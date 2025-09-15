Po vraždě Kirka se začalo bát i Německo

Podle řady odborníků čelí Německo rostoucí intelektuální polarizaci srovnatelné s děním v USA. Nejvýrazněji se to projevuje na univerzitách, kde jsou stále častěji narušovány diskuse a akademické prostředí ovládá woke agenda. Kritici politického islámu, jako Ahmad Mansour, upozorňují na rostoucí hrozby vůči těm, kteří se nebojí ozvat.

Německý nezávislý politik a bývalý člen strany Zelených Boris Palmer se deníku BILD svěřil, že jeho nedávná politická debata s členem AfD Markusem Frohnmaierem musela být přerušena kvůli masivním protestům. Zasahovat musela i policie. I z tohoto svého zážitku Palmer usuzuje, že intelektuální polarizace společnosti je v Německu stejně silná jako v USA.

„Zejména na univerzitách s humanitními a společenskými vědami se prosadila agenda woke. Panuje tam represivní klima, které vylučuje ostatní,“ uvádí Palmer. Dodal ovšem, že vše naštěstí zůstává na verbální úrovni a minimálně co se týče násilí a použití střelných zbraní, je situace v Německu jiná než v Americe.

Už deset let ovšem Palmer pozoruje snahu menšiny umlčovat diskusi. Pro německý deník popsal i zkušenost z doby, kdy měl coby primátor vystoupit na kongresu geografů. Tehdy se část publika pokusila jeho vystoupení zabránit. To Palmera překvapilo, protože šlo o odbornou komunitu. „Od té doby se situace stále zhoršuje,“ říká Palmer.

S Palmerovým hodnocením zhoršující se situace v Německu souhlasí i Ahmad Mansour, jeden z předních kritiků politického islámu v Německu, který sám často čelí útokům na svou osobu. „Máme americké poměry – ne co se týče používání střelných zbraní. Ale máme míru polarizace, která je minimálně stejně velká jako v USA,“ tvrdí Mansour. Židovští studenti se dle jeho slov již nemohou volně pohybovat po univerzitách a jsou napadáni. „Na německých univerzitách je dnes téměř nemožné vystupovat s určitými názory. Pokud se to přesto stane, dochází k rušení, až je nutné vystoupení přerušit,“ říká Mansour.

Odborník na komunikaci Norbert Bolz k dění na akademické půdě dodává, že na amerických a německých univerzitách panuje podobné „šílenství“, ale němečtí studenti jsou podle něj ještě fanatičtější, protože bojují s imaginárním nepřítelem – s nacistou. „V Americe je dosud více prostoru pro svobodné vyjadřování, a to i na univerzitách. Německé ‚humanitní vědy‘ jsou naopak woke monokulturou. Věřím však, že zenit woke je již za námi. Šílenství imploduje,“ říká Bolz.

Podle kritika politického islámu Mansoura se k polarizaci mezi krajní pravicí a levicí v Německu ovšem přidává ještě vliv islamistů. „Pokaždé, když stojím na pódiu, musím mít strach. Pokaždé, když jdu po ulici, se musím otáčet a dívat se, jestli jsem v bezpečí. My, kritici islámu, jsme vystaveni poplivání, vyhrožování a urážení. V Německu máme kritiky islámu, kteří jsou již roky pod ochranou, protože je ohrožuje smrt,“ popisuje Mansour se vzpomínkou na útok nožem v tržišti v Mannheimu na Michaela Stürzenbergera z května minulého roku. O život tehdy přišel policista, který byl ubodán při pokusu zachránit život Stürzenbergerovi.

autor: Alena Kratochvílová

