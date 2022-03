Pět scénářů, jak to Rusko zakončí na Ukrajině. Hynek Kmoníček už je vidí

reklama

„Stále více se ukazuje, že dnešní Ruská federace je tak trochu one man show. Ruská strana totiž neustále mění názory. Nejdříve tvrdila, že Doněcká a Luhanská republika byla uznána na území jedné třetiny Donbasu, kterou povstalci drží. Během 24 hodin ovšem změnila pozici a řekla, že separatistické republiky uznává v celém rozsahu Doněcké a Luhanské oblasti,“ popisuje například současný stav věci Kmoníček.

„To, že si nebude nárokovat zbytek Doněcka a Luhanska, zcela jistě tvrdil ministr zahraničí Lavrov a zcela jistě to tvrdili ruští poslanci. Pak se ale od svého prezidenta dozvěděli, že to tak není, a museli pružně změnit své stanovisko. Opět se tak ukázalo, že rozhoduje jediný člověk,“ dodává.

Rusko podle jeho slov podcenilo situaci, sílu a jednotu mezinárodní reakce. „Obsazování Ukrajiny se do velké míry neodehrává podle ruského scénáře, ve kterém měli být ruští vojáci vítáni květinami,“ míní Kmoníček. Podle něj právě to celé otevírá základní otázku, čeho chce Rusko na Ukrajině dosáhnout a je-li to vůbec dosažitelné. „Protože když se na situaci podíváme chladnýma, logickýma očima světové politiky, nevidíme příliš mnoho scénářů, kterými by tento konflikt mohl skončit,“ dodal.

A zmiňuje scénáře, které mohou nastat. Prvním z nich je, že Ruská federace Ukrajinu dobude, ale otázkou je, jak ji bude držet. Druhým scénářem je, že ruská armáda dobude Ukrajinu a pokusí se dosadit nějakou spřátelenou, kolaborantskou vládu.

„Situace číslo tři: Rusko se stáhne do hranic Doněcké a Luhanské republiky a prohlásí, že svých úkolů za jejich hranicemi dosáhlo. To by znamenalo, že by se Ukrajina musela zavázat k tomu, čemu by Rusové rádi říkali finlandizace. To ale nevypadá jako úplné vítězství, protože by Ukrajina dále směřovala do EU. A to je přesně proti plánům V. V. Putina,“ míní Kmoníček.

Dalším scénářem by dle Kmoníčka mohlo být to, že Rusko se stáhne do svých hranic a prohlásí vítězství, čemuž nikdo nebude věřit. „Situace číslo pět: Dojde k radikální změně politické situace na Ukrajině – na což to nyní nevypadá – nebo politické situace v Rusku,“ zmínil také Kmoníček.

Ruský prezident Putin si dle jeho slov uzavřel prostor pro jednání. „Nikdo ho nenutil k tomu, aby rozhodl o invazi. Mohl jí dále hrozit a vyjednávat podmínky, které by pro obě strany byly snesitelnější než současná situace. V tomhle je naše strana zcela čestná a průhledná. Od začátku jsme říkali, že pokud k invazi dojde, toto bude důsledek,“ zmínil.

„Jestli Putin v posledních dnech již něco nenávratně prohrál, tak je to mezinárodní image chladného pokerového hráče, který ví, co dělá, má promyšleno několik tahů dopředu a nejde do příliš velkého rizika. Vladimir Vladimirovič Putin se dnes v oblasti světového diplomatického píár pohybuje někde na orbitě Kim Čong-una,“ uzavřel pak Kmoníček.

Psali jsme: Ministryně Langšádlová: Vyloučit Rusko z dostavby Dukovan bylo správné rozhodnutí Podejte přihlášku, oznámila EU Ukrajině. Má to zádrhel Ústí nad Labem: Za Mariánský most město doplácet nebude Jihlavští sportovci dostanou od města více než čtyři a půl milionu korun

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama