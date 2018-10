Petr Štěpánek vypráví: Jak obnažující se doktor Hilšer vydrbal se zákony i voliči

Po letošních senátních volbách se do Senátu dostalo několik nezávislých kandidátů. Uspěli Marek Hilšer, Jiří Drahoš či Pavel Fischer. Marek Hilšer je však přece jen něčím výjimečný. Zatímco Jiří Drahoš či Pavel Fischer šli do Senátu sami za sebe a nezakládali na svou podporu žádné politické hnutí, Hilšer si ho založil. Jeho uskupení by teď mělo dostávat státní příspěvky. Za šest let senátorského mandátu celkem asi 5,4 milionu korun.

Hilšerův krok kritizoval např. senátor ODS Tomáš Jirsa. Naproti tomu nezávislý senátor Václav Láska Hilšera hájil. Pokud Hilšer použije peníze na pomoc svým voličům v obvodě, pak prý bude vše v pořádku nejen po právní stránce, ale také po stránce morální.

Petr Štěpánek se postavil na Jirsovu stranu a Hilšera za jeho krok tvrdě zkritizoval. Zdůraznil, že státní příspěvky vyplácené politickým stranám a hnutím mají smysl, demokracie zkrátka něco stojí, ale to ještě neznamená, že je v pořádku pravidla pro vyplácení příspěvků zneužívat. Přesně to podle Štěpánka dělá Hilšer.

„Jako se vším i s touto praxí lze vydrbat. Stačí jen daná pravidla trochu ohnout a vyložit si je po svém,“ napsal Štěpánek na sociální síti Facebook. „A tak se v hlavě svérázného doktora, jenž do povědomí širší veřejnosti ponejprve vstoupil coby pomalovaný, obnažující se aktivista na Úřadu vlády, zrodil nápad. Budu se vydávat za nezávislého senátního kandidáta, ale lidem k podpisu podstrčím něco jiného, totiž tiskopis pro založení politického hnutí. Jak to udělat? Nazvu svoje hnutí ‚Marek Hilšer do Senátu‘,“ pokračoval v popisu situace.

Jediným členem hnutí je pravděpodobně jen Hilšer, který tak mohl uspořádal sjezd svého hnutí u sebe v obýváku a zvolit sám sebe do všech myslitelných funkcí v uvedeném hnutí. Části veřejnosti se ale tento postup nelíbí a Marek Hilšer prozradil, že si peníze nenechá pro sebe.

„Teď to všechno prasklo a povedený senátor Marek Hilšer couvá. Naše (protože nás daňových poplatníků) peníze si prý nenechá, věnuje je neziskovkám. Rozuměj na politiku nalepeným darmožroutům, které nikdo nevolil. Hm, tak to jsme si opravdu oddechli. Připadá vám to jako vtip? Mýlíte se. Je to realita. Gratulace voličům na Praze 2!“ uzavřel Štěpánek.

Dle Ústavy České republiky je náš systém založen na volné soutěži politických stran. Také to je důvod, proč politické strany a hnutí dostávají za svůj volební úspěch, rozuměj za zvolení svých zákonodárců, pravidelný příspěvek. Nemusí se to každému líbit, ale je to tak. Politika prostě něco stojí. Politické strany ty peníze dostávají na svoji činnost, to znamená kupříkladu na provoz svých kanceláří, na placené zaměstnance, kteří běžný život strany menežují, na pronájmy prostor, kde se lidé scházejí, prostě na běžný chod uskupení, jež sdružují lidi podobných ideových a politických názorů. Rozhodně ty peníze nejsou určeny pro osobní potřebu zvoleného jednotlivce, rozuměj poslance či senátora.

Jako se vším, i s touto praxí lze vydrbat. Stačí jen daná pravidla trochu ohnout a vyložit si je po svém. Svérázným průkopníkem se v tomto smyslu stal nedávný prezidentský kandidát a současný nově zvolený senátor Marek Hilšer. K tomu, abyste mohli do Senátu kandidovat jako nezávislý kandidát, potřebujete sebrat alespoň tisíc podpisů. Stejných tisíc podpisů ovšem také stačí, abyste mohli založit novou politickou stranu nebo hnutí, které vás do senátních voleb nominuje. A tak se v hlavě svérázného doktora, jenž do povědomí širší veřejnosti ponejprve vstoupil coby pomalovaný, obnažující se aktivista na úřadu vlády, zrodil nápad. Budu se vydávat za nezávislého senátního kandidáta, ale lidem k podpisu podstrčím něco jiného, totiž tiskopis pro založení politického hnutí. Jak to udělat? Nazvu svoje hnutí „Marek Hilšer do Senátu“. Proč ta přesmyčka? Pokud do Senátu kandidujete jako skutečně nezávislý kandidát, nedostanete v případě zvolení od státu nic. Pokud ovšem kandidujete za nějakou politickou stranu či hnutí, skasíruje onen politický subjekt za váš mandát rok co rok necelý milion korun. A to se dozajista vyplatí! A tak si Marek Hilšer založil politické hnutí, jehož členem je fakticky jen on sám. Těch pár kamarádů, kteří mu dělají stafáž, netřeba počítat. Zkouším si představit, jak to probíhalo. Ustavující sjezd nového hnutí svolal Marek Hilšer k sobě domů do obýváku. Pozvánku na něj odeslal Marek Hilšer sám sobě. Do pracovního předsednictva usedl Marek Hilšer. Do mandátové komise sjezd zvolil Marka Hilšera. Do návrhové komise sjezd zvolil Marka Hilšera. Do volební komise sjezd zvolil Marka Hilšera. Na předsedu sjezd, respektive Marek Hilšer, navrhl Marka Hilšera. Předsedou sjezd zvolil jednomyslně Marka Hilšera. Sídlem nového hnutí je dle stanov hnutí „Marek Hilšer do Senátu“ byt Marka Hilšera. Teď to všechno prasklo a povedený senátor Marek Hilšer couvá. Naše (protože nás daňových poplatníků) peníze si prý nenechá, věnuje je neziskovkám. Rozuměj na politiku nalepeným darmožroutům, které nikdo nevolil. Hm, tak to jsme si opravdu oddechli. Připadá vám to jako vtip? Mýlíte se. Je to realita. Gratulace voličům na Praze 2!

