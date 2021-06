Pirát Bartoš odjel na jednání do Bruselu. Vše se zvrtlo po schůzce s transgenderovou ministryní

reklama

„S místopředsedkyní vlády Belgie jsme řešili zejména poučení z pandemie. Lidé tam mají důvod důvěřovat vládě a dodržovali její opatření, proto tam školy ani ekonomika netrpěly dlouhým uzavřením. Navíc má Belgie naočkováno alespoň první dávkou 70 procent lidí. Máme co dohánět,“ uvedl předseda Pirátů na Twitteru.

Jeho fanoušci ovšem podobný názor nesdíleli. A dali to hlasitě najevo. Zajímal je nejen důvod Bartošovy návštěvy, ale rovněž příměr k Belgii. Jak lze snadno ověřit, právě v tomto státě docházelo k masivním demonstracím proti vládním opatřením, kdy tamní policejní složky neváhaly použít například vodní děla.

„Umřelo jich tam o 5 000 méně než u nás, což není moc poučné hlavně proto, že nevíme, jestli vůbec počítali případy jako my. Mimochodem; možná tam opozice v čase pandemie tolik nepodkopává vládu, jako to dělá u nás ta naše. To se totiž na vnímání různých opatření docela podepisuje,“ sdělil svůj názor jeden z přispěvatelů. „Po nominaci jednoho z hlavních covid popíračů Dostála za vás na ministra zdravotnictví doporučuji o opatřeních proti covidu moc nemluvit, mohlo by to vypadat dost trapně,“ poznamenal druhý.

„Nevadí mi, že tam jste, každé jednání má nějaký účel a není na škodu, ale z jaké pozice tam vlastně s někým něco řešíte?“ zeptal se muž s přezdívkou Sakalas. Oficiální odpovědi se nedočkal. Ačkoli Ivan Bartoš pravidelně reaguje na dotazy na svém facebookovém profilu, a to i na negativní, kdy vyzývá ke klidu a slušnosti, na Twitteru tento přístup nezvolil.

A tak smršť kritiky vůči pirátskému předsedovi pokračovala.

„Bartoši, něco mně uniklo? Vy už jste ve vládě? Měl jsem za to, že volby jsou za tři měsíce. Prosím, vydržte to!“ připsal sarkasticky Pavel B. „Tak si nech aplikovat i moji dávku, piráte!“ vzkázal Jiří Š. „Ty vole, když tě vidím, tak bych ti nevěřil vůbec nic. Jediný pozitivum pro tebe je to, že nevěřím ani jednomu kašparovi z naší vlády, co se pandemie týče. Kvůli těmhle propagandistickejm kecům jsi tam teda jel? To je ta obnova naší země? Jsi kašpar!“ doplnil zostra jistý Dee Kay. Ani on se Bartošovy odpovědi nedočkal.

Další z návštěvníků zmíněného Twitteru, Martin E., připomněl i starší reportáž ČT.

ParlamentníListy.cz v této souvislosti prostudovaly pirátský Dokument k migraci. K tématu nelegální migrace text mimo jiné uvádí: „Je v zájmu České republiky, aby EU dlouhodobě a systematicky bojovala proti důvodům, které vedou k tomu, že migranti volí nelegální a nebezpečné cesty do Evropy a využívají služeb nelegálních převaděčů. Přesídlovací programy pro lidi v ohrožení či programy ekonomické migrace pro pracovníky představují legální a bezpečnou alternativu k pašerákům (částka, kterou migranti platí za nebezpečnou plavbu na člunu, je paradoxně násobně vyšší než běžná cena letenky). To omezí prostor pro zneužití migračních cest kriminálními a teroristickými organizacemi.“

Ale dál k Twitteru.

„Ivane, nezřízená touha po moci z tebe udělala zrůdu, lžeš na každém kroku. Lidé tam mají důvod důvěřovat vládě a dodržovali její opatření? V Belgii byly podstatně větší protesty proti covid opatřením než v ČR, končily pravidelně slzným plynem a vodními děly,“ přiblížil Honzík spolu s fotografiemi těžkooděnců a policistů na koních.

„Patrně v Belgii nemají tak zoufalou opozici, která po celou dobu pandemie okopávala vládě kotníky, udávala a kritizovala. Je mi z vás na blití,“ napsala jedna z mála ženských návštěvnic Bartošova profilu. „S Evropskou unií na věčné časy! Belgie, náš vzor! Závazky pirátské čtyřletky splníme! Volte Piráty manifestačně!“ dodal závěrem Pavel C.

Pozitivní zprávy na adresu zástupce Pirátů redakce prakticky nenašla.

Doplňme, že pirátský předseda se má v Bruselu setkat také s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim nebo evropskou komisařkou pro kohezi Elisou Ferreirou.

„Budeme řešit velké rozdíly mezi českými regiony. Jako Piráti totiž usilujeme o efektivní nakládání s evropskými dotacemi, ale i novými nástroji Evropy. Na to je ovšem potřeba i nižší administrativní zátěž a byrokratizace, o což usilujeme,“ popsal Bartoš, který plánuje okamžitě po své zahraniční cestě navštívit Šluknovsko a rozvoj regionu řešit přímo na místě.

Ve středu se pak setká s předsedou Evropského parlamentu Davidem Sassolim.

„Jedním z témat bude nastavení fungování institucí v rámci Evropské unie. Již během pandemie se ukázala nutnost upravit rozložení pravomocí, protože Unie nebyla vždy schopná reagovat rychle a efektivně, což se nesmí opakovat,“ vysvětlil zástupce české opozice. Během diskuse se Sassolim se plánuje věnovat také předsednictvu České republiky v Radě Evropské unie, které zemi čeká přesně za rok.

