Pelíšek moci, přítelkyně na telefonu... Rozlučka kancléřky Vohralíkové na ČT

Vohralíková trvá na tom, že práce na Hradě bylo pro ni nejlepší pracovní angažmá, „byl to určitý vrchol, nějaké uzavření těch zkušeností, které jsem nasbírala předtím,“ řekla, a že šlo zároveň o práci velmi vysilující.

V médiích byl odchod Vohralíkové z postu hradní kancléřky často zdůvodňován střety s lidmi, kteří mají k prezidentovi velmi blízko. Například poradce prezidenta Petr Kolář pravil, že Vohralíková si na Hradě vytvořila „pelíšek moci“ a blokovala tak některým lidem přístup k prezidentovi. – „Pelíšek moci jsem zaznamenala. Nemáte spíš pocit, že by to svědčilo o prezidentovi než o mně, kdyby se nechal takto odstínit? Kdyby si nechal vedle sebe vyrůst pelíšek moci? Já si tedy myslím, že máme sebevědomého pana prezidenta, který to opravdu nemá zapotřebí,“ podotkla Vohralíková ke kritice od Petra Koláře.

Zdráhala se rozebrat důvody odchodu z funkce kancléřky i prozradit, zda inciativa Hrad opustit vzešla od ní. „Myslíte si, že je to v tuto chvíli opravdu důležité? Vzájemně jsme se domluvili,“ zopakovala moderátorovi pouze slova ze svého dřívějšího vyjádření.

„Mohu říct, že tak jak dnes odcházím, tak mám pocit, že tam za sebou zanechávám hodně dobrý tým. A po předávání teď s mým nástupcem, si myslím, že to i on může potvrdit,“ pokračovala Vohralíková. Od pátku ji nahradí manažer a výkonný ředitel středoevropské pobočky Aspen Institutu Milan Vašina.

Prezident uvedl, že by v budoucnu rád dál využíval služeb Vohralíkové; ta mu podle svých slov vyjde ráda vstříc. „Myslím, že přítel na telefonu už tam jeden je. Ale pokud o mé rady někdo bude stát, tak určitě nepálím mosty za sebou,“ podotkla.

Než Pavel nastoupil do prezidentské funkce, hovořil o tom, že by mohlo padnout trestní oznámení, jelikož předchozí osazenstvo prezidentské kanceláře se prý pohybovalo přinejmenším v šedé zóně, možná za hranicí zákona. Považuje Vohralíková za správné, že hodlala udělat tlustou čáru za obdobím bývalého prezidenta Miloše Zemana? „Žádné takové rozhodnutí nepadlo, dnes je velká řada věcí, které stále šetří policie. Jestli padnou nějaká trestní oznámení, to už není na mě. V žádném případě se nic nezametlo pod koberec. Se všemi podněty, které jsme dostali, tak pracujeme, ale velká většina z nich je dnes v šetření policie. A protože to dělá policie, není potřeba se pořád hrabat v šanonech a nebylo potřeba vyvolávat pořád duchy, ale stavbě budoucnost,“ dovysvětlila Vohralíková své dřívější vyjádření.

Na dotaz, zda prezidenta baví jeho funkce, když prohlásil, že podruhé už nechce kandidovat, Vohralíková řekla: „Myslím, že ho baví být prezidentem. Není přece fér se dnes ptát, co bude dělat za další čtyři roky,“ poznamenala.

Prezidentu Pavlovi je mnohdy vyčítáno, že především v domácí sféře příliš spoléhá na své poradce. Je to on, kdo rozhoduje? „Moje zkušenost je, že ano; on velmi dobře váží všechny vstupy, které dostává, ale konečné rozhodnutí je jeho,“ řekla končící kancléřka prezidenta republiky Jana Vohralíková.

