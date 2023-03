Pavel právě zradil. A zlá věc s NATO. Konečná vynesla o prezidentovi

Prezident, který podepsal s pochybnostmi spornou valorizaci důchodů, zradil tři miliony lidí a nejen je. „Připadá mi to jako neskutečná zbabělost. Děsím se, co vše ostatní může podepsat příště,“ opřela se v pořadu Aby bylo jasno do hlavy státu předsedkyně mimoparlamentní strany KSČM Kateřina Konečná, která také zkritizovala vládu premiéra Petra Fialy (ODS) za celou řadu asociálních kroků. „Vláda se podělala z velkých společností, ale vůbec se nebojí deseti milionů lidí v této zemi,“ dodala politička.

reklama

Anketa Má Marian Jurečka vaši důvěru? Má 2% Nemá 97% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16856 lidí

V uplynulých dnech KSČM velmi negativně hodnotí rozhodnutí prezidenta Petra Pavla podepsat zákon o snížení valorizace důchodů s tím, že o něm měl ústavní pochybnosti. Strana proto vydala prohlášení, v němž uvádí, že „nepochybuje, že jde o pouhý začátek a varuje občany před dalšími asociálními kroky vlády vládnoucí pravice, které budou následovat“.

Šéfka Komunistické strany Čech a Moravy k tomu v pořadu Aby bylo jasno dodává: „Myslím si, že pan prezident kromě toho, že zradil tři miliony občanů a nejenom starobních důchodců, ale i lidi, kteří pobírají sirotčí a invalidní důchody a další, tak se pro mě stal člověkem, který když si není jistý, tak to stejně podepíše,“ uvedla Konečná.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi

europoslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podotýká, že Pavlovi předchůdci by se zachovali jinak. „Tohle by ani pan prezident Klaus, ani pan prezident Zeman neudělali. Pro mě bylo šokující, že Pavlovi evidentně předložili analýzy, které i naznačovaly, že to je v rozporu s naším ústavním pořádkem. On přesto, co sliboval ve svém ústavním slibu, tak byl ochoten tomu dát svůj podpis,“ hrozila se Konečná nad počínáním nové hlavy státu.

Proto Petra Pavla následně označila za zbabělce. „Trošku se děsím, co vše ostatní může podepsat, i když mu právníci řeknou, že to evidentně není čisté. Připadá mi to jako neskutečná zbabělost. A největší šok bylo i to jeho zdůvodnění,“ pokračuje předsedkyně KSČM.

Jedním dechem dodala, že Pavel je prezident vládní koalice a je jasné, že tento zákon nemohl přijít v době volební kampaně, protože by celou prezidentskou kampaň mohl samozřejmě zhatit. „Bylo zkrátka potřeba, aby Pavel odměnil své věrné tím svým podpisem,“ poznamenala politička.

Opozice podle ní ve Sněmovně selhala, protože to „mohla uhrát“, aby vláda penzijní novelu nestihla schválit. „Stačila banální znalost jednacího řádu, ale myslím, že opozice nezná jednací řád, mrzí mě to,“ doplnila Konečná.

Poté se rozhovořila o dalších asociálních krocích Fialovy vlády, před kterými občany KSČM varuje: „Všichni jsme už slyšeli, že Jurečka chystá důchodovou reformu, bude se týkat i té mladé generace, která tak s nadšením volí pětidemoliční vládu a Petra Pavla, do důchodu evidentně nebudou chtít započítávat třeba dobu studia.

Ministr financí Stanjura nám zase jen tak mezi řečí oznámil, že zruší podporu stavebního spoření, zvedne DPH na základní potraviny, zruší některé daňové výjimky, což se dotkne především mladých rodin,“ uvedla Konečná příklady.

„Takže oni to vlastně ládují jedno za druhým, dělají to velmi selektivním způsobem. Občas je podezírám z toho, že to vypustí do veřejného prostoru a tam, kde je nejmenší odpor, tak to použijí jako první,“ míní Konečná a dodává: „To, s čím přicházejí, je neskutečné osekání sociálního státu v České republice, plus když tomu ještě připočtu Válka a jeho zmínku o tom, že by se mohly vrátit poplatky ve zdravotnictví…“ zhrozila se Konečná.

Velmi ji znepokojuje, že jeden názorový proud nyní ovládá všechny klíčové instituce: „Uvědomme si, že to vše bude krásně procházet Poslaneckou sněmovnou, Senátem a podpisem prezidenta, který i když si asi nebude zrovna jistý, tak tam ten podpis dá, aby nezklamal,“ shrnula šéfka KSČM.

Recept KSČM pro stát, který má obrovský deficit rozpočtu, je šetření na zbytných výdajích: „Je to neutrácení za blbiny od armádního plesu až po zbytečné americké stíhačky F-35 nebo to, aby se zcela oprávněně zdanily zisky nadnárodních korporací,“ uvedla a rovněž připomněla, že ČEZ měl loňské rekordní zisky 80 miliard korun.

„A co udělala Fialova vláda? Podělala se! Protože měla strach říct bankám a ČEZu, že je zdaní v roce 2022, tak je bude danit až v roce 2023, kdy si to samozřejmě banky a energetické společnosti zoptimalizují a z těch 80 miliard žádnou navýšenou daň platit nebudou. Oni se bojí těch velkých, odkud peníze unikají, ale vůbec se nebojí deseti milionů lidí v této zemi,“ rozčílila se Konečná, že progresivní zdanění je třeba zavést v praxi co nejdříve.

Pozastavovala se ještě chvíli u zahraniční politiky prezidenta Petra Pavla a jeho tiskových konferencích, které podrobila ostré kritice: „To, co pronáší na tiskových konferencích, se nedá vnímat pozitivně, prezident by neměl moc mluvit, než ho to naučí správně,“ rýpla si. „Byla jsem v šoku z jeho tiskové konference v Řešově v Polsku, kde nejenže hned navštívil vojenskou základnu, ale natvrdo vyslovil to, co si ostatní jen špitají, že by si podobnou základnu představoval v moravskoslezském Mošnově. To je pro mě absolutní šílenost, protože lidé tohle odmítají. Lide nechtějí, aby byla cizí vojska na jejich území,“ zdůraznila Konečná.

V kontextu toho se pustila do česko-americké smlouvy o obranné spolupráci: „To je velký průšvih pro Českou republiku především v tom, že nebude mít vůbec žádnou kontrolu. Jak je možné, že tu budou vojáci, na které nebudou platit české zákony? Že si tu budou jezdit, jak se jim zachce? Že tu budeme zřizovat vojenské základny mimo jurisdikci českého právního řádu? Předpokládám, že Černochová to okopírovala od Slováků, trochu se obávám, jestli to i v té slovenštině nepodepíše, to by tak odpovídalo,“ rýpla si do ministryně obrany Jany Černochové (ODS) šéfka KSČM, která v našem členství v Severoatlantické alianci nevidí vůbec nic pozitivního.

Psali jsme: Haag a zatykač na Putina. Je v tom záměr. Jaký? Konečná má jasno Mlčte! Neberte si do úst... Konečná se po slovech Fialy k důchodcům neudržela Konečná: Přibývá lidí na dávkách. A tato koalice je naprosto přehlíží Pavel se projevil. Vláda lidi ožebračí, on to bude komunikovat. A horší věci, předpovídá Konečná

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.