalita mezi mnou a Klausem byla určitě větší než mezi Pavlem a Babišem. Víte o tom úplné hovno a filosofujete na sítích.— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 29, 2026
Vyjádření vlády? Vyjádření této vlády? Nedělejte si ze mne prdel, prosím.
Na závěr se zapojil ještě další diskutující, který v narážce na prezidenta Pavla napsal, že Klaus „nebyl rozvědčík, předseda ZO KSČ ani vítač sovětských vojsk v roce 1968“ a že nežádal od státu peníze pro svou manželku.
Ani tentokrát si Topolánek nebral servítky. „Ano, Topolánek je úplný blbec a nic o tom neví. Zato vy jste chytrák, který o tom ví všechno. Bože, tolik kreténů ve vlákně najednou. To je tím vedrem. Zkuste studenou vanu nebo aspoň mokrý hadr na palici. A zkuste aspoň přede mnou neadorovat Klause. Na to ho moc znám,“ uzavřel debatu.
Ano, Topolánek je úplný blbec a nic o tom neví??????— Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) June 29, 2026
Zato Vy jste chytrák, který tom ví všechno. Bože, tolik kretenů ve vlákně najednou. To je tím vedrem. Zkuste studenou vanu. Nebo aspoň mokrý hadr na palici.
A zkuste aspoň přede mnou neadorovat Klause. Na to ho moc znám.
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