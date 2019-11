Plesk! Jiří Strach zase mluvil o politice. Pak padla „svině“

Režisér Jiří Strach to o víkendu schytal na sociálních sítích. Důvodem byl jeho příspěvek, odkazující k facce uštědřené redaktorkou Deníku N Petrou Procházkovou redaktorovi webu Sputnik .

„Den, kdy pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí“, napsal, a k tomu přidal vysvětlující hashtag „Plesk“.

Den, kdy pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí. ???#Plesk — Jiri Strach (@Lotzasrando) 23. listopadu 2019

Anketa Stydíte se za to, že Česko nechce přijmout sirotky ze Sýrie? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 1862 lidí

Od některých uživatelů Twitteru za to ale moc pochopení nezískal.

„Jestli stojíte na straně té ruské svině, tak jste u mě skončil,“ zněla hned první reakce na jeho příspěvek.

Jiní se divili, že se zastává „Ruskem řízeného, prolhaného portálu“. „Měl jsem za to, ze křesťanství si tak nějak na pravdu a morálku potrpí. Místo toho faleš,“ psal další z účastníků diskuse.

A jiní zase projevovali díky redaktorce Procházkové s názorem: „Aby zvítězila pravda a láska, je někdy potřeba pořádná facka.“

Není to v posledních dnech poprvé, co se Jiří Strach dostal do střetu s obhájci liberální demokracie. Před necelým týdnem se v rozhovoru například ptal, zda je Tomáš Halík ještě pořád kněz, nebo už se dal na politiku. Šlo o Halíkova slova, ve kterých zpochybňoval právo Karla Gotta na pohřeb ve svatovítské katedrále. „Karel Gott i jeho rodina si pohřeb v katedrále přáli a v případě úmrtí takové osobnosti se sluší, když je rekviem přítomen arcibiskup. A jestli katolický kněz zpochybňuje odevzdání duše zemřelého do Boží náruče jen proto, aby demonstroval, že Babiš či Zeman či Duka jsou jeho političtí oponenti, pak nechápu, jestli je Tomáš Halík stále ještě duchovní, anebo už spíše politik,“ reagoval Strach, který se naopak při pohřbu pokorně zařadil do průvodu ministrantů.

Halíkovi také v rozhovoru pro web konzervativninoviny.cz vzkázal, že „církev tady není pro zkvalitnění demokracie, ale pro spásu duší,“ takže by se neměl vyjadřovat k politice.

V rozhovoru se také ostře pustil do Evropské unie, která podle něj představuje socialismus jako vyšitý, což pocítila i jeho rodina. Jeho manželka s otcem vybudovali bez jakékoliv dotace hotel na Šumavě, investovali do toho rodinné úspory, a pak jen zírali, jak vedle nich roste nový hotel, na který 50 procenty přispěla EU z jakéhosi fondu na rozvoj cestovního ruchu. „Někdo si to odmakal, a někdo dostal miliony jen tak? Za to mám být opravdu EU vděčný?“ divil se režisér.

A odsoudil i módní genderovou ideologii, která podle něj zavádí podivnou „dojmologii“. „Zdejší americký velvyslanec na nedávný duhový pochod Prahou nešel, ale dal mu záštitu podobně jako třeba nizozemský velvyslanec. S argumentem, že, když se někdo nějak cítí, je to dobré, a je třeba to podporovat. Nevím, jak by se tvářil, kdybych přišel na americkou ambasádu a řekl mu, že se cítím jako americký občan a že chci, aby to respektovali a ihned mi vystavili americký pas,“ uvedl pro srovnání.

Psali jsme: Karel Gott? Jako Seifert! Režisér Jiří Strach se klaní Mistrovi a nakládá... Víte komu Vymažte mi mozek... Jirko, nedělej zpětně inkvizici. Režiséři Strach a Hřebejk se do sebe drsně pustili. Jde o Vorlíčka a dávné časy Režisér Strach: Evropu rozložila „posraná politická koreknost“. K Halíkovi do kostela jsem přišel jednou a místo útěchy jsem dostal politické kázání Režisér Strach se rozjel před kamerou: Útočí na nás jiné kultury. Liberální média nálepkují konzervativní názory. Za slovo vlastenectví je člověk označen za xenofoba

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.