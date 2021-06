Pirát Peksa bušil do policistů za zákrok na Roma v Teplicích. Pak přišla studená sprcha od herce. Rasističtí fízlové, fetky a žluč!

Mrtvý zdrogovaný Rom po policejním zákroku v Teplicích vzbudil ve společnosti vášně. Do strážců zákona se obul třeba známý pirátský europoslanec Mikuláš Peksa. Česko se podle něj musí zodpovídat. Padla obvinění z brutality a přirovnání k Georgi Floydovi. Pak si vzal slovo známý herec, a už to jelo. „Hnul jste mi žlučí, Pekso. Je mi úzko z pomyšlení, že by Piráti vládli!“ A přidal osobní zkušenost s „fetkou“.

Zákrok policie v Teplicích, při kterém zemřel agresivní narkoman romského původu, vyvolal ve společnosti spory. Mnoho aktivistů nebo třeba pirátských politiků se postavilo na stranu zemřelého a chtějí prošetření a eventuální potrestání policistů, druhá část národa se jich zastává. Podporu jim vyjádřil třeba premiér Andrej Babiš. Nebo nyní herec Michal Novotný.

Muž, který v Teplicích zemřel, byl očividně pod vlivem návykových látek, choval se agresivně a přivolaným policistům se bránil. Ti nakonec, aby ho zpacifikovali, museli použít sílu a chvaty. Někteří aktivisté okamžitě začali Roma přirovnávat k americkému Georgi Floydovi. Zákrok policie zpochybnil i europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa.

„Musíme se nepochybně zodpovídat. Česko musí navenek obhájit jednání vlastních úřadů. Mám za to, že by to mělo dělat Ministerstvo zahraničí, což je orgán, který řeší zastoupení ČR ve vztahu k mezinárodním institucím,“ nechal se slyšet pirátský politik a dodal: „V danou chvíli policejní zákrok působí dojmem, který jsme viděli v Americe. Zcela oprávněně přicházejí dotazy i z Rady Evropy. Žádná země nemá právo dělat si se svými občany, co chce. Lidé mají občanská práva, která musejí být dodržována. Policisté nemají právo chovat se brutálně.“

Podle Peksy vypadají videozáběry ze zákroku proti zfetovanému muži velice špatně. „I kdyby zákrok nebyl smrtící, rozhodně byl velmi nepříjemný,“ prohlásil sebevědomě Pirát Peksa. Na výlevy pirátského politika musel zareagovat herec Michal Novotný. Ten k věci natočil dokonce video. Má totiž s útokem zdrogované osoby vlastní neblahé zkušenosti.

„Tak jsem včera sledoval dění okolo toho zákroku v Teplicích a mám několik poznatků. První: Vy rasističtí fízlové z Teplic, poslouchejte. Až budete příště dělat takový zákrok, ať vás ani nenapadne dělat fyzické násilí. Slovy pana Mikuláše Peksy, europoslance za Piráty: pokuste se navázat dialog a chtělo by to špetičku porozumění. To znamená, žádné hmaty a chvaty, musíte toho týpka obejmout, pohladit, pozvat třeba na latéčko, na dortík. Popovídat si s ním. Kdoví, třeba pak budete kamarádi,“ pálí ironicky herec.

Ale tím to celé neskončilo. Piráti očividně Novotného skutečně nakrkli. „Musím říct, že jste mi docela hnul žlučí. Řekl bych, že jsem pravicový liberální volič. Vždy jsem volil ODS nebo TOP 09. Nikdy žádné radikální strany, ale při představě, že příští čtyři roky tady budete vládnout vy a vaši Piráti, je mi docela úzko.“

Následně Novotný popisuje svůj osobní zážitek s narkomany, kdy členu jeho rodiny byla narkomanem prokopnuta lebka, když se snažil bránit ženu, kterou tento narkoman na ulici bil. „Ta smažka ho kopla do hlavy a prokopla mu lebku. A i přes veškerou snahu a péči lékařů neurologie vinohradské nemocnice a několikadenní pobyt na neurologické jipce se jeho život už nikdy nevrátil do normálu. A musím vás ubezpečit, že poslední, na co jsem v tu chvíli myslel, byl dialog a porozumění,“ řekl herec s tím, že policistům děkuje za jejich práci. Veřejnost by se podle něj také neměla do strážců zákona tak „obouvat“, aby vůbec měli zájem běžné občany chránit.

