Toto pohlídáme. Filip Turek k jednání o vládě i incidentu v baru

08.10.2025 11:43 | Rozhovor

Snížení trendu zadlužování, otevřený spor s EU ohledně emisních povolenek, zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory, boj za český průmysl, zemědělství a potravinářství. Tak lídr Motoristů sobě a nově zvolený poslanec Filip Turek popsal ParlamentnímListům.cz priority, které si Motoristé během vyjednávání o vládě chtějí „ohlídat“. Vyjádřil se též ke stavu ministerstva zahraničí i k incidentu v pražském baru, jehož byl nedobrovolným účastníkem.

Foto: Archiv
Popisek: Filip Turek

Voliči vám dali 20 232 preferenčních hlasů, jako jediný kraj mají „vaše“ střední Čechy dva poslance Motoristů. Před volbami z vás dělali násilníka, defraudanta a bůhvíco ještě. Cítíte zadostiučinění?

Samozřejmě ano, pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí a popraskalo mnoho žilek. 
Mám radost, že mimo vládní strany a ANO mám nejvyšší počet preferenčních hlasů a že jsem ve Středočeském kraji porazil pana Rakušana, jehož přístup k politice je z mého pohledu opravdu závadný.

Pakliže byste měl být ministr zahraničí, tak dle výpovědí zkušených diplomatů je resort v personálním rozkladu, obsazen liberálními aktivisty. Jste si toho vědom?

Jsem, ale jednání stále probíhají, a tak nemohu potvrdit nebo vyvrátit žádnou pozici a žádné postupy. Ale generálně jsou všechna ministerstva obsazena liberály, progresivisty a neziskovkami, ale je tam stále mnoho rozumných lidí s ohromnou profesionální erudicí. Diplomacie je mým oborem, nebojím se, že bych navíc po zkušenostech z europarlamentu neobstál. Europarlament je zcela jiný level „deep state“ po desítkách let zeleného pochodu institucemi.

Jednáte o vládě s Andrejem Babišem, kterého jste na billboardech slíbili „pohlídat“. V čem je třeba Babiše hlídat?

Zásadní pro nás je změna trendu zadlužování země, asi se nám nepodaří vyhádat do 4 let nulový rozpočet, ale minimálně snižující se trend zadlužování je zásadní. Naší podmínkou je i otevřený spor s EU kvůli zeleným politikám, emisním povolenkám, emisním pokutám, dotažení zrušení zákazu výroby aut se spalovacím motorem, které jsem z velké části odpracoval v rámci europarlamentu s mnoha kolegy a hlavně zástupci výrobců a asociací. Musíme zajistit, aby pokračoval efektivní boj proti Evropské komisi. Zdá se ovšem, že naše dohody zní dobře. Nemůžeme vyhrát 100%, ale jde o trendy a zabránění těm nejhorším nesmyslům, které se dotýkají milionů našich občanů a likvidují náš průmysl, ale i například potravináře a zemědělce. 

Nevím, zda se vám chce ještě vracet k incidentu v baru Blue light. Nicméně, co se v téhle zemi děje, že zvoleného poslance strana, která prohrála, mlátí už v den voleb?

Já z toho nic nedělám, v mém oblíbeném baru byla úžasná atmosféra, spontánně se mnou slavila i ohromná hromada mých liberálních přátel a pár jedinců to nemohlo rozdýchat. Má ochranka, která řeší občasně pocuchané nervy pravdy a lásky, řeší primárně to, abych při konfrontaci já nikoho nezranil a aby případný útočník nebyl zraněn. Díky profesionalitě mého ochránce to odnesl on sám a má utrhány křížové vazy, což je mi velmi líto.

autor: Jaroslav Polanský

