Plesnivina dnešní doby. Herec Jaroslav Dušek naštve své kolegy

Řeč byla mimo jiné o tom, že je dnes doba expertů a grantů. Neměli by herci chtít více grantů? „Já myslím, že ne. Myslím si, že granty jsou takovou plesnivinou tý dnešní doby. Celý život dělám divadlo, které granty nepotřebuje, protože jsem se tak rozhodl. My nemáme vlastně kulisáky, nemáme maskéry, nemáme tam kostyméry, my to všechno děláme sami. Nás je pět, nemáme žádný kamion. Já jsem seděl kdysi v grantové komisi Ministerstva kultury, ještě za nějakých starých dob. Tehdy jsem se ještě pokusil nějak požádat o grant, už si ani nepamatuju ty důvody, ale ty rozhovory byly tak bizarní... Oni mi pořád vysvětlovali, že ten grant dostat nemohu,“ popisoval Dušek, jak zjistiil, jak se s granty podvádělo.

Dušek v minulosti hovořil také o tom, že si za své zdraví může každý sám. „Dráždíš zaprděné české elity v jednom kuse. Je možné říct lidem, aby to dělali také, sdílet know-how, nebo je to nepřenosné?“ zeptal se moderátor Duška.

„Nesnažím se nikoho dráždit. To, jestli to někdo tak vnímá... Za covidu psali: Chlubí se tím, že je zdravý. Že je to ode mě jako neomalené vůči těm nemocným lidem a tak. Nesnažím se někoho provokovat nebo dráždit. Ani to, že si za své zdraví může každý sám, není úplně ta formulace, ale myslím si, že na svém zdraví každý může pracovat, že je jeho spolutvůrcem. To, že tam máš nějaký zátěže, můžeš tam mít nějaký rodinný, rodový zátěže... Můžou se objevit v tvém zdravotním stavu a v tom projevu určité výzvy, které se tam probublají z nějaké rodiny ducha těch předchozích předků, to se všechno může stát. Museli bychom tady vydefinovat, co to znamená sám, že za to můžeš sám,“ rozebral Dušek.

Ten se vyjádřil i k normě „nesouvisí“. To je podle moderátora pořadu to, že zdravotní následky u „tečkovaných lidí“ nesouvisejí s Tečkou, i když zkolabovali přímo v očkovacím centru. Odškodnění se nedočkají. „Doporučuji všem novou germánskou medicínu. Dr. Hammera,“ poradil Dušek. „Jde o to, že my často to, co považujeme za nějakou nepřátelskou složku, je ve skutečnosti spojenec, kterého jenom my nechápeme. Je to podobné, jako když se ti stane v životě něco takzvaně blbýho, někdo tě podvede nebo nějak tě poníží nebo tě oklame. A ty zjistíš zpětně, že to byl obrovský dar od toho osudu, protože tě ten člověk vykopl z nějaké tvé dráhy, která už vedla někam do mrtvolnosti. A on způsobil to, že jsi byl nucen se nějak regenerovat, znovu se otřást a pokračovat v tom životě s tím, že jsi třeba o všechno přišel. A ty zpětně řekneš, že to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát,“ dodal Dušek.

Naše lidská bytost je podle Duška zvláštní. „Je schopná se propadnout do toho, že věří, že nic neumí, nic nemůže. Já si z toho dělám legraci na jevišti, že potřebuješ výživovýho poradce, pohybovýho poradce, finančního poradce, právního poradce, daňovýho poradce, já nevím, jakého guru, kouče. No, a teď lidi opravdu... To je ta naše civilizace! Já vždycky říkám: Stamiliony polodebilů si navzájem dělají poradce. To je teď tato civilizace. Civilizace poradců. Vždyť je to úžasný, když se na to podíváš tím klidným pohledem a řekneš si: Co tohle má znamenat? Opravdu mi má někdo říkat, co si mám brát na sebe? Opravdu budu věřit tomu, že budu číst, že letos se budou nosit úzké džíny? A já si je opravdu koupím, protože to tam psali? Na tý módě se to dá ukázat úplně, jako úplně nádherně,“ dodal Dušek.

A je podle Duška opravdu největším problémem mlčící většina? „Tebe nikdo nikde nedrží a držet nemůže. V momentě, kdy připustíš myšlenku, že někdo tě tam drží, tak už to dovoluješ. Ale nikdo tě nikde nemůže držet. Pokud ty sám s tím nesouhlasíš, pokud ty se sám nedržíš, tak on tě tam nemůže udržet,“ řekl. A dal příklad, že není potřeba papír, ale kompetence. „A když jste kompetentní, lidé to poznají a dají vám tu práci. Protože budou rádi, že je tam někdo kompetentní, a ne 1000 nekompetentních lidí s papírem, kteří sice mají papír, ale nemají kompetenci. A v momentě, kdy my se dostaneme do přirozeného světa kompetencí, tak celý svět papírů jde do háje. A z druhé strany tam výborně pracuje ta umělá inteligence. To je ohromná prča. Poslouchal jsem pořad nějakých odborníků o umělé inteligenci. Oni to nechtěli říct explicitně, ale pořád to z jejich řeči vyplývalo. Že de facto časem je možný zrušit ty vysoký školy a všechno to vzdělání, protože to bude dělat umělá inteligence,“ podotkl Dušek závěrem.

