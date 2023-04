Pijavice sajou miliardy. Rozbijeme to! Rajchl ukázal nový úkol

reklama

Týkat se to má například resortu zdravotnictví. „Pan doktor Ondřej Dostál je člověk, který už dávno mohl být na Ministerstvu zdravotnictví. Dávno tam už mohl sedět s krásným platem náměstka a jezdit si služebním autem, ale musel by odvolat to, v co věřil, co se týče jeho tezí ohledně covidu. Ale on to neudělal… Mohl už své názory a své svědomí vyměnit za peníze, za velmi lukrativní nabídku a jistotu stálého místa, ale on to prostě neudělal. Raději odešel,“ poukázal Rajchl na právníka, o němž se jeden čas spekulovalo i coby o aspirantovi na místo ministra zdravotnictví z týmu koalice Pirátů a hnutí STAN. Kvůli neshodám v postojích však nakonec vše skončilo odchodem Dostála z pirátského vládního týmu. Podle Rajchla jsou právě lidé jako Dostál ti, kteří dokážou posunout naši zemi.



Vyjádřil se také k tomu, jak server SeznamZprávy.cz informoval o demonstraci na Václavském náměstí z minulého týdne. Ten totiž doprovodil svůj článek fotografiemi, na nichž měli někteří lidé zaklínající se obavami z bídy na rukou zlaté prsteny, a značně na to poukazoval.

Šéf strany PRO k takovému přístupu médií těžko nalézal slova. „Vyčítat seniorce, že si kdysi vzala manžela a má zlatý prstýnek… To už je prostě za hranou absolutně všeho,“ nešetřil SeznamZprávy.cz a podivil se, jak něco takového žurnalisté vůbec mohou vypustit. „Že jim to není stydno napsat. Že jim není stydno někomu vyčítat to, že má na ruce snubní prstýnek a jde protestovat proti bídě,“ rozpálil se a poté, co se sešel s jednou z žen vyfotografovaných s prstýnkem, citoval její slova, v nichž vzkázala, že se chystá zapojit i do dalších demonstrací.

Další těžko pochopitelnou kauzou je podle něj vlna nenávisti směrem k majitelce pekárny Slovanka v Krnově, kterou spustilo jen to, že před svůj podnik umístila ceduli, že se v její provozovně „nepeče z ukrajinského obilí“. „Nadbíhá proruským kolaborantům,“ vyčítali lidé posléze majitelce, která se brání, že chce akorát podporovat lokální a české výrobce a jde jí o co nejvyšší kvalitu.

Na případu podle politika lze vidět, „kdo tu nenávist zasívá“ a „pěstuje výhrůžky násilí“. „Já už čekám, že rozjedou akci: ‚Nepečete z ukrajinského obilí, pečete s Putinem,‘“ zmínil. „Za tuhle věc jsou schopni štvát člověka, nadávat sprostě majitelce pekárny,“ nechápal a doplnil, že čeká, že „na to brzy bude vyhláška“, která podle něj bude požadovat, aby se z ukrajinského obilí peklo povinně.



To, že cestovatel s trabanty Dan Přibáň srovnal informaci o nepečení z ukrajinského obilí s tím, jak se za okupace rozdělovaly obchody podle tehdejších říšských rasových zákonů, podle Rajchla o Přibáňovi leccos vypovídá. „Ten člověk se už úplně pomátl! Ten trabant mu musel úplně definitivně vyklepat mozek. To přece není možné,“ zhodnotil předseda strany PRO.

Svým podporovatelům doporučil, ať do zmiňované pekárny jdou a „vykoupí krám“. „My šíříme pozitivní vlnu. Nikomu nebudeme vyhrožovat, spílat nějaké vzkazy násilí a nenávisti. Vůbec. My půjdeme a za ty lidi se postavíme,“ deklaroval.

Lidé by podle něj měli lokální producenty podporovat obecně, a nikoliv jen chodit do supermarketů. „Vím, že je to pohodlné zajít do hypermarketů a nakoupit si tam… Ale pak se nemůžeme divit, že toho budou zneužívat a budou nám sem dovážet tu nejhorší kvalitu, jakou mají,“ vyzval lidi k nakupování v českých obchodech a českých producentů.



Aktuálně se podle Rajchla „odkopávají“ především ti, kteří mnohé nálepkují například „proruskostí“. „My máme na prvním místě české zemědělce a zdraví českých občanů. Ale oni by nás radši zabili, než abychom si dovolili nepéct z ukrajinského obilí,“ uhodil.



Zatímco podle Rajchla některá média řeší zlaté prstýnky na rukou demonstrantů či „hlouposti“, nevšímají si toho podstatného, čímž má být to, že jsou na náš stát a jeho veřejné rozpočty napojeny „stovky, možná tisíce různých společností od nás i ze zahraničí“. „Ti lidé si vytvořili kontakty s politiky, kteří jsou ve vedení našeho státu. To oni je u té moci drží. Je to uzavřený kruh. Ty firmy, různé spolky a neziskovky jsou nasáty na státní rozpočet a berou z něj neuvěřitelné množství peněz,“ ukázal právník a předseda PRO, kam mají mizet i stovky miliard.

Dané subjekty se prý ani nesnaží cílit jen na peníze, jde o víc. „Protože ty peníze mají, mohou rozjet kampaně proti různým politikům a snaží se je zničit za každou cenu. Proto se jich ti politici bojí. Notabene si tyhle firmy platí ty své politiky, aby byly nadále u moci a nechávaly je sosat z našeho státu. Jsou to tisíce pijavic, který náš stát vysávají a tahají z něj peníze tu či jinde za různé zakázky a různé předražené věci…,“ líčil Rajchl, proč máme aktuálně v rozpočtu nemalou „díru“. Podle něj je přitom možné ušetřit „neuvěřitelné množství peněz“.



„Těch peněz je tady dost, problém je jen ten, že musíme narušit tenhle kruh, kterého si nevšímají ani média, protože jsou jeho součástí,“ ukázal na vazby mezi politikou, byznysem a médii.



Také aktuální tempo zadlužování má podle něj jasně ukazovat, že tento stát „nepracuje pro své občany, ale pro firmy, které z něj vysávají stovky miliard korun“. „Musíme rozbít tenhle kruh, aby stát začal pracovat pro své občany,“ pravil s dodatkem, že by pak náš stát v klidu mohl hospodařit s přebytkem.



„Za ty roky se tam nabaluje těch pijavic čím dál víc a víc a vysávají ty zakázky ze všech možných resortů. Je potřeba ta ministerstva zeštíhlit, ty vazby osekat a začít v tomto státě hospodařit tak, abychom byli soběstační. Abychom měli rozpočet vyrovnaný či přebytkový. Protože to jde. Ale ty vazby musejí skončit,“ nastínil své řešení předseda PRO se zamyšlením, kolik by dostal hlasů u voleb současný premiér Petr Fiala, kdyby za ním nebyla značka ODS, „těch desítek milionů a médií, které jsou za nimi“. „Kolik by dostal hlasů on sám za svoji osobu? Procento? Dvě? Kdo by ho volil? Vždyť nemá charisma, je absolutně neschopný cokoliv řídit,“ přemítal. Podobně by podle něj dopadl i ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).



Záznam celého vysílání můžete zhlédnout zde:

