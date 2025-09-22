Pavlův poradce šíří článek o Babišovi. Opět od „paní, co dělala pro Rakušana“

22.09.2025 10:44 | Monitoring

Volby jsou již zanedlouho. Píše se o nich i v zahraničním tisku, totiž na portálu Politico, kde minulý týden vyšly dva články o Andreji Babišovi v rychlém sledu. Jednak o Babišově přístupu k zákazu ruského vysílání, ale také o tom, zda by mohl prezident Pavel bránit tomu, aby se Babiš stal premiérem. Tento článek šíří prezidentův poradce, ale pochází od novinářky, která dříve pracovala pro Ministerstvo vnitra.

Pavlův poradce šíří článek o Babišovi. Opět od „paní, co dělala pro Rakušana“
Foto: Repro Petr Pavel, X
Popisek: Petr Pavel

Minulý týden na serveru Politico vyšly dva články o Andreji Babišovi. První s titulkem Babiš je na cestě k tomu stát se dalším premiérem. Prezident může říct „ne“. V něm je Babiš označen za pravicového populistu. V článku se tvrdí, že Petr Pavel je Babišovým „politickým protivníkem“ a že má „žolíka“, tedy ústavní možnost Babiše nejmenovat premiérem, i když vyhraje volby. Pavel má prý s Babišem dva problémy: jednak potenciální verdikt v kauze Čapí hnízdo a také „nejasný vztah k NATO“.

Že by Pavel přímo řekl ne, je v článku označeno za nepravděpodobné, nicméně Pavel prý s právníky konzultuje, zda má Babiše blokovat. „Debata o Babišově vhodnosti pro tuto funkci jasně ukazuje, jaké strategické problémy by mohl způsobit EU a NATO, pokud zvítězí a spojí se s dalšími středoevropskými populisty – Viktorem Orbánem v Maďarsku a Robertem Ficem na Slovensku – aby se postavili proti západní podpoře Ukrajiny,“ píše autorka textu.

V článku je dále rozvinuta kauza Čapí hnízdo a také potenciální střet zájmů, pokud by se Andrej Babiš stal premiérem a zároveň byl majitelem Agrofertu. Pro Politico se vyjádřil europoslanec Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že blokování Babiše by vyslalo signál, že se v Česku bere střet zájmů vážně. Podle něho by blokování Babiše nebylo protiústavní, jednalo by se o vymáhání pravidel. Článek také připomíná, jak Miloš Zeman blokoval některé ministerské kandidáty. Nemluví však o tom, že se jednalo o kandidáty Babišovy vlády.

Dále je v článku citován názor ústavního právníka Jana Kysely, že odmítnutí jmenování z důvodů střetu zájmů by bylo v souladu s ústavou. Podle něho by dokonce nezáleželo ani na rozhodnutí soudu, protože se jedná o článek 70 ústavy. Co ovšem v článku zmíněno není, je, že Jan Kysela je poradcem prezidenta. Uveden je také Babišův slib situaci se střetem zájmů vyřešit.

Dalším tématem článku je Babišův postoj k NATO. Babiš je označen za „NATO skeptika“, i přes jeho zmíněný slib, že nenavrhne ministry, kteří by chtěli vystoupit z NATO. NATO skeptikem je prý proto, protože zpochybnil povinnost vzájemné pomoci, pomoc Ukrajině a plány na navýšení rozpočtu na obranu. Autorka textu Babišovi nezapomněla ani jeho výrok, že by nevyslal vojáky, pokud by bylo napadeno Polsko, který zazněl v prezidentské kampani a Babiš ho odvolal.

Babiš také serveru Politico sdělil, že je garantem toho, že Česko zůstane jak v NATO, tak v EU. Problémem ale dle autorky bude, pokud se Babiš spojí s SPD, která je v průzkumech třetí. „Všechny mainstreamové strany vyloučily povolební spolupráci s Babišem,“ zmiňuje.

A také Pavlovo prohlášení, že dohlédne na to, aby v moci výkonné zasedli ti, kdo berou vážně závazky vůči EU a NATO. Pokud by tomu tak nebylo, byl by to prý pro Pavla problém. Dle Otty Eibla, politického analytika z Masarykovy univerzity, je nepravděpodobné, že by Pavel vetoval Babiše, ale bude prý mít vliv na jmenování ministrů, tedy že by nejmenoval někoho, kdo by chtěl odejít z NATO či EU nebo ohrožoval národní bezpečnost.

Hned den na to, vyšel v Politico další článek o Babišovi. Totiž o jeho prohlášení, že nemá v plánu rušit zákaz ruských médií. Babiš tak dementoval slova poslance Radka Vondráčka z konference SOSP. „Liberální strany se obávají, že pokud Babiš vyhraje české volby 3. a 4. října a stane se opět premiérem, Praha se připojí k Budapešti a Bratislavě v proruském bloku v srdci Evropy,“ uvádí autorka článku.

Články v Česku lehce rezonovaly. První šířil například další prezidentův poradce Jiří Pehe. „Už i Politico si všímá, že Babiš by coby premiér byl ve střetu zájmů,“ podotkl. „Zase o nás ‚hezky‘ píše Politico, což je neklamná známka, že návrat A. Babiše se blíží. Zvykejme si...“ přidal se profesor Petr Kaniok z Masarykovy univerzity.

 

Autorkou obou textů je Ketrin Jochecová, která se u Politico věnuje Andreji Babišovi dlouhodobě a s blížícími se volbami se také zvyšuje frekvence článků o lídrovi ANO. Jedná se o novinářku, která do Politico přešla po kariéře mluvčí na Ministerstvu vnitra během českého předsednictví, tedy za panování Víta Rakušana. Jochecová se také podílela na výzkumu potírání dezinformací v Evropské unii a byla členkou Global Policy Research Group.

K práci Ketrin Jochecové a místních novinářů a politiků se Andrej Babiš vyjádřil už v minulosti. „Oni takhle fungují normálně, přes svoje spřátelené novináře v západních médiích nás v minulosti opakovaně pomlouvali,“ uvedl o Jochecové. Tentokrát ovšem Jochecovou nesdílí Vít Rakušan, ale prezidentův poradce.

autor: Karel Šebesta

