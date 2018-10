Po odchodu Merkelové zavládly obavy. I v USA

Americký deník New York Times hodnotí Merkelovou jako téměř neporazitelného politika a nejsilnějšího evropského vůdce. „Vždy byla synonymem pro stabilitu. Nicméně její rozhodnutí jasně ukazuje, že ani ona nebyl schopna čelit silám, které mění politickou rovnováhu na celém kontinentu. Bez ohledu na to, kdo po Merkelové do čela CDU či vlády nastoupí, Německo se začíná vzhledem k politické fragmentaci stále více podobat Španělsku, Itálii a Nizozemsku,“ napsal deník.

V americké zpravodajské televizi CNN zase dostal prostor politolog Leopold Traugott z think-tanku Open Europe, který rovněž označil Merkelovou za symbol stability. „Spojenci i oponenti v zahraničí se nyní možná budou muset připravit na někoho méně čitelného. Německo se bude v dalších letech zaměřovat spíš na své vlastní zájmy. Klíčové evropské otázky tak budu muset být řešeny jinými státy,“ tvrdí Traugott.

BBC spekuluje nad nástupcem Merkelová a dochází k závěru, že pokud by to byla Annegrest Kramp-Karrenbauerová, která si kancléřka v podstatě sama vybrala, proběhlo by předání kancléřské funkce hladce a bez problémů. „Pokud by se však stal kancléřem někdo z kritiků Merkelové, její odkaz bude byl potlačen a považován spíš za přítěž,“ napsala berlínská korespondentka veřejnoprávního britského média Jenny Hillová.

Německý týdeník Spiegel se ve svém dnešním textu věnuje situaci uvnitř CDU, kde bylo oznámení Merkelové o odstoupení z kandidatury pro mnohé překvapením. Zároveň však její straničtí kolegové avizovali, že po volebních porážkách v Bavorsku a Hesensku se muselo něco stát. „Po těch dvou neúspěších bylo zřejmé, že takhle dál pokračovat není možné,“ uvedl vlivný člen CDU Thomas Strobl pro veřejnoprávní televizi ARD.

Po rezignaci Merkelové se ozývají z CDU hlasy, které žádají stejný krok od šéfa bavorské CSU a ministra vnitra Horsta Seehofera, který byl s kancléřou často ve sporu. A to zejména kvůli jinému pohledu na přistěhovaleckou politiku. „Angela Merkelová ukázala, jak by měl politik převzít odpovědnost. Podařilo se jí najít v sobě odhodlání a odejít. Já to samé přeji také Horstu Seehoferovi,“ uvedl premiér Sárska za CDU Tobias Hans.

O odchodu Seehofera z čela CSU volá také Michael Brand z CDU, který šéfa bavorské CSU kritizoval ještě ostřeji. „Kdo řadí na první místo své ego a není schopen přijmout odpovědnost za volební katastrofu, nemůže se pak divit, že se voliči od jeho strany odvracejí,“ řekl Brand deníku Fuldaer Zeitung. Samotný Seehofer se nechal slyšet, že nejpozději do dvou týdnů učiní zásadní rozhodnutí a seznámí s ním své stranické kolegy a veřejnost.

Anketa Udělil Miloš Zeman letos státní vyznamenání správným osobnostem? Ano 94% Ne 6% hlasovalo: 2413 lidí

Mezitím se také hovoří o následovnících Merkelové, kteří by ji mohli vystřídat v čele CDU. Nejčastěji se skloňuje jméno její spojenkyně a bývalé sárské premiérky Annegret Kramp-Karrenbauerové a také ministra zdravotnictví Jense Spahna, kteří již svoji kandidaturu oficiální oznámili. Již včera se hovořilo také o bývalém vůdce frakce Friedrichu Merzovi a spekuluje se také o premiérovi spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko Arminu Laschetovi.

Vážným problémům však vedle CDU a CSU čelí také SPD, který v Hesensku získala o více než deset procent méně a dva týdny před tím v Bavorsku její volební zisk v porovnání s rokem 2013 klesl na polovinu. „Šéfka strany Andrea Nahlesová se zdála poněkud bezmocná a špatný volební výsledek zdůvodňovala spory v koalici s CDU a CSU,“ píše magazín Focus s tím, že vnitrostranické problémy všech tří stran se zcela jistě dotknou i vlády.

Politolog Oskar Niedermayer tvrdí, že SPD se nachází v extrémní krizi, čehož by mohli využít Zelení, kteří ve volbách v Bavorsku i Hesensku značně posílili. „Strana má tak v podstatě dvě možnosti. Buď uposlechne Nahlesovou a zůstane ve vládě, nebo z ní vystoupí a přejde rychle do opozice. Obě varianty však mají jedno společné, a to, že je otázkou, jestli mohou současný stav SPD nějak razantně zlepšit,“ tvrdí politolog.

Psali jsme: Odcházení paní Merkelové. Toto se prý dělo, když přišly špatné výsledky z Hesenska Richard Seemann: Hesenské volby potvrdily volný pád stran velké berlínské koalice Merkelová: Už je čas, abych šla Čas rozloučit se s Merkelovou? Ona sama se vyjádřila jasně



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Josef Provazník