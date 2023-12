Pavel ohledně Ukrajiny jen naznačil. Tady to už padlo natvrdo. Západní média odkrývají

Prezident Petr Pavel v rozhovoru pro SeznamZprávy uvedl, že v otázce Ukrajiny uvidíme významný posun. „Ten podle dosavadních indicií nebude úplně v tom nejlepším slova smyslu, jak bychom si ho představovali,“ uvedl. Indicií je hodně. Neschválená pomoc v USA, stížnosti z řad ukrajinských mariňáků u Krynky, přiznání, že mobilizovaní vojáci jsou skoro k ničemu a vojenští komisaři je musí lovit. A to vše v západních médiích. Jeden z analytiků se vyjádřil, že to Rusové říkali už dlouho. Ale doposud to byla „ruská propaganda“. Navíc padla předpověď, jak dlouho Ukrajinci vydrží bez západní pomoci.

reklama

Anketa Vadí vám chování Andreje Babiše v TV debatách a v Poslanecké sněmovně? Vadí 10% Nevadí 88% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11341 lidí řekl prezident.

Doplnil, že ony významné události jsou jednak ruské volby, ve kterých očekává, že Vladimir Putin zvítězí, a pak volby v USA, které tak jisté nejsou. „Dá se předpokládat, že očekávání voleb přinese určité změny i na bojišti,“ vyvodil z toho Pavel a odkázal i na Putinova slova o tom, že před volbami se o mírových rozhovorech nedá uvažovat. Což dle prezidenta znamená, že Putin nepovažuje evropské země za hodné jednání.

„Pro nás by to mělo být signálem, že prezident Putin setrvává ve svém vidění světa, že dění určují ti mocní a mezi ty se samozřejmě Rusko počítá, a ti ostatní se přizpůsobují, což by nás mělo varovat: Minimálně na straně Vladimira Putina je očekávání, že v případě úspěchu Donalda Trumpa by se s ním dokázal domluvit bez ohledu na to, co si o tom myslí Ukrajina nebo zbytek Evropy a že by mohl nastat nějaký kompromis, který Rusku pomyslně vrátí statut klíčového hráče a ostatní se s tím budou muset nějak smířit. To je samozřejmě situace, která pro nás rozhodně nijak příznivá není, a uvidíme, do jaké míry se takový scénář, ve který doufá Vladimir Putin, naplní,“ pravil prezident.

Fotogalerie: - Srdce na Hrad

Že „vývoj nebude v nejlepším slova smyslu“, je od prezidenta dosti eufemistické vyjádření. Jak informoval server Politico, Spojeným státům dojdou ještě tento rok peníze pro Ukrajinu, pokud americký Kongres neschválí mimořádné financování navrhované prezidentem Bidenem. V prosinci hodlá americká vláda oznámit ještě jeden balíček vojenské pomoci, uvedl bezpečnostní poradce Bílého domu John Kirby v pondělí. Ale pak podle něho peníze dojdou.

Konkrétně zbývá Pentagonu dle Politico 4,4 miliardy dolarů, tedy 98 miliard korun. Pentagon může Ukrajině posílat zbraně v inventáři ministerstva obrany, ale je limitován tím, že je musí nahradit a zde právě hrají roli chybějící finance. První náměstek ministra obrany Mike McCord se v neděli snažil Kongres popohnat, že Ukrajina zbraně potřebuje pro „boj za svobodu“. Balíček navrhovaný Bidenem obsahuje 60 miliard dolarů pro Ukrajinu, 14 miliard pro Izrael a také peníze pro Tchaj-wan. Republikáni ale za schválení chtějí ústupky ohledně ochrany jižních hranic USA, přes které proudí do země tisíce nelegálních migrantů. Bidenova vláda se snaží Američanům podporu Ukrajiny prodat jako podporu domácího zbrojního průmyslu, dodává Politico.

To ovšem není vše. Jak si všímá analytik pod přezdívkou Simplicious The Thinker, americká média v poslední době o Ukrajině nezveřejňují moc pozitivní zprávy. Jednak je zde článek deníku New York Times, jak ukrajinští náboráři loví lidi v ulicích i v podnicích. „To se samozřejmě dělo od začátku, ale až teď mainstream cítí, že to může zveřejnit,“ dodal analytik a ptá se, kdy se v nich objeví incidenty, kterak byli lidé přivázáni ke sloupům.

Článek popisuje, jak se zvýšila cena úplatků za to, že se lidé odvodu vyhnou. A jak nyní vojenští komisaři zabavují lidem pasy, aby je donutili se dostavit. Pas zabavili například 58letému taxikáři, který se deníku svěřil pod podmínkou anonymity.

Fotogalerie: - Staromák, trhy a ceny

I šéf ukrajinské rozvědky Budanov přiznal, že mobilizovaní odvedenci jsou skoro k ničemu. S poznámkou, že kdo narukovat chtěl, tak už narukoval. Mobilizované prý peníze nelákají a sice každý prohlašuje, že je Ukrajinec, ale žádnou povinnost bránit ukrajinské území necítí. Analytik to dává do souvislosti se svými zjištěními, totiž že na Ukrajině není ani takový problém sehnat muže, ale jsou to jejich bojové schopnosti. Ukrajinští velitelé si prý stěžují, že jejich vojáci nejsou schopní útočit, jen bránit. Analytik se nediví, když podle článku mobilizují i 58leté. A ptá se, jakého útoku je asi takový 58letý taxikář schopen.

Dodává, že těch pár bojeschopných brigád se vyčerpává bojem o symbolické cíle. Což souvisí s dalším článkem, opět od New York Times. Totiž, jak jsou ukrajinští mariňáci posíláni na sebevražedné mise přes Dněpr do vesnice Krynky. Před dvěma týdny toto téma nakousla BBC, ale článek NYT je ještě upřímnější a popisuje, jak vojáci považují ofenzivu v této oblasti za zbytečnou a musí se brodit mrtvolami těch, kdo už v ní padli. Mariňáci uvedli, že se jedná o sebevražednou misi a nemají se kde uchytit, jak dosáhnout nějakého opěrného bodu. Podle jednoho z nich je to horší než v Bachmutu či Soledaru.

Analytik má za to, že ofenzivu v tomto směru udržuje Ukrajina jen proto, že už do ní tolik nainvestovala a teď si nemůže dovolit ji ukončit, protože by to znamenalo stejnou ránu pro morálku jako ztráta Bachmutu nebo Avdijivky. Takže přes řeku musí cpát další elitní jednotky, aby udržovala zdání útoku a nepřiznala další ústup, který by mohl ohrozit zbytky podpory od Západu.

Fotogalerie: - Mafiánská kronika

Táže se, proč takové články vycházejí nyní. Jako pravděpodobné vidí to, že se jedná o snahu rozpohybovat pomoc pro Ukrajinu. Ale může se také jednat o kampaň, která má za cíl pošpinit Zelenského a usnadnit tak jeho pozdější vyhnání. Přiznává, že se mu tyto zprávy ani nechtělo pokrývat, protože jsou pro něho staré a známé. Nicméně jsou významné tím, že odhalují, že velká část tvrzení z Ruska se pomalu ukazují jako pravdivá. „Mnohé z těchto zpráv pouze opakují to, co ruská strana říká již několik měsíců – za což byla ostře kritizována a pranýřována,“ poukazuje analytik na to, jak to zpochybňovala „ruská propaganda“, že Ukrajinci u Krynky postupují nebo naznačovala, že mají problémy získat další muže.

A další střípek do mozaiky pochází z americké CNN. Totiž prohlášení politických a vojenských představitelů, že bez pomoci Ukrajina padne. „Jeden zasloužilý vojenský představitel z USA odhadl, že by se mohlo jednat o měsíce, v nejhorším případě by ústup či dokonce porážka mohla nastat do léta,“ píše CNN. Právě tuto větu považuje analytik za důležitou, spolu s přiznáním, že Rusko vystřílí pětkrát až sedmkrát více munice než Ukrajina. Ukrajincům prý nejdříve dojdou střely jako Storm Shadow, pak protivzdušná obrana, pak dělostřelectvo.

Právě střely Storm Shadow jsou uváděny jako zbraň, která zahnala ruskou Černomořskou flotilu. Na to analytik namítá, že celá flotila rozhodně zahnána nebyla, řada lodí je stále v Sevastopolu, jen část byla přesunuta do Novorosijsku. A už vůbec není pravda, že by tím Ukrajina měla opět otevřen koridor pro transport obilí. Opírá se o mapu zobrazující lodě v Černém moři. Kde v oblasti ukrajinských vod je pusto prázdno.

Psali jsme: Ukrajince ne! Češi v průzkumu řekli, co si vláda nedá za rámeček Škoda Auto bez ruské oceli v háji. Čili „odklad“. Ruská ropa: Také odklad Nový ruský podnikatel na sankčním seznamu EU. Skvělá práce našich diplomatů, chválí Lipavský Okamura o Trumpovi a Ukrajině. Topkař se ušklíbal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.