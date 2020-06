Piráti u důchodců pohořeli. Babiš a SPD, to je něco. Odhalení z průzkumu ČT

Nový průzkum pro Českou televizi ukázal, že hnutí ANO by volilo přes 30 procent voličů . ANO Andreje Babiše by volilo 31,5 procenta voličů, což je o dvě procenta víc než ve sněmovních volbách v roce 2017. Hnutí oproti poslednímu průzkumu ztratilo 2,5 procentního bodu. Pavel Ranocha ze společnosti Kantar CZ prozradil, že část voličů ANO je zklamána z toho, že hnutí ANO využilo koronavirovou situaci k prosazení vlastních cílů.

Druzí Piráti by získali 17 procent a třetí ODS 13,5 procenta.

SPD Tomia Okamury by obdržela hlasy osmi procent voličů a pátá ČSSD by získala 5,5 procenta. Nabízí se tedy otázka, zda lidé stále oceňují předsedu ČSSD v červeném svetru, který v časech koronavirové krize řídil ústřední krizový štáb. Činnost tohoto štábu už skončila.

Hnutí STAN by také obdrželo pět procent. Komunisté by podle tohoto průzkumu získali taktéž pět procent. Ranocha k tomu poznamenal, že komunisté teď ztrácejí asi jeden volební bod za rok, nejčastěji jde o nejstarší voliče, kteří odcházejí k hnutí ANO. Mladší voliči komunistů odcházejí často k SPD nebo k ČSSD.

Lidovci by měli jen čtyři procenta a už by zůstali před branami do Sněmovny. Trikolóra Václava Klause mladšího by získala dvě procenta.

Z průzkumu je také patrná volební účast. V případě, že by se příští týden konaly volby do Poslanecké sněmovny, určitě by se jich podle průzkumu zúčastnilo 56 procent lidí.

Nejvíce pevně rozhodnutých voličů volit danou stranu nebo hnutí má podle o něco staršího průzkumu právě Andrej Babiš. Pevné rozhodnutí deklaruje 60 procent lidí. Jen o procento méně pevně rozhodnutých voličů má pak SPD Tomia Okamury (59 procent). 49 procent voličů je pak pevně rozhodnuto pro lidovce, 43 pro KSČM a ODS.

Nejméně pevně rozhodnutých voličů má STAN (11 procent) a Trikolóra (3 procenta). A právě Trikolóra má největší procentuální podíl voličů, jejichž rozhodnutí volit tuto stranu nebo hnutí se ještě změní (44 procent).

Z průzkumu je také patrné, kdo by volil jakou stranu. Hnutí ANO má více přívrženců u žen (36 procent) než u mužů (31,5 procenta). Více by je volili také starší lidé nad 60 let (51 procent). Oproti tomu Piráti by u této věkové skupiny získali jen 5,5 procenta hlasů.

Nejvíce voličů pak má Babiš v oblastech do 5 000 obyvatel (37 procent) a mezi vyučenými a se základním vzděláním (43,5 procenta). V této věkové skupině pak má nejvíce voličů také SPD Tomia Okamury (10,5 procenta).