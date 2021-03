Pithart: Vakcíny? EU se chová jako zákazník. Amerika do toho šla jinak

reklama

Úvodem se hovořilo o koronavirové pandemii a rozdělené společnosti. Ztratili jsme cestu? „Několikrát jsme ji ztratili. Nemůžete dělat dvě věci zároveň. Bojovat s pandemií a myslet na hlasy voličů. To prostě nejde. A kolikrát bylo zřejmé, že jednotliví politici, každý v tom podle mého názoru občas lítal. Mysleli spíš na ty volby než na to, co je na to třeba udělat. Tím jsme se, ale nejenom my, dostali tolikrát do krize,“ poznamenal Pithart.

Anketa Je dobře, že mají být na covid testováni všichni zaměstnanci i OSVČ? Ano 48% Ne 52% hlasovalo: 2020 lidí

„Nedovedu si představit, že by lidstvo, planeta byly po překonání této pandemie, že by na tom nebyly líp než předtím. Právě proto, že jsme dostali tak hodně zabrat. Tak až to všechno přehodnotíme, tak budeme lepší. Tomu opravdu věřím. Nedovedu si představit, že bychom byli stejně pošetilí. Tomu opravdu věřím, kdybych tomu nevěřil, tak bych sem snad ani nešel,“ dodal Pithart.

Podle svých slov sbírá z omezeného světa to pozitivní. „A tím já v sobě bojuju proti depresím, které jsou občas velmi zákeřné a také jsem to zakusil,“ podotkl. To, co bylo předtím, se podle něj nevrátí. „Budeme jako jednotlivci i národy, i jako lidstvo, budeme opatrnější. To není možné, abychom si z toho nevzali ponaučení,“ dodal. Věří i v to, že lidé to ve volbách politikům spravedlivě spočítají.

„Jsem ten poslední, kdo by měl dávat rady, co se mělo jak udělat, co dřív, co později. Ale už teď v té fázi nadějné, očkovací, si myslím, že se znovu udělaly neuvěřitelné chyby. První pomoc měla být poskytnuta těm, kdo bojují s tou pandemii, kdo jsou v první linii. Začal bych v těch sociálních ústavech, tam to měli dostat sestry, lékaři...“ míní Pithart.

Co se týče nedostatku očkovacích vakcín, Pithart se domnívá, že na to Evropa šla špatně. „Evropská unie i evropské státy se chovají jako zákazníci. Čekají, kdo co nabídne za jakou cenu. Amerika do toho vstoupila, do těch firem, které to dělají, majetkově a strašně rychle to narostlo a velmi úspěšně chrání své lidi. V tomhletom Evropa úplně selhala a kdoví, co ještě všechno vypluje na povrch, všelijaké i korupční aféry,“ zmínil Pithart.

Následně se vyjádřil i o tom, co jsme se vlastně o sobě dozvěděli a v čem by to mohlo zlepšit naše životy. „Že jsme pořád důvěřiví a naletíme populistickým řečem a pak na to doplatíme. Velká část voličů uvěřila tomu, že stát je něco, co lze řídit jako továrnu, jako firmu, jako rodinnou firmu. To prostě není pravda. Je potřeba věrohodných vůdčích osobností. Já se vyhnu slovu vůdce, to je ošklivé slovo, ale lidí, kterým lidé uvěří, kteří mluví jasně, srozumitelně, je jim rozumět, tam to začíná,“ sdělil. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle jeho slov někdy mluví jako porouchaný mluvící počítač, jindy, když to má napsané, mluví jako socha. „Kultivace řeči je první předpoklad, aby si lidé rozuměli a poslouchali, co se jim říká,“ dodal.

Psali jsme: Odchod Klause ml.: První info. Je to vážné. Chladná slova o naději Autodrom Most: Nepodceňujte kontrolu auta po zimní sezoně Vondra: Zavřené školy? Zločin. Banánová republika. Macron, to je jiná... Institut Aleny Vitáskové: Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.