Po Trumpově útoku: A co Čína? Analytik Janda má obavy

Bezpečnostní analytik Jakub Janda k tomu napsal pár slov.
„Rozsah amerických útoků a přímé nasazení speciálních sil na zemi značí, že se Spojené státy rozhodly venezuelský režim natvrdo svrhnout vojenskou silou,“ napsal Janda s tím, že Trump tlačil na Madura již delší čas akcemi amerického námořnictva. Především akcemi proti lodím, které podle Trumpa převážely v okolí Venezuely drogy.
Janda má za to, že přímým vojenským úderem v Caracasu, v hlavním městě země, Trump v zásadě vsadil na jednu kartu.
Podle Jandy je třeba sledovat také to, co teď udělají čínští komunisté. „Poslední významná schůzka Madura byla včera večer s delegací čínské vlády, trvala tři hodiny,“ poznamenal Janda.
Není bez zajímavosti, že na Madurovu stranu se postavil Cemil Ertem, jeden z hlavních poradců prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a člen Prezidentské rady pro hospodářskou politiku.
„Stojíme při venezuelském lidu a prezidentu Madurovi! Tento banditismus nesmí zůstat bez trestu!“ napsal na sociální síti.
Vedlejším efektem operace ve Venezuele může být pád režimu na Kubě, protože vláda v Havaně je silně závislá na ropě, kterou jí z Caracasu Maduro posílal. V obecné rovině bude mít z Jandova pohledu americká kontrola nad venezuelskou ropou velký vliv nejen na Kubu, ale vlastně na celý svět.
Nakonec Janda zdůraznil, že je americká akce ve Venezuele v rozporu s mezinárodním právem.
„Jsme ve světě, kde se počítá vojenská a ekonomická síla. A hlavně vůle jí nasadit. Bohužel. Jako menší stát musíme prosazovat dodržování mezinárodního práva, ale realitou je, že to se vymáhá pouze geopolitickou silou. Takže naše úkoly pro Česko jsou jasné:
- pět procent HDP na obranu a odolnost
- domácí příprava na velkou regionální válku
- zbavení se strategických závislostí na Číně
- silné strategické vazby s přátelskými velmocemi našeho regionu: vojenskou (Polskem) a ekonomickou (Německem)
- tvrdě potírat domácí vlastizrádce - tedy kolaboranty s nepřítelem,“ shrnul svůj pohled Janda.
