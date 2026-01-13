Piráti couvají, je to gesto. Jenže lidé se smějí

Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna dal najevo, že se stále zlobí. Především na bývalou vládu Petra Fialy.
„Po důkladném vyhodnocení všech dostupných aktuálních informací jsem bohužel nucen konstatovat, že se Česká republika pod vládou Petra Fialy stala v mnoha ohledech nesuverénní zemí – tedy zemí, jejíž rozhodování je stále častěji podřízeno cizím zájmům, nikoli zájmům vlastním,“ napsal naštvaný Foldyna na sociální síti Facebook.
A hned pokračoval.
Ohrozil Trump zásahem proti Madurovi mezinárodní právo?
Budu hlasovat pro vyslovení důvěry vládě premiéra Andreje Babiše, a to i za cenu pokračování muniční iniciativy v její plánované, pozměněné podobě. Jasně však konstatuji, že jde z mé strany o mimořádně bolestný kompromis,“ zdůraznil Foldyna.
Ale tím neskončil.
„Z pozice poslance jednoho z koaličních partnerů budu veškerou vahou svého mandátu usilovat o to, aby se Česká republika opět stala suverénní a hrdou zemí, která si o svých záležitostech rozhoduje sama dle svých zájmů, a která usiluje o přátelské vztahy se všemi státy a národy světa,“ konstatoval Foldyna.
Nakonec zdůraznil, že zrušení české muniční iniciativy bude považovat za jednu ze svých priorit.
Má být Filip Turek jmenován ministrem životního prostředí?
Senátorka ODS Miroslava Němcová poslala vzkaz senátorovi Robertu Šlachtovi, předsedovi Přísahy, který ještě coby policista v červnu 2013 vtrhl na Úřad vlády ČR a fakticky zbořil vládu Petra Nečase. Např. kvůli údajně korupčnímu rozdělování trafik některým exposlancům.
„Jestlipak už vyrazil Šlachta se stovkami ozbrojenců na Úřad vlády? Rozdávají se tam trafiky za hlasování o nevydání premiéra a on to nevidí?“ ptala se senátorka Němcová na sociální síti X. Možná v narážce na jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka vládním zmocněncem pro Green Deal.
K situaci ve sněmovně se vyjádřil i celý poslanecký klub Pirátů. Piráti a pirátky stáli v jednom šiku u řečnického pultíku za svým předsedou Zdeňkem Hřibem. Na tiskovou konferenci došli pozpátku. Hřib vysvětlil proč.
„Asi jste si všimli, že jsme na tuhle tiskovku přišli jako pirátský klub pozpátku. To není samoúčelné. My tím chceme upozornit na to, že další Babišova vláda nás všechny bude táhnout zpátky. Zpátky na východ, zpátky do doby bující korupce, zpátky do doby klientelismu a normalizace,“ vypálil Hřib.
Naproti tomu Piráti prý chtějí Česko posunout konečně dopředu.
Hřib uznal, že to sice může vypadat jako cirkus, když piráti chodí po sněmovně pozpátku, ale skutečný cirkus podle předsedy Pirátů předvádí poslanec Filip Turek, který velice touží po vládní funkci, předvádí ho předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD), který veřejně šíří ruskou propagandu a cirkus předvádí i sám Babiš, který se tváří, že vyřešil svůj střet zájmů. Piráti to vidí tak, že každý z těchto bodů je špatný.
Angelika Bazalová, která v minulosti pracovala v České televizi, původně v ostravské redakci, později v pražské, a nakonec jako členka Rady ČTK dohlížela na Českou tiskovou agenturu, počínání pirátů okomentovala.
„Pirátům někdo poradil, že když se nebudou bát projevit svou demenci, bude to voličům sympatické a pomůže jim to ve volbách. Je to takový ten typ infantilní politiky, která má působit na první signální. Cokoli co není zjednodušené na úroveň dítěte z mateřské školy, je už moc složité. Oni si myslí, že to funguje. Ceduličky, obrázkové písmo, debilní videa, přiblblé performance... možná si myslí, že cílí na průměrného voliče. Zatím ne. Naštěstí. Jejich cílovka je na levé straně Gaussovy křivky a těch 8 procent je max. Možná mají pocit, že když ty jejich projevy prvoků budeme sdílet a povídat si o tom, že jim tím pomáháme. Nechme je při tom,“ konstatovala.
K pirátům chodícím ve sněmovně pozpátku padla ještě jedna ironická reakce.
„Dnes budu na znamení toho, že Piráti jsou komunisti, symbolicky dýchat. Přidejte se!“ zaznělo na sociální síti X.
