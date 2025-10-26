Po raketě ulici v Praze. „Tam by to vyvolalo povstání.“ Petice za Drábovou

V Praze 10 se rozběhla iniciativa, která volá po přejmenování ulice Ruská na ulici Dany Drábové. Vznikla petice, která má za cíl uctít významnou českou osobnost. V textu se také uvádí, že je nevhodné mít ulici pojmenovanou po státě, který vede válku proti Ukrajině a na jejím území soustavně vraždí civilisty včetně dětí.
Tady @Lord_of_war_95 měl nápad ohledně přejmenování ulice Ruská na ulici Dany Drábové. Tak zde je petice, ať vidíme, kolik lidí souhlasí. https://t.co/fikIYzBqBc— Johana Šafrová ???????????????? (@JohanaSafrova) October 26, 2025
„Dana Drábová byla velkou osobností, která svou erudicí zásadně pomohla České republice v otázkách jaderné energie. Zároveň byla příkladem pevných morálních hodnot a postojů, které si zaslouží ocenění,“ stojí v petici „Žádáme přejmenování pražské ulice Ruská na ulici Dany Drábové“.
Veřejnost Drábovou uznává jako vědkyni a odbornici na jadernou energii, která svým profesionálním přístupem významně přispěla k rozvoji a bezpečnosti tohoto odvětví v České republice. Kromě svých odborných úspěchů byla Drábová známá svými nekompromisními postoji, které se týkaly také války na Ukrajině.
„Ruská federace již téměř čtyři roky vede válku proti Ukrajině a na jejím území soustavně vraždí civilisty včetně dětí. Je nehodné hlavního města demokratické země, aby ulice byly po takovém státě pojmenovány,“ píše se v textu petice.
Ruská ulice, ležící v katastrálním území Vršovice na rozhraní se Strašnicemi, je přibližně 1,2 km dlouhá. Jde od křižovatky s Moskevskou ulicí až k hranici se Strašnicemi, kde se napojuje na ulici Nad Primaskou. Jedná se o klidnější rezidenční a částečně průmyslovou zónu s poválečnou bytovou výstavbou, menšími rodinnými vilami a administrativními budovami. V ulici a jejím bezprostředním okolí žije odhadem 1500 až 2000 obyvatel. Demograficky je typická pro pražská panelová sídliště, obývají ji převážně rodiny s dětmi a senioři. Je zde také nízký podíl cizinců, včetně malé vietnamské a ukrajinské komunity.
Ulice je obousměrně průjezdná s mírným stoupáním a zahrnuje 148 adresních objektů. Jedná se převážně o čtyřpatrové a pětipatrové panelové domy. Nachází se zde budova Ústřední fakulty Lékařské fakulty Univerzity Karlovy s přednáškovými sály a knihovnou a část areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady s poliklinikami. V ulici je registrováno 277 firem, od IT po stavebnictví a maloobchod.
Ruská je součástí sítě ulic s ruskými a severskými názvy, odrážející urbanistický plán z 20. let 20. století. Sousedí s Moskevskou ulicí, která nabízí tramvajové spojení k Vršovickému náměstí, a Kodaňskou či Francouzskou ulicí, kde jsou obchody a kavárny. Na jihu navazuje na Murmanskou a Nad Primaskou, blízko klidnějších rezidenčních zón s ulicemi Estonská, Norská či Chorvatská.
Autoři petice odkazují na příklad městské části Praha 3, kde došlo k přejmenování bývalé Koněvovy ulice. Petice vyzývá zastupitele Prahy 10, aby zvážili podobný postup a podpořili návrh na přejmenování.
Přejmenování je nepraktické kvůli nutnosti výměny dokladů
Návrh na přejmenování Ruské ulice v Praze 10 na ulici Dany Drábové vyvolal živou debatu na sociálních sítích, především na platformě X (dříve Twitter). Prvním impulsem byl příspěvek ukrajinského aktivisty žijícího v Česku Vasyla Kapusteje, který přejmenování navrhl už 24. října.
Hele, jen takový nápad… ??— Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) October 24, 2025
Co takhle přejmenovat v Praze ulici Ruská na ulici Dany Drábové (@DrabovaDana)?
Co Vy na to? ?? ?? pic.twitter.com/zYFuNQQlwb
Příspěvek získal v krátkém čase přes 5000 lajků, 400 repostů a 215 odpovědí. Následně se objevila online petice na platformě petice.com, kterou sdílela například šéfredaktorka deníku Forum 24 Johana Šafrová.
Návrh získal podporu mezi proukrajinskými a liberálními uživateli sociálních sítí. Odpůrci ho považují za zbytečný aktivismus v době, kdy Praha řeší akutnější problémy, jako je doprava či bydlení. Poukazují také na praktické problémy spojené s přejmenováním ulice.
„To se ptejte lidí co tam bydlí, oni si budou muset vyřizovat nový občanky, pasy, přeregistrovat auta, pozměnit kontaktní údaje v bance a tak... já tam bydlet, tak se na přejmenování vyseru,“ soudí jeden z přispěvatelů.
To se ptejte lidí co tam bydlí, oni si budou muset vyřizovat nový občanky, pasy, přeregistrovat auta, poměnit kontaktní údaje v bance a tak... já tam bydlet, tak se na přejmenování vyseru.— Jose Crunchyx (@JCrunchyx) October 24, 2025
„Je to trochu nepraktické, ale myslím, že se najde dost nových ulic, které zrovna vznikají. Třeba na Smíchově, vedle Toyen, Šiklové a Albrightové,“ přidal se novinář Jindřich Šídlo.
Je to trochu nepraktické, ale myslim, že se najde dost nových ulic, které zrovna vznikají. Třeba na Smíchově, vedle Toyen, Šiklové a Albrightové...— Jindřich Šídlo - NEW (@JindrichSidlo2) October 24, 2025
„Ano, novou ulici bude méně obtížné pojmenovat, než přejmenovávat stávající. Anebo třeba nějaký park…“ souhlasil i autor původního návrhu Vasyl Kapustej.
Ano, novou ulici bude méně obtížné pojmenovat, než přejmenovávat stávající. Anebo třeba nějaký park…????— Vasyl Kapustej (@Lord_of_war_95) October 24, 2025
Objevily se však i návrhy na přejmenování Ruské ulice v Ostravě či v Karviné.
Jsem pro.— Radim Chlad (@radimch) October 24, 2025
Ostravou se taky táhne ulice, která by se dala pěkně přejmenovat! https://t.co/OgQaREYTJL pic.twitter.com/E83Qc9sWQW
V Karviné by to šlo taky, ale tam by to vyvolalo povstání ?? pic.twitter.com/cGbqNNw3YJ— Rene Artrois - Café René ?? ???????????? (@TadyLelek) October 24, 2025
Maršál Koněv už o ulici přišel
Bývalá Koněvova ulice v městské části Praha 3 (na Žižkově) byla přejmenována na Hartigovu ulici, na počest Karla Hartiga, prvního starosty samostatné obce Žižkov (1833–1905), českého vlastence a stavitele, který se zasloužil o rozvoj místního samosprávy a kulturního života. Změna názvu nabyla účinnosti 1. října 2023. Finální schválení provedla Rada hlavního města Prahy 19. června 2023 na základě návrhu Prahy 3 a doporučení magistrátní místopisné komise. Zastupitelé Prahy 3 návrh schválili již v dubnu 2022.
I'm in praha, konenova 55— ginn5 (@ginomerin5) October 11, 2014
Koněvova ulice byla se svou délkou přibližně 3,4 km nejdelší ulicí v Praze 3. Jméno po sovětském maršálovi Ivanu Stěpanoviči Koněvovi nesla od roku 1947, kdy ho obdržela na oslavu osvobození Československa v roce 1945. Koněv však byl spojován také s okupací v srpnu 1968, což vedlo k opakovaným debatám o přejmenování již od 90. let 20. století. Rozhodující impuls přišel v březnu 2022, kdy Klub přátel Žižkova podal žádost o změnu názvu v reakci na ruskou agresi proti Ukrajině. Tato událost zesílila kritiku symbolů ruské a sovětské moci v Praze – Koněv byl vnímán jako kontroverzní postava kvůli roli v potlačení maďarského povstání 1956 a působení v době stavby berlínské zdi. Praha 3 zorganizovala dvě veřejné ankety: mezi obyvateli ulice (kde byla podpora nižší kvůli administrativním komplikacím) a širší veřejností (kde návrh získal většinovou podporu, přes 69 %).Přejmenování se dotklo asi 5000 obyvatel, 260 provozoven a stovek firem. Lidé si museli do března 2024 bezplatně vyměnit občanské průkazy a další doklady. Městská část spustila informační kampaň, webovou stránku a rozšířené úřední hodiny, aby zmírnila dopady. Smlouvy a právní dokumenty zůstaly platné bez změny.
Maršál Koněv vedl v květnu 1968, během oslav výročí osvobození, početnou sovětskou vojenskou delegaci, která nečekaně navštívila Československo. Mnoho historiků se shoduje, že tato návštěva měla charakter zpravodajského průzkumu a sondování nálad v armádě i ve společnosti před srpnovou invazí. Na podstavci jeho pražské sochy byla proto umístěna deska, která uváděla, že „v roce 1968 osobně zaštítil zpravodajský průzkum před vpádem vojsk Varšavské smlouvy do Československa“.
Koněv se sice podílel na tomto průzkumu, ale srpnové operace už aktivně neřídil a jeho vliv na samotné finální rozhodnutí o invazi nebyl zřejmě klíčový. Někteří historici dokonce naznačují, že s invazí mohl nesouhlasit, podobně jako jiní penzionovaní maršálové.
