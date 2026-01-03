Po Trumpově útoku: A co Čína? Analytik Janda má obavy

03.01.2026 15:56 | Monitoring
autor: Miloš Polák

Co může Trumpův útok na Venezuelu znamenat po svět? Americký prezident možná všechno vsadil na jednu kartu a tahle sázka mu může vyjít. I když z Turecka, od jednoho z poradců prezidenta Erdogana, zaznělo, že takto se chovat nelze. Jenže netrvalo dlouho a kritická reakce na akci USA zmizela. Jako člen NATO je Turecko dlouhodobě spojencem USA.

Po Trumpově útoku: A co Čína? Analytik Janda má obavy
Foto: Screen You Tube Bílého domu
Popisek: Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu

47. prezident USA Donald Trump, který už v předvolební kampani zdůrazňoval, že bude prezidentem míru a války bude tak maximálně ukončovat a nikoli zahajovat nové, po necelém roce v úřadu nařídil provést útok na Venezuelu. A zdá se, že uspěl. Američané tvrdí, že diktátorského prezidenta Venezuely Nicolase Madura již mají v rukou.

Bezpečnostní analytik Jakub Janda k tomu napsal pár slov.

„Rozsah amerických útoků a přímé nasazení speciálních sil na zemi značí, že se Spojené státy rozhodly venezuelský režim natvrdo svrhnout vojenskou silou,“ napsal Janda s tím, že Trump tlačil na Madura již delší čas akcemi amerického námořnictva. Především akcemi proti lodím, které podle Trumpa převážely v okolí Venezuely drogy.

Janda má za to, že přímým vojenským úderem v Caracasu, v hlavním městě země, Trump v zásadě vsadil na jednu kartu.

Podle Jandy je třeba sledovat také to, co teď udělají čínští komunisté. „Poslední významná schůzka Madura byla včera večer s delegací čínské vlády, trvala tři hodiny,“ poznamenal Janda.

Není bez zajímavosti, že na Madurovu stranu se postavil Cemil Ertem, jeden z hlavních poradců prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a člen Prezidentské rady pro hospodářskou politiku.

„Stojíme při venezuelském lidu a prezidentu Madurovi! Tento banditismus nesmí zůstat bez trestu!“ napsal na sociální síti.

americký útok ve Venezuele

Server Deutsche Welle upozornil, že Cemil Ertem zanedlouho své prohlášení smazal.

Vedlejším efektem operace ve Venezuele může být pád režimu na Kubě, protože vláda v Havaně je silně závislá na ropě, kterou jí z Caracasu Maduro posílal. V obecné rovině bude mít z Jandova pohledu americká kontrola nad venezuelskou ropou velký vliv nejen na Kubu, ale vlastně na celý svět.

Nakonec Janda zdůraznil, že je americká akce ve Venezuele v rozporu s mezinárodním právem.

Nakonec přidal pár slov na téma, co to znamená pro Česko. Janda nepochybuje, že musíme naplnit několik cílů, pokud si chceme zachovat suverenitu.

„Jsme ve světě, kde se počítá vojenská a ekonomická síla. A hlavně vůle jí nasadit. Bohužel. Jako menší stát musíme prosazovat dodržování mezinárodního práva, ale realitou je, že to se vymáhá pouze geopolitickou silou. Takže naše úkoly pro Česko jsou jasné:

- pět procent HDP na obranu a odolnost

- domácí příprava na velkou regionální válku

- zbavení se strategických závislostí na Číně

- silné strategické vazby s přátelskými velmocemi našeho regionu: vojenskou (Polskem) a ekonomickou (Německem)

- tvrdě potírat domácí vlastizrádce - tedy kolaboranty s nepřítelem,“ shrnul svůj pohled Janda.

Zdroje:

https://www.dw.com/tr/abd-ordusu-venezuelaya-sald%C4%B1rd%C4%B1-t%C3%BCrkiyeden-ilk-tepki/a-75373725

Diskuse obsahuje 20 příspěvků

