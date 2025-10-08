„Vy dáte obranu SPD?“ Velký nářek od Nerudové, Němcové a Fialova zetě

08.10.2025 17:30 | Monitoring

Po jednání Babiše s Okamurou týkajícím se mj. rozdělení ministerských postů, se ve veřejném prostoru rozhořela vlna kritiky. SPD by mohlo namísto Ministerstva vnitra získat obranu. To vyvolalo mezi zástupci vládních stran silné obavy. Například ministr dopravy Martin Kupka mluví o „dárku pro Kreml“, jiní hovoří o „kapitulaci České republiky před Putinem“.

Foto: Repro: X
Popisek: Europoslankyně Danuše Nerudová

Při úterním večerním jednání o sestavování nové vlády se mezi předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem a lídrem SPD Tomiem Okamurou ukázalo první zásadní napětí. Babiš měl Okamurovi oznámit, že resort vnitra, o který SPD usilovalo, zůstane pod kontrolou jeho lidí. Místo toho má SPD podle dohody hledat odborníka na vedení Ministerstva obrany.

Zpráva o tom, že by se hnutí SPD mohlo ujmout Ministerstva obrany, vyvolala mezi politiky současného vládního tábora okamžitou vlnu nevole a obav. Svěřit tento silový resort do rukou strany, která zpochybňuje členství Česka v NATO a v EU, by podle nich představovalo bezpečnostní riziko.

Končící ministr dopravy Martin Kupka (ODS) upozornil, že by takový krok byl bezpečnostním rizikem a symbolem politického obratu směrem na východ. „Jako vážně? Pak by nemohl Andrej Babiš poslat Kremlu lepší dárek,“ napsal Kupka na síti X.

Ve svém komentáři shrnul, proč považuje tento krok za nebezpečný. „Ministerstvo obrany připadne hnutí SPD – straně, která chce vystoupit z NATO i EU, odmítá podporu Ukrajině, chce rušit muniční iniciativu a brzdit navyšování obranného rozpočtu,“ uvedl Kupka dodal: „To by byl perfektní kurz: nezastavovat, přímo na východ,“ uzavřel ministr.

K vyjednávání o možném rozdělení resortů se ostře vyjádřila i europoslankyně Danuše Nerudová (STAN). Upozornila, že svěřit Ministerstvo obrany hnutí SPD by podle ní bylo hazardem s bezpečností státu. „SPD ohrožuje bezpečnost ČR a Babiš jim chce dát obranu,“ napsala Nerudová.

Před ohrožením bezpečnosti země varovala rovněž senátorka Miroslava Němcová z ODS. „SPD na obraně znamená bezpodmínečnou kapitulaci ČR před Putinem. Je to skutečně tragická situace,“ reagovala členka horní parlamentní komory na možnost, že by hnutí SPD získalo Ministerstvo obrany. „A. Schillerová z vlády s SPD jistě odstoupí jako první, jak slibovala,“ připomněla ironicky slib místopředsedkyně hnutí ANO.

Ve svém dalším příspěvku zmínila i informace o plánovaném rozdělení funkcí, podle nichž by Tomio Okamura mohl usednout do čela Poslanecké sněmovny. „A. Babiš hodlá dosadit T. Okamuru na předsedu Sněmovny. Sněmovna bude rozhodovat o vydání obou k trestnímu stíhání. Oba budou mít přístup k tajným materiálům,“ uvedla. „A ve světě se jistě pobaví i bývalým Okamurovým podnikáním s plyšáky. Pak že ČR nebude slavná,“ rýpla si Němcová.

Mezi ostré kritiky myšlenky, že by se SPD mohla ujmout vedení Ministerstva obrany, se zařadil také Michal Chládek, předseda Mladé ODS, krajský zastupitel a zeť premiéra Petra Fialy (ODS). Něco takového považuje za naprosto nepřijatelné: „SPD na obraně? To fakt není vtip,“ reagoval Chládek na síti X.

„Babiš je ochotný dát armádu straně, která fandí Kremlu a pohrdá NATO,“ dodal, že takové rozhodnutí by znamenalo ohrožení zahraničněpolitické orientace České republiky.

Obrat v postojích Andreje Babiše přišel poté, co šéf SPD Tomio Okamura vznesl požadavek na odvolání policejního prezidenta Martina Vondráška. Právě v reakci na tento krok měl Babiš změnit původní rozdělení silových resortů – a místo vnitra, o které Okamura usiloval, mu nabídnout Ministerstvo obrany.

autor: Natálie Brožovská

