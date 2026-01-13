Piráti couvají, je to gesto. Jenže lidé se smějí

V poslaneckých lavicích to vře. Zákonodárce čeká hlasování o důvěře koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO) a někteří členové SPD již teď dávají najevo velkou nespokojenost. O slovo se důrazně přihlásil poslanec SPD Jaroslav Foldyna a vysvětlil, v čem vidí kruciální problém. Zazněla však i jiná vyjádření. Na konto nové vlády se vyjádřila např. i senátorka ODS Miroslava Němcová. A pak také couvající Piráti.

Piráti couvají, je to gesto. Jenže lidé se smějí
Poslanci koalice dnes zasednou ke hlasování o důvěře vládě Andreje, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé. Koalice disponuje silou 108 hlasů. Někteří zákonodárci Okamurovy SPD však dávají najevo, že váhají, zda nakonec své vlastní vládě vysloví důvěru. Kupříkladu kvůli české muniční iniciativě, kterou premiér Andrej Babiš přislíbil udržet v chodu. Muniční iniciativa pomáhá bránící se Ukrajině a SPD dlouhodobě tvrdí, že posílání zbraní na Ukrajinu jen zbytečně prodlužuje válku a utrpení lidí.

Poslanec SPD Jaroslav Foldyna dal najevo, že se stále zlobí. Především na bývalou vládu Petra Fialy.

„Po důkladném vyhodnocení všech dostupných aktuálních informací jsem bohužel nucen konstatovat, že se Česká republika pod vládou Petra Fialy stala v mnoha ohledech nesuverénní zemí – tedy zemí, jejíž rozhodování je stále častěji podřízeno cizím zájmům, nikoli zájmům vlastním,“ napsal naštvaný Foldyna na sociální síti Facebook.

Jaroslav Foldyna

  • SPD
  • poslanec
A hned pokračoval.

„Toto zjištění mě hluboce znepokojuje. Po zvážení všech reálných alternativ dalšího vývoje, kdy vážně hrozí, že politické síly, které naši zemi do této ponižující a nebezpečné situace přivedly, budou i nadále z vládní pozice spolurozhodovat o jejím osudu, což by znamenalo pouze další zesilování české angažovanosti v cizí válce, další pokračování v cílené likvidaci naší suverenity a v důsledku pak i samotné české státnosti a nakonec i českého národa jako takového, jsem proto, s vědomím své odpovědnosti vůči budoucím generacím, nucen prohlásit, že:

Budu hlasovat pro vyslovení důvěry vládě premiéra Andreje Babiše, a to i za cenu pokračování muniční iniciativy v její plánované, pozměněné podobě. Jasně však konstatuji, že jde z mé strany o mimořádně bolestný kompromis,“ zdůraznil Foldyna.

Ale tím neskončil.

„Z pozice poslance jednoho z koaličních partnerů budu veškerou vahou svého mandátu usilovat o to, aby se Česká republika opět stala suverénní a hrdou zemí, která si o svých záležitostech rozhoduje sama dle svých zájmů, a která usiluje o přátelské vztahy se všemi státy a národy světa,“ konstatoval Foldyna.

Nakonec zdůraznil, že zrušení české muniční iniciativy bude považovat za jednu ze svých priorit.

Někdejší poslanec sociální demokracie, bývalý kolega Jaroslava Foldyny, protože v jisté době byli členy sociální demokracie oba tito politici, zkušený znalec sněmovní politiky Václav Votava na sociální síti X prohlásil, že poslanec SPD nakonec vládu podpoří. Z jednoho prostého důvodu. „To jsou kecy v kleci. Podpoří. Chlapci a děvčata se kvůli hlasování o zbavení imunity potřebují,“  konstatoval.

Senátorka ODS Miroslava Němcová poslala vzkaz senátorovi Robertu Šlachtovi, předsedovi Přísahy, který ještě coby policista v červnu 2013 vtrhl na Úřad vlády ČR a fakticky zbořil vládu Petra Nečase. Např. kvůli údajně korupčnímu rozdělování trafik některým exposlancům.

„Jestlipak už vyrazil Šlachta se stovkami ozbrojenců na Úřad vlády? Rozdávají se tam trafiky za hlasování o nevydání premiéra a on to nevidí?“ ptala se senátorka Němcová na sociální síti X. Možná v narážce na jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka vládním zmocněncem pro Green Deal.

blíží se hlasování o důvěře vládě

blíží se hlasování o důvěře vládě

Miroslava Němcová

  • ODS
  • senátorka
Mgr. Róbert Šlachta

  • PŘÍSAHA
  • senátor
K situaci ve sněmovně se vyjádřil i celý poslanecký klub Pirátů. Piráti a pirátky stáli v jednom šiku u řečnického pultíku za svým předsedou Zdeňkem Hřibem. Na tiskovou konferenci došli pozpátku. Hřib vysvětlil proč.

„Asi jste si všimli, že jsme na tuhle tiskovku přišli jako pirátský klub pozpátku. To není samoúčelné. My tím chceme upozornit na to, že další Babišova vláda nás všechny bude táhnout zpátky.  Zpátky na východ, zpátky do doby bující korupce, zpátky do doby klientelismu a normalizace,“ vypálil Hřib.

Naproti tomu Piráti prý chtějí Česko posunout konečně dopředu.

Hřib uznal, že to sice může vypadat jako cirkus, když piráti chodí po sněmovně pozpátku, ale skutečný cirkus podle předsedy Pirátů předvádí poslanec Filip Turek, který velice touží po vládní funkci, předvádí ho předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD), který veřejně šíří ruskou propagandu a cirkus předvádí i sám Babiš, který se tváří, že vyřešil svůj střet zájmů. Piráti to vidí tak, že každý z těchto bodů je špatný.

MUDr. Zdeněk Hřib

  • Piráti
  • poslanec
Mgr. Filip Turek

  • AUTO
  • poslanec
Angelika Bazalová, která v minulosti pracovala v České televizi, původně v ostravské redakci, později v pražské, a nakonec jako členka Rady ČTK dohlížela na Českou tiskovou agenturu, počínání pirátů okomentovala.

„Pirátům někdo poradil, že když se nebudou bát projevit svou demenci, bude to voličům sympatické a pomůže jim to ve volbách. Je to takový ten typ infantilní politiky, která má působit na první signální. Cokoli co není zjednodušené na úroveň dítěte z mateřské školy, je už moc složité. Oni si myslí, že to funguje. Ceduličky, obrázkové písmo, debilní videa, přiblblé performance... možná si myslí, že cílí na průměrného voliče. Zatím ne. Naštěstí. Jejich cílovka je na levé straně Gaussovy křivky a těch 8 procent je max. Možná mají pocit, že když ty jejich projevy prvoků budeme sdílet a povídat si o tom, že jim tím pomáháme. Nechme je při tom,“ konstatovala.

K pirátům chodícím ve sněmovně pozpátku padla ještě jedna ironická reakce.

„Dnes budu na znamení toho, že Piráti jsou komunisti, symbolicky dýchat. Přidejte se!“ zaznělo na sociální síti X.

 

