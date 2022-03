Peksa chválil Zemana. Zbraně pro Ukrajinu jsou v pořádku. Obyčejné Rusy nechte být

reklama

„Ukrajina byla přepadena armádou ruského diktátora Vladimira Putina, který porušuje zákony válečného práva, Ženevské konvence a páchá zločiny proti lidskosti. A za tyhle věci by měl jednou stanout před soudem v Haagu,“ řekl redakci europoslanec Mikuláš Peksa (Piráti). Zda ruský prezident za své činy nakonec před tímto soudem stane, záleží dle Peksy na tom, zda ho tam státy budou chtít poslat. Řada z nich by o to prý stála. „To, co se tam děje, je skutečně neuvěřitelné. Jde o jeden z válečných zločinů, který se zapíše do historie lidstva po boku světových válek a genocid,“ uvedl. Anketa Prožije český národ na území svého státu rok 2022 v míru? Ano 65% Ne 16% Nevím 19% hlasovalo: 11157 lidí

Putinovy argumenty k vojenskému zásahu na Ukrajině považuje za naprosto nedostatečné: „Ruská válečná propaganda je tak hloupá, že se jí dá už jen smát a nikdo příčetný jí nemůže věřit,“ sdělil. Plně podporuje kroky Evropské unie i dalších států, které na Ruskou federaci uvalují tvrdé sankce a také přijetí statutu Ukrajiny jako kandidáta do Evropské unie. Zároveň vyjádřil obdiv Ukrajincům, kteří brání svoji zemi. „To, co Ukrajinci předvedli při obraně země, je neuvěřitelné,“ podotkl. A změní něco na současné situaci Ukrajiny to, že ji europoslanci podpořili jako kandidátskou zemi Evropské unie? „Změní se tím přístupový proces, který byl doposud pod různými záminkami zdržován a odkládán. Neznamená to, že už je hotovo, je potřeba poměrně hodně právnické práce, která bude členství předcházet. Ale je nutné to udělat, aby Ukrajinci ukázali, že na to mají, a že problémy, které doposud existovaly, dokážeme překonat,“ vysvětlil Mikuláš Peksa. Připomněl, že každá členská země, když začal její přístupový proces, neměla vše splněno a v případě Ukrajiny je třeba začít na vstupu pracovat.

Putinovi přátelé v Evropské unii svou pozici vzdali

Evropští poslanci také v úterý vyzvali k rozšíření sankcí proti Rusku. Peksa souhlasí s odpojením Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT, vůči čemuž byly některé státy nejprve zdrženlivé. „Technicky už se tak stalo, ruské banky jsou od systému SWIFT odpojené a ano uznávám, že řada států byla zdrženlivá. Mezi premiéry měl Putin přátele, kteří ho podporovali, a Rada Evropské unie rozhoduje jednomyslností. Stačí jeden člověk podplacený Putinem a nic se nestane, ale z nějakého důvodu Putinovi přátelé v radě svou pozici vzdali a asi už nejsou takovými přáteli, jakými bývali doposud,“ řekl pro ParlamentníListy.cz europoslanec s tím, že při schvalování protiruských sankcí je třeba sledovat i různé motivace. Sankce v současném rozsahu považuje po ekonomické stránce za dostačující.

„Považuji za vhodné, aby bylo umožněno Čechům a dalším lidem, kteří budou mít zájem zapojit se do činnosti ukrajinských cizineckých legií, udělat to legálně. Myslím, že ta situace je nějakým způsobem analogická s rokem 1936, kdy dobrovolníci z celého světa cestovali do Španělska, aby tam zastavili postup Hitlerových spojenců,“ přirovnal Peksa. Současně se kvůli sankcím neobává prohloubení spolupráce mezi Ruskem a Čínskou lidovou republikou, o níž se už delší dobu diskutuje. „Neřekl bych, že je to spolupráce, protože Putin se dostává svojí politikou do bezvýchodné situace, takže bude muset skákat, jak Číňané pískají. Je pravda, že pokud o to Číňané budou stát, tak se pravděpodobně Vladimir Putin stane takovým jejich poddaným. Nevím, jestli je to věc, kterou chtěl, ale myslím, že se Putinovi tímto krokem podařilo ruskou říši, kterou jeho předchůdci budovali stovky let, jediným krokem pohřbít a proměnit v čínskou provincii,“ prohlásil Mikuláš Peksa.

Peksa: Jsem z reakcí českých politiků nadšený

Sám je prý velmi spokojen z reakcí jak českých politiků, tak českých obyvatel. „Jsem z reakce české vlády a České republiky nadšený. Myslím, že tak to má vypadat, a že se za sebe v tomto historickém okamžiku nemůžeme stydět. Pokud bych si měl dovolit navrhnout nějaké řešení, tak z Ukrajiny prchá opravdu hodně lidí. Za poslední týden je prchajících polovina počtu, který byl v roce 2015 na evropských hranicích. Nepoměrně rychle narůstá a co budeme muset udělat rychle, je zajistit daleko větší ubytovací kapacity, protože logistický problém s tím spojený je možná větší, než očekáváme,“ doporučil.

A kde hledat vhodné ubytovací kapacity? „V danou chvíli je těžké radit, protože Česká republika zablokovala reformu azylového systému Evropské unie, takže žádat Evropskou unii, aby nyní přispěla, není jednoduché. Nad tím bychom se měli zamyslet, protože v danou chvíli by to z humanitárních důvodů bylo logické. Státy na Západ od nás mají vlastní ubytovací kapacity, takže bychom se měli začít bavit o tom, jakým způsobem tu zátěž mezi sebe rozdělit, protože postarat se tyto počty Ukrajinců skutečně nebude jednouché,“ zdůraznil Peksa.

Vyjádřil se také k postoji českého prezidenta Miloše Zemana, který přiznal svůj omyl, že Putin na Ukrajinu nezaútočí. Ruský protějšek označil za šílence, kterého je třeba izolovat. Podle Peksy mělo ale odsouzení přijít daleko dříve. „Pro Miloše Zemana nejen jako pro politika, ale i člověka je dobře, že to poznání v pokročilých letech učinil. Je dobré, když se člověk za sebou může ohlédnout a nemusí se stydět, že se od toho nedistancoval,“ poznamenal. Anketa Pomůžete uprchlíkům z Ukrajiny, když to bude třeba? (od 26.2.) ano, neváhal/a bych 28% spíše ano 10% spíše ne 55% nevím 7% hlasovalo: 8127 lidí

Pomoc Ukrajině s dodávkami zbraní i vybavení vnímá pirátský politik jako oprávněnou. Je v pořádku vybavovat armádu země, která je menší, slabší, hůře vyzbrojená a brání se vůči silnějšímu. „To je případ, kdy je třeba pomoci slabšímu, protože bojuje David s Goliášem a pomoc si prostě zaslouží. Může být velice účinná vzhledem k tomu, že máme zbraňové systémy, které dokážou ruské tanky i letadla zastavit,“ uvedl.

Ohrožené domácnosti by mohly žádat o příspěvek

Součástí válečného konfliktu na ukrajinském území jsou také obavy o stoupající ceny energií, hlavně plynu. Start plynovodu Nord Stream 2 je kvůli vojenskému zásahu odložen na neurčitou dobu, Evropa ale stále čerpá velké množství plynu ruského. Mikuláš Peksa tvrdí, že je třeba podpořit domácnosti a investovat i nyní v jarním období, kdy se hodně topí. Energetická bezpečnost je podle europoslance prioritou: „V následujících měsících a letech je důležité zlepšit zásobování plynem z jiných států a urgentně budovat terminály pro čerpání zkapalněného zemního plynu,“ doporučil.

Jako dobrý nápad by neviděl ani přerušení prodeje české elektrické energie na německé burze, kterou si republika kupuje zpět za násobně vyšší cenu. Peksa upozornil, že v rámci dohody New Green Deal má vzniknout takzvaný Evropský sociální klimatický fond, což jsou peníze určené na podporu domácností ohrožené energetickou chudobou. Nabádá rovněž k co nejrychlejší realizaci, aby se zmíněný sociální fond převedl do praxe nejrychleji, jak to bude možné. V podstatě by pak mohly domácnosti ohrožené chudobou kvůli energiím žádat o jakousi formu sociálních dávek z Evropské unie skrze členské státy. Evropský společný trh vnímá jako nejvhodnější řešení a zároveň bezpečný způsob, jak ve spojení států snadněji odolávat rizikům, například pokud se hlavní dodavatel energetických surovin začne chovat nepředvídatelně. „Nemyslím, že bychom na tom měli něco měnit, je to naší velkou výhodou a dává nám to hospodářskou sílu. Rozbíjení společného evropského trhu není dobré k čemukoliv, akorát Putinovi,“ podotkl.

Pro čtenáře přidal nakonec jedno poselství: „Válka vypukla z vůle a rozhodnutí Vladimira Putina, ale obyčejní Rusové za to nemůžou. Jsou obětí Putina mnohdy stejně nebo více než Ukrajina a nezaslouží si opovržení, ale respekt a pomoc. Chtěl bych poprosit, abychom je nevylučovali ze společnosti a umožnili jim v naší zemi normálně fungovat, protože oni za to nemohou a většinou s tím ani nesouhlasí,“ dodal Mikuláš Peksa.



