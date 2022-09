Plán Leyenové, jak krotit energie: Omezit spotřebu ve špičkách. A platit „solidární příspěvek“

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 7365 lidí



„Rusko manipuluje s našimi energetickými trhy a my čelíme astronomickým cenám,“ uvedla.



Komise řešení energetické krize vidí v návrhu na zavedení povinného cíle pro snížení spotřeby elektřiny ve špičkách či v omezení příjmů společností vyrábějících elektřinu s nízkými náklady.



„Nízkouhlíkové zdroje energie přinášejí nečekané příjmy. Je načase, aby spotřebitelé využili jejich nízkých nákladů. Neočekávané zisky navrhneme přesměrovat na podporu zranitelných osob a podniků,“ uvedla.

Nevynechala ani „solidaritu“. Společnosti vyrábějící fosilní paliva totiž podle návrhu Komise budou muset odvádět „solidární příspěvek“. „Ropné a plynárenské společnosti rovněž dosahují obrovských zisků,“ vadí Leyenové, a proto se chystá tento „solidární“ příspěvek zavést.



Do energetických společností chce zároveň nalít likviditu. „Aktualizujeme náš dočasný rámec, aby bylo možné rychle poskytovat státní záruky,“ oznámila šéfka Komise s tím, že je třeba energetické společnosti podpořit, aby se vyrovnaly s volatilitou trhů.



Posledním řešením energetické krize pak má být zastropování ruského plynu. „Musíme snížit příjmy Ruska, které Putin využívá k financování této kruté války proti Ukrajině. Jsme na to připraveni. Na začátku války tvořil ruský plyn z plynovodů 40 % veškerého dováženého plynu. Dnes je to již jen 9 % našeho dovozu plynu,“ uvedla.

Podle Leyenové nyní „nastala těžká doba, která jen tak neskončí“ a EU uvažuje i o tom, že se zavede cenový strop na dovoz plynu i z jiných zemí než z Ruska.



Návrh chce Komise předložit v úterý, tedy až poté, co se ministři energetiky členských zemí v pátek sejdou na schůzi, kterou iniciovala Česká republika.

Russia is manipulating our energy markets and we are confronted with astronomic prices.



So we will table measures to protect vulnerable consumers and businesses.



We have the economic strength, the political will and unity to keep the upper hand.

https://t.co/ntpzZknBjW