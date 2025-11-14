Piráti plivou na Babiše, nedostali funkce. Malá odhalila pravý důvod

Piráti neuspěli ani v jedné volbě, včetně kandidatury Olgy Richterové na místopředsedkyni sněmovny, která získala v prvním kole jen 21 hlasů z potřebných 101. „Je to bezprecedentní. ANO schválně nechalo Piráty jako jedinou politickou stranu v nové Sněmovně, jež nebude mít svého zástupce ani v jejím vedení, ani v čele výborů a komisí," kritizoval situaci na sociálních sítích poslanec Václav Dolejší z hnutí STAN.
To, že Piráti nemají nikoho ve vedení Sněmovny a výborů je hlavně důsledek toho, že jejich vyjednávací tým zvolil špatnou komunikační strategii. Hledat za tím cokoliv jiného a obviňovat @AndrejBabis je zbytečné. pic.twitter.com/cy3T7oa59S— Taťána Malá (@TatanaMala) October 19, 2025
Pavel Šafr z Forum24 volá po solidaritě a návratu kultury: „Nechápu, proč se nikdo nezastal Pirátů, když jim ANO s naprostou arogancí nenechalo ani jeden post ve sněmovně. [...] Je to ilustrace nastupující éry nekulturnosti. Kdo k tomuto úpadku mlčí, tak ho umožňuje."
Nechápu, proč se nikdo nezastal Pirátů, když jim ANO s naprostou arogancí nenechalo ani jeden post ve sněmovně. Přitom jde o parlamentní tradici, která má zásadní význam pro politickou kulturu. Je to ilustrace nastupující éry nekulturnosti. Kdo k tomuto úpadku mlčí, tak ho…— Pavel Šafr (@pavelsafr) October 15, 2025
Piráti slibují, že se nezlomí. „Poměrné zastoupení ve Sněmovně by mělo být samozřejmostí a je letitou demokratickou zvyklostí. Ostatní strany se ale domluvily, Piráty obešly a rozdaly si posty. My místo židliček volíme práci pro lidi a bez korupce," prohlásil pirátský poslanec Samuel Volpe. Komentátor Dalibor Martínek to shrnuje jasně: „Piráti jsou ztroskotanci – a tentokrát si za to mohou sami.“
autor: Martin Huml