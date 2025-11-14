Piráti plivou na Babiše, nedostali funkce. Malá odhalila pravý důvod

14.11.2025 16:55 | Monitoring

Poslanecká sněmovna se po říjnových volbách rychle ustanovuje, ale pro Českou pirátskou stranu to znamená tvrdý debakl. Navzdory zisku 18 mandátů Piráti pro svoje lidi nezískali ani jednu funkci ve vedení dolní komory, výborech ani komisích.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedové stran potenciální vládní koalice- Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka, ilustrační koláž
Volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2025 ovládlo hnutí ANO s 34,51 procenty a 80 mandáty, následovala koalice SPOLU (23,36 procenta, 52 mandátů), STAN (11,23 procenta, 22 mandátů), Piráti (18 mandátů), SPD (15 mandátů) a Motoristé sobě (13 mandátů). Piráti tak posílili oproti předchozímu období, kdy měli jen čtyři křesla po neúspěšném kroužkování v koalici se Starosty. Přesto se v ustavovacím procesu ocitli na samém okraji.

Piráti neuspěli ani v jedné volbě, včetně kandidatury Olgy Richterové na místopředsedkyni sněmovny, která získala v prvním kole jen 21 hlasů z potřebných 101. „Je to bezprecedentní. ANO schválně nechalo Piráty jako jedinou politickou stranu v nové Sněmovně, jež nebude mít svého zástupce ani v jejím vedení, ani v čele výborů a komisí," kritizoval situaci na sociálních sítích poslanec Václav Dolejší z hnutí STAN. 

Piráti obviňují především hnutí ANO. „Tohle je klasická predátorská taktika, kterou Babiš používá celý život – rozdělit opozici, rozdělit společnost," napsal na X (dříve Twitter) místopředseda pirátského klubu Ivan Bartoš. Podle něj jde o pomstu za minulou kritiku Andreje Babiše a snahu oslabit jedinou „čistou" opozici. „Nám ale nejde o funkce. Jde nám o to, aby Sněmovna fungovala a aby se prosazoval náš program. Dostupnost bydlení, boj proti korupci, transparentnost, ekonomická situace rodin, modernizace, ochrana svobod. A to budeme dělat dál. Důsledně," dodal Bartoš.

Olga Richterová, pirátská poslankyně a neúspěšná kandidátka na místopředsedkyni sněmovny, situaci označila za Babišovu mstu. „Obvykle znesváření zákonodárci ANO, ODS a dalších stran našli výjimečnou shodu: ve Sněmovně blokují Piráty a nepouštějí je do funkcí v čele komory ani ve výborech. Pirátů se včera veřejně zastali jen někteří poslanci STAN a lidovců," citoval Deník N Richterovou. 

Ne všichni ale obviňují jen koalici. Poslankyně Taťána Malá z ANO vidí problém v pirátské strategii: „To, že Piráti nemají nikoho ve vedení Sněmovny a výborů, je hlavně důsledek toho, že jejich vyjednávací tým zvolil špatnou komunikační strategii. Hledat za tím cokoliv jiného a obviňovat Andreje Babiše je zbytečné." Malá připomněla, že Piráti v minulosti místo vyjednávání volili především osobní útoky.



Pavel Šafr z Forum24 volá po solidaritě a návratu kultury: „Nechápu, proč se nikdo nezastal Pirátů, když jim ANO s naprostou arogancí nenechalo ani jeden post ve sněmovně. [...] Je to ilustrace nastupující éry nekulturnosti. Kdo k tomuto úpadku mlčí, tak ho umožňuje." 

Piráti slibují, že se nezlomí. „Poměrné zastoupení ve Sněmovně by mělo být samozřejmostí a je letitou demokratickou zvyklostí. Ostatní strany se ale domluvily, Piráty obešly a rozdaly si posty. My místo židliček volíme práci pro lidi a bez korupce," prohlásil pirátský poslanec Samuel Volpe. Komentátor Dalibor Martínek to shrnuje jasně: „Piráti jsou ztroskotanci – a tentokrát si za to mohou sami.“ 

 

 

autor: Martin Huml

Ing. Vojtěch Munzar byl položen dotaz

Zlepšení

Jak přesně - v jakém ohledu jste podle vás lidem za vaší vlády usnadnili a zpříjemnili život? Kdyby tomu tak bylo, nemyslíte, že byste ve volbách dopadli líp? Netvrdím, že to, že se většina lidí má hůř je vaše vina, ale taky si teda nemyslím, že jste pochopili fakt, že se lidé mají hůř, naopak jste...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

