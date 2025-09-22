Pavlův poradce šíří článek o Babišovi. Opět od „paní, co dělala pro Rakušana“

Minulý týden na serveru Politico vyšly dva články o Andreji Babišovi. První s titulkem Babiš je na cestě k tomu stát se dalším premiérem. Prezident může říct „ne“. V něm je Babiš označen za pravicového populistu. V článku se tvrdí, že Petr Pavel je Babišovým „politickým protivníkem“ a že má „žolíka“, tedy ústavní možnost Babiše nejmenovat premiérem, i když vyhraje volby. Pavel má prý s Babišem dva problémy: jednak potenciální verdikt v kauze Čapí hnízdo a také „nejasný vztah k NATO“.
Že by Pavel přímo řekl ne, je v článku označeno za nepravděpodobné, nicméně Pavel prý s právníky konzultuje, zda má Babiše blokovat. „Debata o Babišově vhodnosti pro tuto funkci jasně ukazuje, jaké strategické problémy by mohl způsobit EU a NATO, pokud zvítězí a spojí se s dalšími středoevropskými populisty – Viktorem Orbánem v Maďarsku a Robertem Ficem na Slovensku – aby se postavili proti západní podpoře Ukrajiny,“ píše autorka textu.
V článku je dále rozvinuta kauza Čapí hnízdo a také potenciální střet zájmů, pokud by se Andrej Babiš stal premiérem a zároveň byl majitelem Agrofertu. Pro Politico se vyjádřil europoslanec Tomáš Zdechovský, který tvrdí, že blokování Babiše by vyslalo signál, že se v Česku bere střet zájmů vážně. Podle něho by blokování Babiše nebylo protiústavní, jednalo by se o vymáhání pravidel. Článek také připomíná, jak Miloš Zeman blokoval některé ministerské kandidáty. Nemluví však o tom, že se jednalo o kandidáty Babišovy vlády.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Dalším tématem článku je Babišův postoj k NATO. Babiš je označen za „NATO skeptika“, i přes jeho zmíněný slib, že nenavrhne ministry, kteří by chtěli vystoupit z NATO. NATO skeptikem je prý proto, protože zpochybnil povinnost vzájemné pomoci, pomoc Ukrajině a plány na navýšení rozpočtu na obranu. Autorka textu Babišovi nezapomněla ani jeho výrok, že by nevyslal vojáky, pokud by bylo napadeno Polsko, který zazněl v prezidentské kampani a Babiš ho odvolal.
Babiš také serveru Politico sdělil, že je garantem toho, že Česko zůstane jak v NATO, tak v EU. Problémem ale dle autorky bude, pokud se Babiš spojí s SPD, která je v průzkumech třetí. „Všechny mainstreamové strany vyloučily povolební spolupráci s Babišem,“ zmiňuje.
A také Pavlovo prohlášení, že dohlédne na to, aby v moci výkonné zasedli ti, kdo berou vážně závazky vůči EU a NATO. Pokud by tomu tak nebylo, byl by to prý pro Pavla problém. Dle Otty Eibla, politického analytika z Masarykovy univerzity, je nepravděpodobné, že by Pavel vetoval Babiše, ale bude prý mít vliv na jmenování ministrů, tedy že by nejmenoval někoho, kdo by chtěl odejít z NATO či EU nebo ohrožoval národní bezpečnost.
Hned den na to, vyšel v Politico další článek o Babišovi. Totiž o jeho prohlášení, že nemá v plánu rušit zákaz ruských médií. Babiš tak dementoval slova poslance Radka Vondráčka z konference SOSP. „Liberální strany se obávají, že pokud Babiš vyhraje české volby 3. a 4. října a stane se opět premiérem, Praha se připojí k Budapešti a Bratislavě v proruském bloku v srdci Evropy,“ uvádí autorka článku.
Články v Česku lehce rezonovaly. První šířil například další prezidentův poradce Jiří Pehe. „Už i Politico si všímá, že Babiš by coby premiér byl ve střetu zájmů,“ podotkl. „Zase o nás ‚hezky‘ píše Politico, což je neklamná známka, že návrat A. Babiše se blíží. Zvykejme si...“ přidal se profesor Petr Kaniok z Masarykovy univerzity.
Už i Politico si všímá, že Babiš by coby premiér byl ve střetu zájmůhttps://t.co/jj9uBUkoms— Jiří Pehe (@JiriPehe) September 19, 2025
Zase o nas "hezky" pise @politico, coz je neklamna znamka, ze navrat A. Babise se blizi. Zvykejme si...Babiš is on track to return as Czech prime minister. The president can say ‘no.’ – POLITICO— Petr Kaniok (@petrkaniok) September 19, 2025
Autorkou obou textů je Ketrin Jochecová, která se u Politico věnuje Andreji Babišovi dlouhodobě a s blížícími se volbami se také zvyšuje frekvence článků o lídrovi ANO. Jedná se o novinářku, která do Politico přešla po kariéře mluvčí na Ministerstvu vnitra během českého předsednictví, tedy za panování Víta Rakušana. Jochecová se také podílela na výzkumu potírání dezinformací v Evropské unii a byla členkou Global Policy Research Group.
K práci Ketrin Jochecové a místních novinářů a politiků se Andrej Babiš vyjádřil už v minulosti. „Oni takhle fungují normálně, přes svoje spřátelené novináře v západních médiích nás v minulosti opakovaně pomlouvali,“ uvedl o Jochecové. Tentokrát ovšem Jochecovou nesdílí Vít Rakušan, ale prezidentův poradce.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Karel Šebesta