Strašidlo lidovců v Babišově vládě obchází Prahou. Zde je pravda
08.10.2025 9:20 | Komentář
Sílící spekulace o tom, že by v Babišově vládě místo opoziční SPD mohla zasednout jedna ze stran končící vládní koalice, zneklidnila některé zástupce Okamurova hnutí. Konkrétně poukazovali na možnost zapojení KDU-ČSL. Jak však ParlamentníListy.cz zjistily, mohou být „okamurovci“ klidní. Proti vládní spolupráci s ANO má být malá většina poslaneckého klubu i lidové strany jako takové.
Povolební vyjednávání viditelně směřuje k vládní spolupráci hnutí ANO, Motoristů sobě a SPD. Zatímco první dvě uvedené strany se hlásí k otevřenému vládnímu zastoupení, v případě SPD je situace složitější. Sám předseda Tomio Okamura hovoří o tom, že vyšle do vlády „nestranické odborníky“ a lídr ANO Andrej Babiš zjevně akceptuje požadavek lídra SPD na křeslo předsedy Poslanecké sněmovny.
Jak ParlamentníListy.cz zjistily, v Okamurově hnutí panuje neklid z mediálních spekulací, že by se na Babišově vládě místo SPD podíleli zástupci KDU-ČSL, případně by ji tolerovali. „Babiš při vyjednávání tlačí na to, abychom vzali cokoliv, včetně nominantů, které určí on a v pozadí vykukují lidovci. Proto to nijak nebrzdíme,“ sdělil ParlamentnímListům.cz dobře informovaný zdroj, blízký vedení Okamurova hnutí.
Podobnou nervozitu přiživil i „přítel po boku“ prezidenta Petra Pavla Petr Kolář. „Nepředjímal bych, jaká bude vláda, může se to ještě vyvinout velmi překvapivým a zajímavým způsobem. Nedivil bych se, kdyby v jisté fázi vyjednávání přišel někdo ze stávajících vládních stran k panu Babišovi a nabídl mu, že by ho za určitých podmínek, jako je jasné směřování na Západ, jasné ukotvení v euroatlantických strukturách, pokračování podpory Ukrajiny, a tak dále, mohl podporovat,“ sdělil Novinkám.cz.
Jak však ParlamentníListy.cz zjistily, lidovci se do vlády v žádném případě netlačí. „KDU-ČSL v tuto chvíli za žádnou cenu nepůjde do vlády s Babišem ani jeho vládu nepodpoří,“ kategoricky tvrdí lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.
Jeho tvrzení podpořil i zdroj z nově vzniklého poslaneckého klubu KDU-ČSL, který „ukousl“ z celkových 52 mandátů pro SPOLU hned 16 „kusů“.
Dle jeho tvrzení by o vládní spolupráci s ANO stál současný ministr životního prostředí Petr Hladík, bylo mu však dáno najevo, že tudy cesta nepovede.
„Marek Výborný by do vlády s Babišem třeba šel a rozhodně by do toho šel Hladík, ten se na to klepe. Ale když se podívám po poslaneckém klubu, většina je jasně proti. I staří straničtí matadoři do toho nechtějí jít, protože kampaň byla extrémně vyhrocená. V regionech není vůle jít s Babišem už vůbec,“ vyslechly ParlamentníListy.cz.
„Vtipné bylo, že zvolili Toma Philippa předsedou poslaneckého klubu, aby se zabránilo tomu, že se tam bude sápat Hladík. I to je vzkaz,“ dodal zdroj obeznámený s poměry v klubu KDU-ČSL.
Zdá se tedy, že současné vládní strany míří v plném počtu do opozice a dohoda ANO, Motoristů a SPD bude rychlá. Andrej Babiš ve středu sdělil, že vyjednávání může být hotovo již tento pátek.
