Petice na obranu médií veřejné služby: Politici, střežte jejich nezávislost, nabádají Klvaňa či Smoljak junior

Autoři v petici zdůrazňují, že jim vadí neustále se stupňující útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. „Na rozdíl od nich považujeme Českou televizi a Český rozhlas za klíčové demokratické instituce. Zvláště v době, kdy je náš veřejný prostor zaplavený výrobci dezinformačních zpráv, potřebujeme nutně média, která svým divákům a posluchačům dokáží dodávat ověřené informace,“ píší v prohlášení.

Petici společně sepsali například bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause, publicista a akademik Tomáš Klvaňa, dokumentarista Martin Vadas či scénárista a publicista David Smoljak, uvedl server Lidovky.cz. Celkové se jím podařilo shromáždit přes šestnáct tisíc signatářů. Horní parlamentní komora přijala výsledek této podpisové akce jako materiál pro jednání uplynulý týden.

Podle Smoljaka, který je hlavním inicátorem akce, situace po volbách ukázala rodící se alianci moci, která velmi ostře vystupuje proti médiím veřejné služby. „Tato aliance jasně signalizuje neochotu smířit se s existencí médií, která o nich budou kriticky referovat, a snahu tato média dehonestovat, marginalizovat a nějakým způsobem jim bránit v jejich činnosti,“ vysvětloval serveru Lidovky.cz scenárista, který zmíněnou alianci vidí v trojbloku prezident Miloš Zeman, hnutí SPD Tomia Okamury a hnutí ANO premiéra Andreje Babiše.

„Šlo nám o to, abychom tento problém tematizovali a přiměli politiky, aby se k němu vyjádřili,“ dodal Smoljak. Ten by prý byl také rád, kdyby přispěla k oživení diskuse o změně mechanismu volení kontrolních orgánů ČT i rozhlasu. I podle některých mediálních odborníků média veřejné služby skutečně procházejí složitými časy. Zhoršující se postavení ČT a rozhlasu může navíc podle nich evokovat trend, jaký vůči médiím veřejné služby vládne poslední dobou v sousedních zemích – v Polsku, v Maďarsku a na Slovensku. Vlády zmíněných států média svazují řadou regulí, což jim dramaticky komplikuje podmínky pro práci. „Cítím, že Česká republika je další na řadě,“ upozornil Smoljak.

Tíže doléhající na ČT a rozhlas pramení z toho, že velká část politiků i společnosti nerozumí jejich funkci, říká sociolog médií z Masarykovy univerzity v Brně Jaromír Volek. „Posledních osm let zaznamenávám trend podkopávání jejich důvěryhodnosti. Prožívají nejkrušnější období. Nabízí se jevové srovnání s koncem devadesátých let, ale politická scéna se výrazně proměnila a pravděpodobnost krátkodechých radikálních řešení s dlouhodobými negativními dopady narůstá,“ míní.

Původní zdroj ZDE

Jelikož měla podpisová akce tak výraznou podporu, Senát je povinen dát jí prostor na plénu. „Nejspíš to proběhne v září. Se zástupci petentů jsem se domlouval, že to necháme po prázdninách, protože teď by to uniklo pozornosti,“ uzavřel předseda výboru Zdeněk Papoušek.

Psali jsme: Úder na ČT. Hloupý Pehe. Hovoří žena, kterou mnozí nenávidí Česká televize lže, a to dost neuvěřitelným způsobem, pálí Petr Žantovský a přidává fakta. Obává se také, co přijde s obměnou moderátorů v hlavních pořadech ČT plýtvá! A fláká to, udeřil kontrolor. Ty hlavy, co tam mluví... Ksindl a pakáž z ČT? Čtěte, co je veřejnoprávní TV povinna vydržet a kdy hrozí trest za nadávky

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab