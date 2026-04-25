Pavel u Šídla a sponzora Dobrovského: O zbrojení, Klempířovi i hodnotové politice

Do podcastu Paměti národa Dobrovský a Šídlo, který je dostupný i na serveru Seznam Zprávy, zavítal prezident Petr Pavel. Dočkal se mohutného potlesku na uvítanou. „Malinko jste nám ukradl show, ale to se dalo čekat,“ pousmál se novinář Jindřich Šídlo. Jeho kolega Jan Dobrovský je považován vedle Petra Koláře za jednoho ze dvou nejvlivnějších sponzorů Petra Pavla.
Nechal se také slyšet, že by nekandidoval na prezidenta, kdyby viděl dobré kandidáty s obdobnými názory. „Ale bohužel se zatím neukazuje, že je tady řada lidí, kteří by byli ochotni převzít štafetu. A pokud je tady řada lidí opačného názoru, tak mi asi nezbude nic jiného, než do toho jít znovu,“ nechal se slyšet prezident Petr Pavel.
Z průzkumů prý vidí, že i mezi podporovateli současné vlády se nacházejí lidé, kteří podporují jeho. Jde především o voliče Motoristů. „I kdyby to bylo kvůli motorkám, tak je to v pořádku,“ konstatoval Petr Pavel.
Vnímá to tak, že je prezidentem všech občanů. I těch, kteří v parlamentních volbách volili Andreje Babiše, protože Andreje Babiše po volbách jmenoval premiérem. Ale jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka do vlády pro něj bylo zcela nepředstavitelné.
„V rámci toho, co můžu ovlivnit, se snažím dělat maximum. A když jsem konfrontován s lidmi, kteří mají příliš velká očekávání, tak se jim snažím vysvětlit, jaké má prezident pravomoci. To je mnohdy překvapí, protože si myslí, že člověk, který sedí na Hradě, může všechno. A když jim říkám, že ne, tak jsou z toho stejně někteří zklamaní. A někteří mi to stejně nevěří. A považují to pouze za moji slabost,“ prozradil prezident.
V podcastu mimo jiné prozradil, že když se Ota Klempíř za Motoristy ucházel o post ministra kultury, ujišťoval prý prezidenta, že financování veřejnoprávních médií ponechá tak, jak je, a nebude sahat na veřejnoprávní poplatky. Petr Pavel tady jedním dechem dodal, že dnes dělá pravý opak toho, co mu na Hradě sliboval.
Za jednoznačnou výhodu České republiky označil existenci velmi silné občanské společnosti, která se může velmi důrazně ohradit proti jakýmkoliv krokům, které by oslabovaly naši demokracii. A tady se prezidentovi zdá, že současná vláda se snaží demokracii oslabit. Např. tím, že chce měnit zákon o státní službě. Ve státní službě by podle prezidenta měli sloužit profesionálové, kteří budou pracovat ve prospěch České republiky a nebudou posuzováni podle toho, jestli poklonkují této vládě, nebo předchozí vládě, nebo jakému vlastně názoru.
Tady se prezident dotkl i slova „hodnoty“: Petr Pavel zdůraznil, že hodnoty považuje za zásadní, byť si je vědom toho, že politika obsahuje i hodnoty i pragmatismus. A podle Petra Pavla je nutné obě tyto složky kombinovat. „Opustit jednu i druhou stranu je špatně,“ zdůraznil Pavel.
Prezident v podcastu zdůraznil, že žijeme v nejisté době a na scéně se podle něj může objevit někdo, kdo přijde a řekne: já to za vás vyřeším, jen musím jednat rázně a rychle a demokratické procesy, třeba procesy v parlamentu, mě brzdí. Takže je osekáme, osekáme demokracii a já začnu řešit věci. Podle Pavla tomuto volání nesmíme podlehnout.
Pár slov řekl i k válce na Ukrajině. Prezident má za to, že je třeba na Rusko tlačit tak, aby mu docházely zdroje na vedení války. Jenže to se zatím nezdá jako reálné. Vladimiru Putinovi se dnes podle Pavla může zdát, že stále má dost sil k dosažení svých vojenských cílů. A jak bude válka pokračovat, ukrajinská společnost může být stále více frustrovaná. My jako Češi, Moravané a Slezané máme podle Petra Pavla jeden zásadní úkol.
„Ukrajinu podporovat vším, čím můžeme. … Rusko neskončí tím, že se spokojí se svým (stávajícím) cílem. Pokud bude mít šanci, tak půjde dál,“ zdůraznil Pavel. Premiér Babiš to prý vidí do jisté míry stejně, ale je v koalici a má v koalici nejméně jednoho partnera, který to takto vážně nevidí. „Já si myslím, že je to krátkozraké,“ upozornil Pavel.
Prezident zdůraznil, že až válka skončí, české firmy se budou moci na obnově Ukrajiny podílet, pokud budou Ukrajinci hledět na Česko jako na zemi, která jim pomohla. A naopak, kdyby Ukrajina prohrála, přijde velký počet běženců k nám. Větší, než přišlo dosud, což by pro Česko představovalo opravdu velkou výzvu.
Prezident v této souvislosti upozornil, že Evropa propásla takových nejméně deset let, kdy mohla posilovat vlastní obranu. Prezidenti George W. Bush či Barack Obama prý Evropanům říkali nahlas, že se mají o svou bezpečnost starat sami, ale Evropanům se zdálo, že jde jen o společenskou konverzaci, kterou není třeba brát tak moc vážně.
Než se rozloučil s diváky a posluchači, konstatoval, že kdyby jel na jednání NATO do Ankary, a pořád počítá s tím, že tam pojede, jednoznačně bude prezentovat politiku vlády. „Ten problém byl od počátku umělý, protože představa, že by prezident na summitu NATO říkal něco jiného, než je mandát vlády, je naprosto hloupá. Samozřejmě, že bych prezentoval mandát vlády. Jsem příčetný,“ zdůraznil Pavel.
Ale dalo by se to udělat tak, že on by se mohl účastnit neformálních jednání. A předseda vlády bude Česko zastupovat na formální části jednání.
„V tom případě vám přejeme hezké léto,“ pousmál se Jindřich Šídlo.
A prezident se s posluchači a diváky rozloučil. Opět za mohutného potlesku a jásotu.
