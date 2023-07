Pekarová prý naštvala místopředsedy z koalice. Nepozvala je na Zelenského

POLITICKÝ MONITORING Návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Praze má dohru v podobě vypjaté nálady politiků uvnitř vládní koalice. Předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová se totiž dostala do křížku s některými vedoucími představiteli dolní komory – včetně těch vládních – jelikož žádného z nich nepozvala na setkání se Zelenským. S ukrajinským prezidentem dle svých slov chtěla být bez přítomnosti svých kolegů kvůli bezpečnostním důvodům. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) však krátce předtím své kolegy na setkání přizval.

Ukrajinský prezident se v Česku sešel s premiérem Petrem Fialou (ODS) či s prezidentem Petrem Pavlem a došlo i setkání se zástupci obou komor českého Parlamentu. Zatímco však předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) možnost setkání s ukrajinským lídrem nabídl i svým kolegům z vedení horní komory a mohli se jej zúčastnit i místopředsedové a předsedové jednotlivých výborů, v případě dolní komory se setkání se Zelenským omezilo jen na setkání Markéty Pekarové Adamové (TOP 09). Ta totiž na schůzku nikoho jiného nepřizvala.



Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve Valdštejnském paláci nejprve se Zelenským krátce hovořil mezi čtyřma očima, poté se však již oba přesunuli i na jednání s vedením horní parlamentní komory a diskutovali například o vstupu Ukrajiny do Evropské unie a NATO nebo o aktuální situaci na Ukrajině. Jednání s ukrajinským prezidentem se zúčastnili také první místopředseda Senátu Jiří Drahoš, místopředsedkyně Jitka Seitlová, místopředsedové Tomáš Czernin a Jiří Oberfalzer, předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jiří Růžička, místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Miroslav Balatka a místopředseda Výboru pro záležitosti EU Jiří Dušek.

Následně Zelenskyj po setkání v Senátu zamířil do Sněmovny. Tam však na něj – na rozdíl od setkání se zástupci horní komory – nečekal nikdo kromě samotné předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové, což dle ní bylo dáno bezpečnostními nároky. „V drtivé většině případů zvu na jednání s vysokými zahraničními představiteli i kolegy z vedení Sněmovny, a to včetně zástupců opozice. Jednání s ukrajinským prezidentem bylo ale od počátku zamýšleno v nejužším formátu požadovaném ukrajinskou stranou s ohledem na mimořádná bezpečnostní opatření. Vzhledem ke skutečnosti, že na ukrajinského prezidenta byly podniknuty již tři pokusy o atentát, to je pochopitelné. Tento požadavek jsem tedy zcela respektovala,“ uvedla předsedkyně Sněmovny pro CNN Prima News.

Ruský režim je teroristický. Odhlasováno ve @snemovna 15. listopadu 2022. Tričko s odkazem na toto usnesení jsem věnovala panu prezidentovi @ZelenskyyUa.



Ukrajina je hrází proti tomu, aby se ruské běsnění nedostalo dál. Pomoc oběti zločinů vnímám jako povinnost k sobě samým. pic.twitter.com/hhVyVPSHrI — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 7, 2023

Že se zástupci horní komory mohli se Zelenským setkat a vedení dolní komory již ne však mnohým přijde prapodivné a odlišný přístup šéfa Senátu a Pekarové Adamové značně vyhrotil náladu i uvnitř vládní koalice.

„Nikdo z nás místopředsedů nedostal pozvánku. Ani jsem to nebrala nijak ukorně, protože jsem si řekla, že jsme holt opozice a chtěli si to ututlat v rámci koalice. Docela mě tedy překvapilo, že nebyli pozváni ani koaliční místopředsedové,“ překvapilo místopředsedkyni Sněmovny Kláru Dostálovou (ANO). „Paní předsedkyně argumentuje bezpečnostní situací, ale když jsme protipól Senátu, tak to působí zvláštně,“ doplnila pro CNN Prima News.

Hnutí ANO podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka o návštěvě Zelenského oficiálně nebylo informováno, jak se ukazuje, Pekarová Adamová však podle ohlasů poslanců neinformovala nejen zástupce opozice, ale ani své koaliční kolegy.

500 dní se brání Ukrajina zločinné ruské agresi a prezident @ZelenskyyUa má na tom lví podíl. Mohl být v bezpečí, vybral si boj za svobodu své země. Smekám před ním i celou Ukrajinou.



Jsem moc ráda, že jsem jej mohla uvítat ve @snemovna. pic.twitter.com/ZKJrwpLo1J — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) July 8, 2023

Lidovecký místopředseda Sněmovny Jan Bartošek se netají tím, že jej chování šéfky dolní komory zaskočilo. „Musím se přiznat, že jsem z toho, jak paní předsedkyně sněmovny přistoupila k organizaci setkání s prezidentem Zelenským, velmi překvapen. Zarážející pro mne je, že místopředsedové sněmovny nejenže vůbec nebyli na tuto událost pozváni, ale ani osloveni či obeznámeni s důvody jejich vyloučení z účasti,“ nechápal ve svém vyjádření pro server E15.cz, proč setkání se zástupci Senátu proběhnout mohlo a u dolní komory zorganizováno být nemohlo.



„Doufám, že příště se budou moci všichni místopředsedové zúčastnit takových událostí bez ohledu na politickou příslušnost,“ doplnil.

