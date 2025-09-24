Plýtvání na Ukrajinu i praotec Čech: SPD vystoupila na Říp

Na úpatí Řípu se sešly desítky příznivců s českými vlajkami a trikolorami. Vzduchem zněly písně i volání po změně. Účastníci hovořili o tom, že „tentokrát to vyjde“. Atmosféra byla spíše rodinná, než politická – nechyběly děti, senioři ani mladé páry.
Na vrcholu hory pak předseda SPD Tomio Okamura pronesl projev, který se nesl v duchu odkazu praotce Čecha, ale také kritiky současné vlády. „Kdyby praotec Čech viděl naši dnešní vládu, která co slíbila, to porušila, každého z nás rekordně zadlužila a která hájí více zájmy Bruselu a Ukrajiny než svých občanů, asi by zaplakal,“ řekl Okamura. „Ale já dnes vidím to samé, co tehdy on: silné, suverénní Česko. Národ, který se vrací ke kořenům, chrání svou zemi, rodiny, hodnoty i svobodu. Nenechme se ovládat cizími vlivy, příkazy z Bruselu a vládou, která naši zem znevolnila, rozkradla a zadlužila.“
Významným tématem setkání byla ekonomika. SPD se profiluje jako strana vlasteneckého hospodářství, která má ambici zvednout republiku z údajného úpadku. „Náš cíl je jasný – silná ekonomika pro silnou zemi,“ uvedl místopředseda Radim Fiala. Kromě něj byli přítomni i další kandidáti, například ekonomka Markéta Šichtařová a bývalý děkan NF VŠE Miroslav Ševčík. Podle nich je recept SPD srozumitelný: méně byrokracie, narovnání trhu s potravinami, spravedlivé zdanění zahraničních korporací, podpora domácích firem, cenotvorba energií pod kontrolou státu a konec nehospodárného rozhazování veřejných peněz.
„Česko má obrovský potenciál. Stejně jako kdysi praotec Čech obdivoval úrodnost této země, i my věříme, že když se přestanou plýtvat miliardy na Ukrajinu nebo zbytečné bruselské regulace, bude se našim rodinám dařit,“ zaznělo od Šichtařové.
Mezi účastníky rezonoval i motiv spravedlnosti. „Vidím kolem sebe vládní korupci a skandály a sliby, které nikdo nedodržuje. SPD jako jediná strana nemá skandály a to, co hlásají teď, říkali od samého počátku. Věřím, že neuhnou,“ říká paní Karolína z Mělníka.
„SPD je záruka, že moje děti budou vyrůstat v bezpečné zemi, kde za poctivou práci bude poctivá odměna,“ dodává maminka Bára, která na Říp dorazila s dvanáctiletým synem.
Setkání na Řípu bylo dle účastníků nejen politickou akcí, ale i symbolickým rituálem – potvrzením, že SPD se cítí být připravena převzít odpovědnost. Přítomní lidé často mluvili o „novém začátku“ a „návratu k jistotám“. V očích mnoha z nich se odrážela naděje, že jejich hlas bude mít skutečnou váhu.
Říp tak možná znovu po staletích sehrál roli místa, kde se formuje budoucnost českého národa. Tentokrát ne tolik mýtotvornou legendou jako politickým poselstvím. A podle slov vedení SPD je to poselství jasné: „Naše země může znovu stoupat vzhůru.“
autor: Martin Huml