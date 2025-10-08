Jako „podvracení republiky“. Beran od Motoristů chce skoncovat s gumovým paragrafem

Zrušení či zásadní revize gumového paragrafu trestního zákoníku 318a neoprávněná činnost pro cizí moc. Taková je priorita budoucí vládní garnitury, kterou aktuálně vyjednávají špičky ANO, SPD a Motoristů sobě.
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Anketa
Jste spokojeni s výsledky voleb?
Během úterý přinesly ParlamentníListy.cz názory nově zvolených či staronových poslanců za výše uvedené politické subjekty. Někteří otevřeně mluvili buď o naprostém zrušení gumového paragrafu, jiní zmínili jeho zásadní revizi a zpřesnění, aby již nebyl gumový a nebylo možné podle něho postihovat prakticky kohokoli a tento nástroj zneužívat.
Přinášíme nyní pohled dalšího nového zákonodárce a bývalého kariérního diplomata Karla Berana, který ve volbách uspěl jako lídr Motoristů na Vysočině. Podle Berana bude nutná výrazná změna, která vyloučí jeho případnou aplikaci na názorové odpůrce jakékoli aktuálně vládnoucí moci. Potvrzuje to podle jeho slov i bývalá nejvyšší státní zástupkyně a rovněž poslankyně Motoristů Renata Vesecká.
„Paragraf 318a trestního zákoníku, který se týká ‚činnosti pro cizí moc‘, je napsán tak nejasně, že mu nerozumí ani odborná veřejnost, jak mi potvrdila kolegyně JUDr. Vesecká. To je zásadní problém, protože trestní právo musí být přesné, předvídatelné a srozumitelné. Například právníci, soudci i státní zástupci upozorňují, že klíčové pojmy jako ‚činnost pro cizí moc‘ či ‚neoprávněná činnost‘ nejsou jasně definovány, což otevírá prostor pro subjektivní výklad,“ uvádí Karel Beran pro ParlamentníListy.cz.
Kromě toho podle jeho slov i organizace zabývající se právním řádem varují, že paragraf může být zneužit k politickému tlaku na novináře či občanské aktivisty, kteří by mohli být neoprávněně postiženi jen za zveřejnění informací či kritiku státních institucí. „Dokonce i Ministerstvo spravedlnosti muselo navrhnout úpravy, například doplnění pojmu ‚neoprávněné‘, protože původní znění nebylo právně dostatečně přesné,“ připomíná poslanec Motoristů.
„Nepovažuji proto za řešení jeho okamžité ‚zrušení‘, ale zásadní úprava je nezbytná, aby paragraf byl srozumitelný a neumožňoval libovolné interpretace. Tento krok by měl být prioritou, protože jde o základ důvěry občanů v právní stát,“ míní Beran.
Nelze všechno řešit pomocí zákazů a jiných restrikcí. „Současně je patrné, že takto neurčitý paragraf, pokud zůstane beze změny, může představovat fenomén, který bude růst. Lidé čím dál víc očekávají, že politici nabídnou zkušenosti a kompetence, a ne pouze restrikce, jakou je postihnout někoho na základě vágního zákona,“ dodává poslanec Karel Beran (Motoristé sobě) pro ParlamentníListy.cz.
ParlamentníListy.cz v předchozím článku (naleznete ZDE) připomínaly i dřívější slova lídra ANO a budoucího premiéra Andreje Babiše, který se pro zrušení gumového paragrafu jednoznačně vyslovil. Vůli ke zrušení paragrafu zopakoval pro ParlamentníListy.cz i těsně před volbami.
„Tento skandální zákon, prosazený Fialovou vládou, se svým obsahem v ničem neodlišuje od komunistického ‚podvracení republiky‘. Proto je třeba jej co nejrychleji zrušit. Je velmi nebezpečný a může u nás otevřít cestu k systematické perzekuci nepohodlných názorů. Tento nový zákon představuje nejzávažnější útok na svobodu slova od listopadu 1989,“ napsal letos v lednu pro MF Dnes Andrej Babiš.
Je podle něho výmluvné, že tuto Pandořinu skříňku nesvobody otevřela vláda, která neustále do světa vytrubuje, jak je „demokratická“. „Přitom se tímto krokem sama usvědčila z pokrytectví a ukázala, že její slova o demokracii jsou jen prázdnou a falešnou frází, kterou obelhává těch pár věrných, kteří ji ještě podporují. Pokud tento hanebný zákon projde, mohu za hnutí ANO slíbit dvě věci. Ještě před volbami jej napadneme u Ústavního soudu, a pokud se dostaneme do vlády, tak v rámci úklidu po Fialově vládě bude mezi prvními zákony, které hned zrušíme,“ konstatoval koncem letošního ledna budoucí premiér a šéf hnutí ANO.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Radim Panenka
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.