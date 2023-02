Pavel o setkání s Jurečkou: Vyslechl jsem ho. Chce slyšet i Schillerovou s Havlíčkem

reklama

„Musím se trochu omluvit lidem, se kterými jsem se dnes setkal, protože to nebylo až tak moc o setkávání jako spíš o nízkém průletu, protože to všechno bylo ve velkém tempu, a já musím říct, že mě docela mrzí, že jsem neměl možnost si s nimi promluvit trochu déle. Příště budeme muset naplánovat návštěvu s menším počtem zastávek a s větším prostorem pro lidi – nejenom občany, ale i pro starosty. My jsme dnes začali ve Šluknově jako nejsevernějším místě České republiky, se starosty okolních obcí, pokračovali jsme u výrobce našich nožů od známých rybiček až po extrémně krásné nože Mikov a potom jsme pokračovali do České Kamenice, kde jsem měl opět setkání se starostou a zastupiteli, ale krátce i s občany města. Potom jsme se sešli v Děčíně se zástupci nejenom místních podnikatelů, ale i správou národního parku. A teď jsme ve škole v Ústí nad Labem,“ shrnul svůj program Pavel.

„Cílem této cesty je podobně jako v Karlovarském kraji seznámit se na místě s problémy, které lidi pálí, dozvědět se více o detailech, kontextu, ta abych potom v následujícím období o nich mohl jednat s příslušnými ministry, případně s celou vládou,“ dodal Pavel. Problémy, které v obou krajích vnímá, jsou vzdělávání, dostupnost zdravotní péče, možnost pracovního uplatnění v regionu pro lidi, aby neměli důvod z něj odcházet. „A potom také řešení problematiky bydlení lidí se sociálními problémy, kteří jsou na pokraji společnosti, a s chudobou, kdy tihle lidé jsou vlastně předmětem činnosti obchodníků s chudobou a nemají možnost se z toho bludného kruhu nějak vymanit. Myslím si, že tohle všechno jsou problémy, které je potřeba řešit komplexně, a není možné řešit jeden po druhém, protože jeden bez druhého potom prostě nebudou fungovat. A mě bude zajímat, až se budu blíž seznamovat i prostřednictvím různých programů s jednotlivými projekty, jestli skutečně pamatují na takto komplexní přístup a jestli hlavně jsou zpracovávány ty projekty v úzké součinnosti se starosty, tak aby plně odpovídaly jejich problémům, které musejí řešit každý den,“ sdělil Pavel.

První dotaz médií následně směřoval k tomu, jak Pavel nahlíží na to, aby měl oficiální portrét a měl je ve školních třídách. „Můj osobní pohled je, že to nevidím jako nezbytné. Vím, že to není nikde nařízeno, je to zvyk. A já jsem původně neměl zájem ani o portréty ve třídách, ani o známky, ale když jsem viděl, jakou míru nevole to budí mezi občany, tak si říkám, že tomu nechám asi volný průběh. Budou-li lidé chtít portréty, v pořádku, ať je mají, pokud budou chtít známky, tak zkusíme udělat nějakou limitovanou edici a potom uvidíme,“ sdělil Pavel.

Včera Pavel jednal s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) o zákonu, který by mohl zpomalit růst důchodů. Pokud zákon projde Sněmovnou, podepíše ho? „Včera nešlo o přesvědčování. Já jsem si chtěl vyslechnout ministra, v jehož gesci ta problematika je. Chtěl jsem znát nejenom to, co se týká toho návrhu, ale širší kontext v rámci celé důchodové reformy, ale i s delším časovým horizontem. Jaké jsou možnosti, alternativy, co k tomu vedlo a co z toho také poplyne. Ale budu dřív, než si na to udělám obrázek, chtít také diskutovat s dalšími. Debatuji o tom se svými experty na ekonomiku a zítra se sejdu se zástupci opozice, konkrétně s Alenou Schillerovou a Karlem Havlíčkem, abych si vyslechl i jejich názor na věc. A teprve potom k tomu zaujmu nějaké stanovisko,“ sdělil Pavel.

